«Приговор» Асееву в ОРДЛО. Почему Кремль боится и ненавидит журналистов

Для путинского режима опасны все независимые и самостоятельно думающие люди. А настоящие журналисты не только являются такими людьми, о способны влиять на других людей, разрушая базу путинизма.

Надуманный и несправедливый приговор, который был вынесен «судом» в оккупированном Донецке журналисту «Радіо Свобода» Станиславу Асееву, напоминает о тех преследованиях, которым подвергается в аннексированном Крыму другой автор «Крым.Реалии» Николай Семена, пишет на страницах издания журналист и публицист Виталий Портников.

«Уверен, Кремль боится честных журналистов. Совершенно не случайно правление Владимира Путина еще два десятилетия тому назад начиналось с установления полного контроля над российским телевидением», – пишет публицист.

Потом дошла очередь до газет, журналов, радиостанций, даже интернет-изданий. Тот, кто не хочет следовать за пропагандистской линией российского руководства, просто «исчезает с радаров». Масс-медиа передаются новым «правильным» собственникам, интернет-издания запрещаются, честные журналисты – преследуются.

«И когда Россия приходит на чужую территорию – она быстро устанавливает там свои порядки. Преследование Николая Семены отличается от преследования Станислава Асеева только тем, что происходит «на свету». Крым официально «включен» в состав Российской Федерации. Судебный процесс над Семеной нельзя проводить в обстановке полной секретности. С опальным журналистом могут встречаться коллеги и правозащитники», – отмечает Портников.

Нельзя просто так взять и предъявить Семене придуманное обвинение. И, возможно, эти обстоятельства и спасли нашего коллегу от расправы, от уничтожения не просто ложным приговором, но и заключением.

«А судилище над Асеевым происходит во тьме. В кромешной тьме. На оккупированном Донбассе нет никакого легального правосудия. Марионетки, которым отдали на растерзание этот регион Украины, могут делать все, что они хотят – было бы одобрение «кураторов» из российских спецслужб», – подчеркнул Портников.

Именно поэтому та ненависть к свободному слову, которую, думаю, питает все руководство России, на Донбассе выражается в чистом виде, без всяких сантиментов и опасений.

«Уверен, Станислав стал жертвой этой концентрированной ненависти», – подытожил Портников.