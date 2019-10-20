Испанский «спонсор» Навального. Как российская разведка подставляет оппозиционера

Испанским донором ФБК Навального оказался актер-кикбоксер Карденас, не знающий даже название фонда, которому он пожертвовал свои деньги. Тем временем есть свидетельства, что к этому причастны российские разведслужбы.

Алексей Навальный предположил, что испанский кикбоксер Роберто Фабио Монда Карденас, сделавший два левых денежных перевода на счет ФБК, мог в темную использоваться российской разведкой, сообщает на своей странице в Facebook российский журналист Сергей Канев.

«Мой источник сообщил, что к спецоперации были причастны дипломаты в погонах из российского посольства в Испании», – пишет журналист.

Давайте посмотрим, кто из офицеров разведки работает в посольстве.

Роберто Фабио Монда Карденас. Посольство России в Испании. Пред 1 из 2 След

Во-первых, это сидящий под «крышей» советника посла кадровый офицер СВР Александр Казалупов. Полковник Казалупов до командировки в Испанию, числился в оргкомитете Федерации боевого самбо России и трудился заместителем председателя ВДСО «Динамо», где в руководстве каждый второй выходец из спецслужб.

«Вполне возможно, что в спецоперации по дискредитации ФБК был задействован еще один советник посла – офицер из 5-й Службы ФСБ Антон Коршунов, окончивший Академию ФСБ», – отмечает Канев.

Хотя, Канев не исключает, что испанского боксера, через русских проституток, попросил сделать перевод резидент ГРУ в Мадриде Александр Налегач (числится в посольстве советником).

Алексей Навальный предположил, что испанский кикбоксер Роберто Фабио Монда Карденас, сделавший два левых денежных… Geplaatst door сергей канев op Zaterdag 19 oktober 2019

«Полковник ГРУ Налегач родился на Украине, в 1999 году окончил 1-й факультет Военно-Дипломатической академии (на сленге грушников – Консерватория), супруга, Алла, работает медиком в посольстве», – подчеркнул Канев.

«Интересно, что потом они будут лепетать? а) время такое было, б) был приказ из Москвы, в) я тогда думал, что Навальный – агент ЦРУ, г) простите дурака, у меня жена, дети, больная теща… Простим?», – подытожил он.