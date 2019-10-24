Проблема воды в Крыму. Что не сумеет сделать Путин?

Воды в некоторых районах недостаточно, а качество стремительно ухудшается. Здесь проблему уже не решают скважины и добыча подземных вод.

Путин поручил обеспечить Крым водой до 2025 года. Планируют за 25 миллиардов рублей реконструировать Межгорное водохранилище (возле Симферополя) и наполнять его водой из ближайших рек. Об этом заявил глава Федерального агентства водных ресурсов РФ Сергей Кириллов, он обещает «закрыть полную потребность Крыма и Севастополя в воде к 2025 году», пишет на страница «Нового Времени» бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым (АРК) Александр Лиев.

«Уже в ноябре этого года потратят первую сотню миллионов. Хотят отремонтировать водовод Межгорного водохранилища, ведущий в Севастополь, и собирать в водохранилище воду из Альмы, Салгира, Качи и Бельбека. Такое вмешательство в экосистему полуострова будет иметь последствия для уникальной природы Крыма. Очень важно привлекать внимание международных экологических организаций к этой теме», – пишет экс-министр.

Вопрос с питьевой водой в Крыму действительно нарастает с каждым годом. Воды в некоторых районах недостаточно, а качество стремительно ухудшается. В основном это ощущают Первомайский, Красноперекопский, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский и Красногвардейский районы. Здесь проблему уже не решают скважины и добыча подземных вод.

«В этом году, практически во всех скважинах перечисленных районов отмечается превышение в два раза жесткости и минерализации воды. Как этим районам может помочь Межигорное водохранилище, которое находится между Симферопольским и Сакским районами – совсем непонятно», – отмечает Лиев .

Кроме того, подобный проект никак не способен обеспечить водой агрокомплекс и промышленность, потребность в воде у них – около миллиарда кубов в год. И Межгорное водохранилище решить эту проблему не сможет, потому что весь его объем – 50 миллионов кубометров.

«Но крымчанам настойчиво втюхивают «перспективы» и «сверхпроекты». Втюхивают и жителям России, ведь платить за это будут из их кармана. 25 миллиардов – цифра внушительная, не мало московских чиновников погреется возле этого очага», – подчеркнул Лиев.

«Обеспечить водой аграрный сектор Крыма и его степные районы без Северо-Крымского канала невозможно. При этом не возможна даже речь о восстановлении водоснабжения Крыма водой из Днепра без начала официальных переговоров в Нормандском формате и внесения в их повестку дня вопроса о Крыме», – подытожил он.