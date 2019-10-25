«Мягкая сила» России. Какими методами Кремль борется за умы и души своих адептов

«Мягкая сила» – это комплекс методов и средств для достижения внешнеполитических целей государства без применения вооружения. В «борьбе за умы и сердца» Россия использует целый спектр методов воздействия. Давайте рассмотрим три из них, рассказывает в своем личном видеоблоге на YouTube замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Культура

Казалось бы, каким образом культура может быть использована для борьбы с иным государством. Все очень просто – с помощью культуры у населения той или иной страны формируется некий образ. Естественно, образ положительный.

«Действительно, кто может не восхищаться русским балетом? Таким образом через культуру формируется позитивный образ России», – пишет замминистра.

Простой пример, как это работает везде. Допустим, всем хорошо знаком забавный образ Винни-Пуха. Этот неуклюжий медвежонок может вызывать лишь сочувствие или симпатию, но никак не настороженность. Но прообраз Винни-Пуха – это медведь, один из самых опасных хищников в дикой природе.

Спорт

Спортивные международные состязания еще с советских времен рассматривались пропагандистами, как некое столкновение двух противоборствующих систем – социалистической и капиталистической. С тех самых времен пропагандисты ведут неофициальный подсчет количества завоеванных медалей на международных соревнованиях.

«И не дай бог, советские спортсмены не выполняли утвержденный в Кремле план! Сколько было трагедий в кабинетах спортивных функционеров! Элементом невероятной пропаганды в Советском союзе был и хоккейный турнир между сборными СССР и Канады», – отмечает Тука.

Советскими людьми простые хоккейные баталии воспринимались не как простые спортивные состязания, а как реальное столкновение двух противоборствующих систем. Показателен пример московской Олимпиады 1980 года.

«Символом этой Олимпиады был избран медвежонок – как некий образ доброжелательного русского мира, в то время как советские войска начали свое вторжение в Афганистан», – подчеркивает Тука.

Религия

Русская православная церковь присутствует во многих странах мира, а ее попы всегда использовались в Украине в качестве рупора «русского мира». Они всегда пели песни про единый народ, про братство и духовное единство.

«Всегда пропагандировали и отстаивали идеи Кремля. Многочисленные крестные ходы, организованные РПЦ, всегда сопровождались речевками: «НАТО – нет», «Долой Америку» и «Да здравствует Россия». С начала войны на Востоке зафиксировали не единичные случаи того, как попы РПЦ благословляли на убиение защитников Украины террористов из так называемых «Л/ДНР», – отмечает Тука.

Еще один пример, на торжественном заседании Верховного совета Украины, когда президент Порошенко оглашал список 21 героев Украины (10 из которых – посмертно) встал весь зал. Встали представители всех иностранных государств, встали представители всех религий. Только попы РПЦ демонстративно оставили свои задницы на стульях.

«Несмотря на все заявления о том, что в России церковь отделена от государства, только крайне необразованный человек может в это искренне верить. Российское государство помогает в развитии русской православной церкви, а русская православная церковь отстаивает всюду интересы российского государства», – подчеркивает Тука.

Например, в большую шумиху превратилось открытие русского центра в Париже, куда прибыл сам Владимир Путин. Вот что об этом сказал посол России во Франции Александр Орлов: «Этот проект рассматривается в качестве пилотного, и в случае его успеха аналогичные в будущем могут быть реализованы и в других странах.

«Учитывая уникальный характер центра, он будет работать под руководством российского посла, и с юридической точки зрения являться отделением посольства РФ во Франции», – отмечает Тука.

Таким образом, вне всякого сомнения, присутствие и развитие русской православной церкви на территории любого государства должно восприниматься как инструмент воздействия российского государства на общество.

«И сколько бы служители культа не рассказывали о своей независимости, о своей любви и привязанности к Украине, они всегда были, есть и будут воинами кремлевского креста», – подытожил Тука.