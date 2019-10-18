Новый рекорд вымирания России. При Путине рожать не хотят

Россия продолжает стремительно вымирать. За прошедшие с начала года месяцы динамика демографических изменений приобретает угрожающие масштабы и установила новый рекорд за последние десятилетия, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Не так давно, в июле этого года, я в материале «Демографический коллапс России. Даже приток мигрантов не спасет положение» рассказывал о том, как вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа сообщила о том, что за I-й квартал 2019 года естественная убыль населения РФ составила 149 тыс человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%», – пишет военно-политический обозреватель.

Для многих российских ура-патриотов и адептов «величия» такая откровенность официального лица России была шокирующей. Ведь не может страна, процветающая и встающая с колен, особенно благодаря благотворящим санкциям, вымирать такими темпами. Но, как оказалось, это были лишь цветочки, а ягодки подоспели к осени.

«Так, согласно данным за январь-август естественное сокращение населения РФ ускорилось на 30%. В частности, в среднем, число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, при скачках 1,5-2,1 раза в 32 субъектах РФ, а рождаемость в целом упала в 2,5 раза», – подчеркивает Коваленко.

В итоге, за 8 месяцев в России население уменьшилось на 219,2 тыс человек, что на 50,1 тысячи больше, нежели за тот же период 2018 года. В виду таких показателей Минэкономразвития спешно обновило свой годовой прогноз по сокращению населения и отметило, что в 2019 году скорость вымирания населения России установит рекорд с кризисного 2008 года – 284,4 тыс человек.

«Что примечательно, более высоким вымирание населения РФ было лишь в 1990-е, когда фиксировалось сокращение до 600 тыс чел. А потому, в каком-то смысле, настоящий рекорд еще не поставлен, но весьма показательно, что политика нынешнего руководства России, отбросила ее демографические показатели на десятилетие назад. При этом ситуацию не исправляют даже приезжающие в Россию эмигранты», – подытожил Коваленко.