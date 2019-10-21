Проверенное оружие Кремля. Крым как арена демографической войны

Публикация доклада генерального секретаря ООН, свидетельствующая об изменении Российской Федерацией состава населения аннексированного Крымского полуострова, напоминает об одном важнейшем оружии Кремля – демографической войне против оккупированных территорий, пишет в статье на страницах «Радио Свобода» украинский журналист и публицист Виталий Портников.

«До сих пор одним из самых ужасающих примеров подобной демографической агрессии остается Голодомор, после которого «очищенные» от украинцев территории заселялись переселенцами из других регионов Советского Союза, прежде всего – из соседних областей России. Это переселение стало для Украины настоящей политической ловушкой на долгие десятилетия, его последствия и сейчас можно «прочитать» в результатах голосования за пророссийских политиков и демагогов-популистов в наиболее пострадавших от голода регионах страны», – пишет публицист.

И материковая часть Украины – отнюдь не исключение из кремлевских правил. Тот же Крым не впервые становится регионом, против которого направлена демографическая агрессия Москвы. После выселения коренных народов Крыма советское правительство переселяло буквально в их дома жителей соседних регионов России, что кардинально изменило демографический состав населения полуострова, а после передачи Крыма из РСФСР в УССР сделало эту территорию еще одной «ловушкой» для украинского будущего.

«Также не менее агрессивная тактика применялась и против оккупированных стран Балтии. Часть коренного населения была изгнана в Сибирь в результате двух волн оккупации – до и после Второй мировой войны. В оккупированные страны массово свозили переселенцев из соседних регионов России – якобы для работы на промышленных объектах», – подчеркивает Портников.

Даже коммунистическое руководство Литвы смогло помешать этому запрограммированному «распылению» литовцев, просто не допустив строительства советских индустриальных гигантов. Эстонское руководство маневрировало, пыталось и удовлетворить пожелания руководства СССР, и в то же время сопротивляться демографической атаке Кремля.

«Но сопротивляться нужно было крайне осторожно. Например, в Латвии ЦК КПСС устроил настоящий переворот, когда был смещен первый секретарь республиканской компартии Ян Калнберзиньш, а на его место назначен «московский латыш» Арвид Пельше. С его помощью как раз и было организовано строительство новых заводов, демографическое «покорение» Латвии, вследствие которого латыши фактически остались в меньшинстве в своей стране», – отмечает Портников.

После краха Советского Союза Москва от своего любимого оружия не отказалась. из Абхазии, которая должна была стать сателлитом России и противовесом непослушной Грузии, выдворили большинство населения – этнических грузин.

«Во время войны России и Грузии сжигались целые деревни с грузинским населением Южной Осетии, а их жителей выгоняли из родных домов. И вот теперь снова Крым. Демографическая война продолжается», – подытожил Портников.