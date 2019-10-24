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Шоу гибридной капитуляции. Почему «Слуги народа» пропишутся на российском зомбоящике?

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко выступил у российских пропагандистов на тамошнем Первом канале. Раньше такое позволяли себе только наиболее одиозные представители «пятой колонны».

После того, как Путин оккупировал Крым и начал боевые действия на Донбассе, а российские СМИ поддержали это информационно, украинское общество очень остро воспринимало любые связи истеблишмента с недружественными соседями, особенно пропагандистами, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Петренко.

«Украинские певцы и спортсмены, которые ориентировались на российский рынок, вынуждены были выбирать, в какой стране будут жить и работать. Звезд, которые не отменили концерты на России и на оккупированных территориях, в Украине встречали, мягко говоря, враждебно», – пишет журналист.

Сегодня же мы наблюдаем совершенно противоположную картину. Украинская власть постепенно и системно насаждает обществу меседжи о том, что нам необходимо говорить с Россией, и мир зависит именно от этого диалога и уступок с нашей стороны. Давайте посмотрим, какие же тезисы озвучил нардеп-слуга на российском телевидении.

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Во-первых, что он представляет украинский народ, который хочет мира любой ценой и готов к переговорам.

Во-вторых, что главное зло в Украине – это националисты, именно они хотят продолжения войны.

«Интересно, что месседжи такого толка, направленные на маргинализацию националистического движения, все чаще звучат от спикеров политсилы Зеленского», – отмечает Петренко.

Еще интересный момент про националистов. С14 Евгения Карася, которые уже превратились в организацию «Общество будущего» и занимаются созданием партии, вышли из акций против капитуляции.

«Карась всячески отвергает отношение к СБУ и власти, но раньше он достаточно часто присоединялся к подобным акциям националистов. Его отсутствие в «нет капитуляции» может свидетельствовать о том, что он с властью ссориться не хочет», – подчеркнул Петренко.

Вполне возможно, что развитие его партии целиком зависит от Банковой, а у Зеленского будут собственные «правильные националисты». Например, удивительным образом совпало, что у Зеленского решили вспомнить на словах о Крыме в контексте российских переговоров, а Карась отправился к границе с полуостровом, где провел акцию (по портрету Путина ездили машины).

«Хотелось бы ошибаться, но все говорит о том, что участие отдельных провластных депутатов в российских шоу-программах – это не исключение, скорее система. Так, в августе тогда еще председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дал интервью российскому изданию «КоммерсантЪ», – отмечает Петренко.

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Позже Разумков объяснил, что «новый истеблишмент Украины нарушит традицию не общаться с российскими СМИ». Скандальный нардеп Максим Бужанский в интервью пророссийскому изданию «Страна» заявил, что «единственный результат Майдана – легализация нацизма».

«Владимир Зеленский во время пресс-марафона говорил, что готов звонить Путину первым. Кроме того, российские СМИ писали, что якобы анонимная группа депутатов из монобольшинства уже имела контакты с «коллегами» из российской Госдумы. И хотя у Зеленского такие сообщения опровергают, а переговоры обещают прекращать, к власти остается очень много вопросов», – подчеркивает Петренко.

Поэтому можно считать, что появление Шевченко на экранах телевизоров россиян, это часть глобальной стратегии, такая себе проверка реакции. И если общество проглотит этот плевок, то власть продолжит внедрять план постепенной «гибридной капитуляции», и со временем часть общества будет уверена, что Россия – братская страна, а войну развязал не Путин, а националисты.

Автор Андрей Петренко
Источник Depo.Власть
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