Забыли помянуть Моторолу. Бородай раскрыл подробности ликвидации трерроиста

Третья годовщина ликвидации знаменитого российского «ихтамнета» Павлова прошла в ОРДО совсем уж бледно – даже обошлось без отдельного траурного собрания на этот счет где-нибудь в Донецкой опере.

В эфире ультрапропагандистского телеканала «Царьград» делился своими инсайдами первый «премьер «ДНР», гражданин России Бородай, с улыбкой вспоминая и о Захарченко, и о Гиви, и о Мотороле, и подчеркивает, что последний погиб в результате местных криминальных разборок в оккупированном Донецкепишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Возвращение на стартовые переговорные позиции

Тема разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского продолжилась и на уходящей неделе, но уже совсем без энтузиазма и абсолютно по инерции. Только президент Владимир Зеленский все еще витал в «нормандских облаках», когда, находясь 16 октября с визитом в Латвии, зачем-то заявил, что «в зоне разведения сил у Золотого и Петровского тишина сохраняется уже два дня, будем ждать семь дней тишины».

«Хотя, как следует из официальных сводок штаба ООС, оккупанты вели обстрелы Золотого из гранатометов и пулеметов и 15 октября, и 16-го, а 17 октября по этому же участку вообще выпустили мины калибра 82 и 120 мм, чтоб у кого-то, видимо, не возникало лишних иллюзий. В итоге 18 октября министр обороны Андрей Загороднюк, выступая в Верховной Раде, признал, что сейчас разведение войск в Петровском и Золотом невозможно, потому что боевики не соблюдают договоренности о семидневном прекращении обстрелов», – пишет журналист.

Параллельно очередное заседание Трехсторонней контактной группы, состоявшееся в Минске 15 октября, закончилось ничем, причем украинский представитель в ТКГ Леонид Кучма опять вернулся на прежние переговорные позиции, будто бы и не было никакого согласования им «формулы Штайнмайера» в том же Минске двумя неделями ранее. В частности, он подчеркнул, что выполнение политического блока вопросов минских договоренностей возможно исключительно при условии выполнения ряда пунктов, повторяемых Киевом многократно всю последнюю пятилетку российско-украинской войны.

«В частности, речь идет о полном прекращении огня, обеспечении эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины и выводе с нее вооруженных формирований иностранных войск и военной техники. А также разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы в ОРДЛО ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей и установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы. Ну а вишенкой на этом торте стало требование Кучмы по «роспуску квазигруппировок «ЛДНР», – отмечает журналист.

После этого «за поребриком» стало всех штормить по-взрослому – самой мягкой формулировкой было «грубейшее нарушение минских соглашений». Наконец, 18 октября в оккупированном Луганске в качестве своеобразного «алаверды» состоялся так называемый «флешмоб»: привезенных со всех ОРЛО подневольных студентов и старшеклассников выстроили под памятником Ленина на Театральной площади таким образом, чтобы с крыши Луганского драмтеатра можно было сфотографировать фигуру «мы хотим в Россию».

Бородаевские откровения о ликвидации «героев «ДНР»

В соседних ОРДО никаких массовых действ не произошло ни по этому случаю, ни по поводу третьей годовщины ликвидации знаменитого российского «ихтамнета» Павлова по кличке Моторола. Даже обошлось без отдельного траурного собрания на этот счет где-нибудь в Донецкой опере, как это практиковалось во времена также ликвидированного Захарченко. Единственное, нынешний главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин таки сходил 16 октября на местное кладбище «Донецкое море», где положил цветочки на могилку Моторолы, а заодно – и его соседям Гиви и Захарченко.

«Тем временем в Москве в эфире ультрапропагандистского телеканала «Царьград» делился своими инсайдами первый «премьер «ДНР», гражданин России Бородай, с улыбкой вспоминая и о Захарченко, и о Гиви, и о Мотороле. На каком-то этапе этот персонаж разоткровенничался настолько, что выдал буквально следующее: «Я не все могу сказать, но постараюсь сказать так, чтобы было более-менее понятно. С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории разборок с местным криминалом». На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что «киевский режим» не имеет отношения к гибели боевика, он ответил: «На мой взгляд, непосредственного отношения не имеет». То есть вышел по-настоящему свежий взгляд на многие вещи, так сказать, по истечении срока трехлетней давности», – подчеркивает Полищук.

Конечно, бородаевские откровения нужно делить, как минимум, надвое. Например, в том же «царьградском» интервью он в качестве «сенсации» тиражировал весьма сомнительную версию о том, что Захарченко в ресторане «Сепар» подорвали 70-летние старики, которые как бывшие агенты КГБ СССР являлись «ячейкой глубокого залегания». Однако в теме Моторолы Бородай сделал, возможно, даже несознательно, но поистине доброе дело – спустил этого «героя «ДНР» на уровень типичного уголовника, просто «склеившего ласты» в результате обычных криминальных разборок. Кем, собственно, Моторола и был.

Расследование пропажи в ОРДО агента ФБР

На днях событиям на Донбассе было посвящено отдельное журналистское расследование авторитетного американского издания The Wall Street Journal. Правда, касалось оно не анализу перспективы достижения мира либо текущей расстановке сил на донбасском фронте, а одному частному случаю печального пребывания в ОРДО американского гражданина, являвшегося к тому же внештатным сотрудником ФБР.

«Как пишет WSJ, после того, как россияне сбили малазийский «Боинг», специалист по исламскому терроризму Билл Рейли по просьбе своего куратора Тима Рейнтджеса отправился на ростовскую базу сепаратистского движения «Новороссия» и через некоторое время исчез при невыясненных обстоятельствах. Только через три года после исчезновения – в ноябре 2018-го – его родственникам сообщили, что тело Рейли нашли еще в июле 2015-го в водохранилище вблизи украинского села Дибровка Шахтерского района Донетчины (ныне оккупированная часть Донбасса), неподалеку от границы с Россией», – отмечает .

Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали «проникающие ножевые ранения в область грудной клетки», Рейли похоронили в Шахтерске, но в апреле 2019-го его родители сумели перезахоронить тело сына в Детройте. Теперь родственники погибшего в ОРДО американца, по словам журналистов, пытаются выяснить подробности «миссии Рейли» непосредственно в ФБР, но там отрицают свою причастность к командировке собственного агента и называет его поездку «самовольным путешествием».