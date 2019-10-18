Зона «русского мира»

Вера в Путина. Чего не понимает Зеленский?

«Зеленые человечки»в Перевальном, Крым, 2 марта 2014.

Во время визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру «есть у всех сторон».

Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь «Донецкой народной республики» Денис Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Но Зеленский продолжает верить в миролюбие «всех сторон». И в необходимость своей встречи с Владимиром Путиным, целесообразность которой он не может объяснить.

«Он говорит о нужности этой встречи буквально с первого дня своего избрания на пост президента, он объясняет необходимостью ее добиться выполнение путинских условий – в том числе подписание формулы Штайнмайера украинской делегацией на переговорах в Минске. Во время многочасовой встречи с журналистами Зеленский не скрывал, что хотел бы двусторонней встречи с Путиным, даже и без нормандского формата – но все против», – пишет публицист.

Сталинизм? Нарциссизм? Путинизм!

Это желание увидеться и «порешать вопросы» не имеет под собой никакой рациональной основы – потому что Зеленский не может не замечать, как Путин использует его желание встретиться, как ставит условие за условием, как сознательно провоцирует дестабилизацию в Украине, нарастание протестов, ослабление позиций власти и ее возможный крах. Как продолжает «проявлять миролюбие», обстреливая и убивая.

«Это просто вера. Вера в Путина. Вера в то, что если ему сказать о «плохих боярах» и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя», – подчеркивает Портников.

Вера, которой больны миллионы россиян. Вера, которой больны миллионы соотечественников Владимира Зеленского. Вера, которой болен сам Владимир Зеленский – потому что можно избрать маленького человека президентом, но никакая народная поддержка не сделает его большим. Для большого президента нужны большие люди. Люди, которые не верят в царей.

«Но в этой вере есть и рациональное зерно. Зеленский не может перестать верить в свою встречу с Путиным, потому что стал президентом с обещаниями прекратить войну. С объяснениями, что лучший способ ее прекращения – «просто перестать стрелять». С уверенностью, что война за свободу и независимость страны, которую он считает своей родиной, происходит не потому, что эту свободу защищают, а потому, что на войне обогащаются», – отмечает Портников.

Стукачи в законе. Как «слуги народа» превратили борьбу с коррупцией в доходное занятие?

Если он скажет – самому себе и гражданам – простую правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что «перестать стрелять» можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, – то получится, что он с самого начала лгал. Лгал самому себе. Лгал соотечественникам – всем, кто, может быть, наивно верил и надеялся. Лгал всем, кто еще продолжает верить в Путина.

«Человек вряд ли может жить с грузом такой ответственности за собственную ложь – тем более человек, который никогда не был политиком. Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства», – подчеркивает Портников.

«Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Грани.Ru
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Новый рекорд вымирания России. При Путине рожать не хотят

Зона «русского мира»

Россия отказывается от Женевской конвенции. «Подарочек» Путина для Крыма

Зона «русского мира»

Готовность России к ядерной войне. Кремль обсуждает последствия ядерных ударов для…

Зона «русского мира»

«Закрытый вопрос». Кремль ответили Банковой на вопрос Крыма

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Новый рекорд вымирания России. При Путине рожать не хотят

Россия отказывается от Женевской конвенции. «Подарочек» Путина для Крыма

Готовность России к ядерной войне. Кремль обсуждает последствия ядерных ударов для планеты

1 из 702