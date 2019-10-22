Путин не намерен отступать. Россия добивается капитуляции Украины

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что встреча в нормандском формате возможна только в случае его «тщательной подготовки».

Таким образом, проведение саммита вновь зависит от того, о чем договорятся советники глав государств и главы внешнеполитических ведомств. А дата – от сговорчивости Киева и готовности президента Украины Владимира Зеленского выполнить все условия, на которых будет настаивать Москва, пишет журналист и публицист Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«И сам Зеленский, и его внешнеполитические советники нередко говорят о важности саммита нормандской четверки именно из-за надежд на его результативность. Зеленский вообразил, что сможет договориться на саммите с Путиным о прекращении войны – и это демонстрирует не только политический дилетантизм Зеленского, но и его упрямое нежелание – а может быть, и неспособность – понять, зачем Владимир Путин начал эту войну», – пишет публицист.

У Владимира Путина совершенно другой подход к нормандскому саммиту. Российский лидер тоже хочет результативной встречи, о чем он не раз говорил. Но он не собирается действовать «на авось», рассчитывать, что будет уговаривать Зеленского и западных партнеров во время встречи. Он хочет, чтобы все возможные договоренности были четко зафиксированы еще до того, как встретятся лидеры. И да, в письменном виде – как злополучная формула Штайнмайера.

«Путин нужен Зеленскому для того, чтобы уговорить российского президента прекратить войну. Зеленский нужен Путину для того, чтобы подписать капитуляцию Украины перед Кремлем. Никакой другой роли в Москве ему не отводят, ни в каком другом качестве он Путина не интересует. Главное – добиться этой капитуляции еще на стадии подготовки «нормандского саммита». И лучше – при поддержке западных посредников», – отмечает Портников.

«О чем Путин, по сути, открытым текстом сказал и Меркель, и Макрону», – подытожил он.