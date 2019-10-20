Бегом от Московского патриархата: заграничные приходы переходя в юрисдикцию Константинополя

От Московского патриархата уходят приходы Русской Православной Церкви Заграницей. Первым на такой шаг пошел один из самых многочисленных американских приходов в Майами.

Приходы Русской Православной Церкви Заграницей, которые только 12 лет назад возобновили свои духовные контакты с Московским патриархатом и начинали движение на сближение с Константинопольским престолом Вселенского патриарха Варфоломея. Первым по юрисдикцию Константинополя перешел один из самых активных и многочисленных приходов в Майами, пишет на своей странице в Facebook украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии, восточной христианской традиции, государственной этнополитики, прав национальных меньшинств, доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

«Симптоматичная информация поступила сегодня из США: один из самых многочисленных и наиболее активных приходов Русской Православной Церкви Заграницей, которая с 2007 года перешла под омофор Московской Патриархата, перешла в юрисдикцию Вселенского Патриархата», – пишет эксперт.

Детали дела о приходе в Майами можно найти по этой ссылке. Отметим лишь два момента.

«Настоятелем общины является этнический украинец с закарпатским корнями. Поэтому, наверное, не случайно РПЦ не доверяет украинцам, которые все больше и больше осознают, кто является их Церковью-Матерью, а потому Московский патриархат и стремится смещать активных настоятелей-украинцев, проявляющих инициативу и становящихся угрозой для традиционно бездействующего, но пока доминирующего духовенства», – отмечает Юраш.

Симптоматична інформація надійшла сьогодні зі США: одна з найчисельніших та найбільш активних парафій Російської… Geplaatst door Andrii Yurash op Vrijdag 18 oktober 2019

И главное: по имеющейся у Юраша инсайдерской информации – это только первый из американских приходов Русской Православной Церкви Заграницей, которые пойдут этой же дорогой.

«Так что … продолжение следует!», – подытожил Юраш.