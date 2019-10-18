Россия отказывается от Женевской конвенции. «Подарочек» Путина для Крыма

Начиная с трактата Гуго Гроция «О праве войны и мира», написанного в годы страшной Тридцатилетней войны и изданного в 1625 году, Европа искала пути если не искоренения, то смягчения ужасов, которые несет война. И, в первую очередь, ужасов для нонкомбатантов, для мирного населения, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«И вот, к 400-летию публикации этого трактата Путин подготовил всему цивилизованному миру «подарочек». Он попросил депутатов Думы освободить Россию от обременения заботливого отношения к мирному населению во время военного конфликта. Ни в Чечне, ни в Сирии, ни на Донбассе Путин о мирном населении не заботился и плевал на него, как, впрочем, и Сталин в «освобождаемой» Красной Армией Европе в 1944−45 годах», – пишет историк.

Путин похваляется тем, что испытывает на мирном населении Сирии свои новые страшные бомбы и ракеты, разрушает госпитали и школы. И вдруг такая «чистоплотность». Выйдем из протокола к Женевской конвенции, чтобы не нарушать международной закон, если нам опять захочется на ком-то что-то испытать. Комиссию, которая будет проверять наши действия, отныне мы не признаем.

«Откуда это? А объяснение на поверхности. Инициатива Путина – ответ на доклад генсека ООН Антонио Гуттериша о положении в Крыму, опубликованном 14 октября. Именно в этом докладе Гуттериш обвиняет Россию в нарушении 4-й Женевской конвенции. Обвиняет за то, что Россия пытается изменить демографический состав Крыма и уже переселила на оккупированный полуостров 140 тысяч человек (более 5% населения)», – подчеркивает Зубов.

Вместо того чтобы соблюдать международный закон, который подписал еще СССР, Путин хочет из него выйти и вконец распоясаться в Крыму и не только в Крыму. Но вот беда, Путин забыл, что за нарушение этого закона по определению судить будут даже те страны, которые закон не ратифицировали, поскольку военные преступления не перестают быть преступлениями от факта подписания или неподписания, допущения комиссии или недопущения.

«Но выход из протокола к Женевской конвенции сам по себе – потакание преступлению, и если российские депутаты проголосуют за это (а у меня нет сомнений, что они не посмеют ослушаться начальника), они разделят с их президентом место на скамье подсудимых будущего международного трибунала и за это тоже. Причем о позиции каждого будут судить по тому, как он подал голос – за, против или воздержался», – отмечает Зубов.

Г-Н ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ СТАТЬ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИГ-н Путин предложил депутатам Думы вывести Россию из… Geplaatst door Andrey Zubov op Donderdag 17 oktober 2019

«Не китайской же стеною от людей отделены мы», да и стены, например, Берлинская, «вдруг» рушатся. Зачем перед всем миром представать негодяями?», – уточнил он

Может быть лучше начать соблюдать международные конвенции. Ведь и Путин не навсегда. И не такие как он оказывались на Святой Елене или на Нюрнбергском трибунале. Жизнь изменчива, а репутация, это я скажу вам как историк, идет за россиянами в вечность.