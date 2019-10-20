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Необыкновенные приключения американца в «ЛДНР». Как погиб «агент ФБР» Рейли

Пол Рейли.

Не так давно в СМИ прогремела новость об американце, которого убили орки. Звали этого американца Уильям Пол Рейли.

Давайте коротко вспомним о том, что писали в СМИ: американец приехал в 2015 году помогать сепаратистам и пропал без вести. После приезда он пропал на несколько лет и только недавно появилась информация о том, что американца нашли. Точнее, не самого американца, а место, где его зарыли дикие придурки, пишет на страницах своего блога Фашик Донецкий.

«Все, что известно было – это то, что в мае 15 года американец приехал в Москву, там его встретил пропагандист михаил полынков, а потом чел отправился в Ростов, где происходит вербовка и отправка русского быдла на Донбасс», – пишет блогер.

В Ростове американца обокрали и человек пропал. Родители Уильяма связались с русским пропагандистом, «мол шо случилось», но тот ответил, мол звоните в ФСБ, ибо арестован ваш сын. Странно, «война ж типа храшданская, рашка не при чем», а ФСБ арестовывает людей. Кажется кто-то врет и не краснеет, интересно кто?

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«Давайте немного приоткроем занавес и расскажем как все было», – отмечает Фашик Донецкий.

Итак, американец ехал в зону боевых действий как журналист с целью рассказать какие все-таки «сепарасты молодцы и шо фошизды» в Киеве. После того как он попал в Ростов, его завезли на тренировочную базу, где готовили и до сих пор готовят всякую «срань для храшданской войны» в Украине.

«Главным на базе был некто Боря Калмык. Это чудо занималось в основном тем, что «барыжило гуманитаркой для дынырийцев и лынырийцев»: продавал он боевым придуркам Путина всякий новый и старый хлам, который получалось у него списать с поставок гумпомощи», – подчеркивает Фашик Донецкий.

Пол Рейли.

После приезда американца Боря Калмык понял: америкос – это лох, а значит его нужно развести на бабло. Боря Калмык втерся в доверие к американцу и получил доступ к банковской карте Рейли под предлогом того, что мол, если тебе нечего скрывать, то давай, ибо иначе ты шпийон.

«У американского журналиста выбор был невелик: напомню, он находился на военной тренировочной базе в РФ, которая официально не существует, ибо «рашка как бы не при чем к войне» в Украине. Поэтому журналист предоставил доступ к карте, подумав, что это своеобразная проверка», – отмечает Фашик Донецкий.

Калмык Боря был доволен: «лошара повелся, бабло пошло в карман само и не нужно было даже напрягаться с гуманитаркой и прочей хренью». Но произошло неожиданное: деньги на карточке банковской американца внезапно закончились, а сам журналист вдруг оказался не олигархом, а рельно обычным писакой.

«Дальше – больше. Американец увидел, что бабло пропало тупо все и начал скандалить, обвинив калмыка в воровстве прям на базе в Ростове. Рейли апеллировал к слову солдата и офицера, мол мы ж договорились – доступ к карте был тупо для проверки, а не для того, чтобы ты снимал оттуда бабло», – отмечает Фашик Донецкий.

Боря Калмык

И тут Калмык Боря понял, что ему кирдык, ибо все козыри были у журналиста, причем была куча свидетелей того, что американец предъявил именно ему, Боре, факт кражи денег. Выход оставался один у Калмыка – объявить Рейли шпионом и убрать его с военной базы.

«Это у барыги гуманитаркой получилось: сначала он до полусмерти избил американца и выбил из него признание в том, что он таки шпион из ЦРУ. Потом, чтобы на базе в Ростове забыли о происшедшем, Боря Калмык продал американца живодерам из города Брянка Луганской области Украины. В Брянке орки посчитали, что это хорошая инвестиция – можно из родителей Рейли пашти мильйон выбить баксами, потому согласились на покупку американского журналиста», – подчеркнул Фашик Донецкий.

Но произошло непредвиденное – американец сбежал от сепарастов из города Брянка. Орки «ах##ли и позвонили Калмыку, мол шо делать, америкос сбежал, нам всем пи###ц». Боря отморозился, сказал шо понятия не имеет о чем они. В Брянке «коллаборанты ах##ли» и «пошли с повинной к русне».

«Русня, выслушав весь блокбастер про американца, пришла в бешенство: мало того, что шпион сбежал, так еще проклятый америкос был на военной базе в Ростове, которой официально нет на территории РФ. Русские понимали простую вещь: если американец напишет статью о том, что видел и это появится в СМИ, будет даже не скандал, будет второй Карибский кризис минимум. Поэтому было принято решение найти журналиста и убить, чтобы никто и никогда не узнал о том, что было на самом деле», – отмечает Фашик Донецкий.

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С этой задачей справились сепарасты, точнее гиркинцы – они выследили американца, убили и «прикопали здесь на территории дынырийского княжества». Почему «дынырийского халифата»? Чтобы запутать следы, всё просто.

«Мораль проста: интересно как отреагируют на эту информацию в США и будут ли молчать американские СМИ. Ждем», – подчеркнул Фашик Донецкий.

В заключении своей статьи блогер задается вопросом о том, почему именно сейчас тема гибели американца на Донбассе всколыхнула информационное пространство. Ведь все приведенные данные были известны по крайней мере год назад.

«Эпилог. Я конечно все понимаю, но … Но у меня вопрос и к украинским журналистам, и к журналистам WSJ: уважаемые, а что вы делали почти год? В статье, которую я опубликовал на сайте Антикор + перевел на английский, было даже фото убийцы американского гражданина опубликовано», – отмечает Фашик Донецкий.

«Чем вы занимались целый год, акулы пера? Не слышу», – подытожил он.

Автор Фашик Донецкий
Источник FashikDonetsk.Com
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