Рост потерь ВСУ на Донбассе. Как заставить оккупантов соблюдать режим тишины?

Согласно официальным данным, потери украинских силовых структур вследствие российского вторжения в Украину в период с 1 по 16 октября составили 14 бойцов. За тот же период, согласно данным координатора группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, бандформирования «ЛНР»–«ДНР» потеряли убитыми всего 9 боевиков. Для сравнения: за весь сентябрь 2019 мы потеряли 13 защитников, а сепаратисты – 24 боевиков, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война».

«Таким образом стала реальностью ситуация, которая еще недавно казалась фантастической – на шестом году войны за единицу времени потери Украины в войне на Донбассе превысили потери террористов. В последний раз подобная тенденция наблюдалась в январе-феврале 2015 года, во время боев за Дебальцево. Но тогда шла горячая фаза войны, и имело место полноценное вооруженное столкновение украинской и российской армий. Сейчас же война на Донбассе находится в состоянии перманентного «режима тишины», – пишет журналист.

Рудомский решил разобраться – как так случилось, и выяснить: это начало неприятной тенденции или простая случайность.

«Первое, что приходит в голову в контексте этой проблемы – что бойцам ВСУ запретили открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков. Ранее мы писали, что 5 июня на переговорах в Минске председатель украинской делегации в Трехсторонней контрактной группе Леонид Кучма высказал предложение – не открывать огонь в ответ на обстрелы врага, и некоторое время подобный запрет даже негласно действовал на передовой, пока это не привело к трагедии и не вызвало большой общественный резонанс», – отмечает Рудомский.

После того случая президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины все же будут жестко отвечать на обстрелы в районе проведения Операции Объединенных сил, косвенно признав, что до этого они такой возможности не имели.

«Но это было в июне. Что касается октября, то наши источники в командном звене ООС утверждают, что письменного запрета нет, но в последнее время очень много командиров на местах принимают решение не открывать огонь в ответ, потому что потом командиру приходится выполнять кучу бумажной работы, включительно с письменным обоснованием причины открытия огня и израсходованным боекомплектом. Некоторые из них иронически называют Вооруженные силы Украины аббревиатурой УПА (Українська паперова армія) и с ностальгией вспоминают 2014 год, когда с этим все было гораздо проще. То есть, командиров на местах загнали в такие условия, что открывать огонь в ответ выходит себе дороже», – подчеркивает Рудомский.

Также наши источники сообщают, что со сменой верховного главнокомандующего изменился и подход к фиксации потерь. Если во времена Порошенко завышались потери боевиков (кто следил за ежедневными сводками пресс-центра штаба ООС, тот должен был обратить внимание на абзац «По данным разведки, потери боевиков за последние сутки составили…», который исчез из сводок вскоре после смены власти в стране), то при Зеленском наоборот – стараются занижать потери украинских бойцов.

«Кстати, на этом пресс-центр ООС не раз ловили волонтеры. Например, в ночь на 7 июня боевики «ЛНР»–«ДНР» атаковали подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. По официальной информации, в результате прямого попадания в блиндаж управляемого артиллерийского снаряда 122-мм погибли двое военнослужащих, еще восемь – получили ранения различной степени тяжести. В то же время волонтеры настаивали, что реальные потери больше официальных. В частности, фонд «Вернись живым» заявил, что четверо военных погибли и десять получили ранения. То есть, была замечена попытка занизить потери вдвое», – отмечает Рудомский.

Такая «схема» с горем пополам работала с июня по сентябрь, но в октябре даже она дала сбой. По нашим данным, 20 октября об этом доложили верховному главнокомандующему, поэтому, очевидно, будут приняты определенные меры для того, чтобы до конца месяца исправить ситуацию и показать в цифрах «победу», а не «предательство» (хотя, учитывая последние тенденции, у Зеленского могут попытаться изменить восприятие этой информации, заявив, что больше потерь с нашей стороны – это не «измена», а «победа», потому что это демонстрирует соблюдение «режима тишины» украинской армией и несоблюдение его боевиками).

«Как бы там ни было, а такая тенденция (когда наши потери больше, чем потери боевиков) сама по себе является негативным явлением, потому что подрывает моральный дух украинских военнослужащих. А этот моральный дух в последнее время и без того не слишком высок. По информации наших источников в ВСУ, в армии на сегодняшний день практически отсутствует элемент патриотического воспитания, вследствие чего армия постепенно превращается в сообщество ремесленников», – подчеркивает Рудомский.

«Так недолго откатиться до состояния марта 2014 года, когда кадровые военные отказывались выполнять боевые приказы и прямым текстом заявляли, что они шли в армию служить, а не воевать. А если добавить к этому еще и хроническую недоукомплектацию воинских частей личным составом, то становится совсем грустно», подытожил он.