Кремлевская ложь о Донбассе. Россия готовится к новым захватам

Член Совета Федерации Франц Клинцевич утверждает, что требование Украины о ликвидации «народных республик» приведет к тому, что «война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться».

Другой представитель верхней палаты российского Федерального собрания – отправленный в Совет Федерации оккупированным Крымом Сергей Цеков считает, что «украинские власти не хотят следовать формуле Штайнмайера, на которую буквально неделю назад дали согласие», пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Заявления обоих «сенаторов» тиражируют российские медиа, чтобы создать у своих зрителей и читателей представление: Киев не хочет окончания войны, он пытается уничтожить «самое дорогое» – «народные республики» Донбасса!», – пишет публицист.

Но в Минских соглашениях отродясь нет никаких «народных республик». От слова «вообще». И в «формуле Штайнмайера» нет никаких «народных республик». В обоих случаях речь идет исключительно о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы Россией. О выборах в органы местного самоуправления, а не в органы какой-то там «государственной власти».

«Под Минскими соглашениями есть подписи обоих донбасских бандитов – Захарченко и Плотницкого. Они, говорят, не хотели подписывать – но Путин прикрикнул и марионетки послушно подписали. Признали, что их на самом деле нет. И преемники Захарченко и Плотницкого, Пушилин и Пасечник, тоже признают Минские соглашения и требуют от Украины их выполнения – то есть демонтажа так называемых «народных республик», – отмечает Портников.

Так почему же российские «сенаторы» лгут? Почему утверждают, что ликвидация «народных республик» – естественное следствие исполнения Минских соглашений – это «продолжение войны»?

«А потому, что Кремль не собирается эти соглашения исполнять и «республики» ликвидировать. Москве важно, чтобы Украина исполнила «свою часть» Минских соглашений – отвела войска от линии разграничения, предоставила отдельным районам особый статус, закрепила это решение в законодательстве и Конституции. Зачем?», – подчеркнул Портников.

А затем, что такие действия неизбежно приведут к противостоянию в Украине, массовым протестам и возможному краху власти. И Россия получит возможность создать на территории Украины еще несколько «народных республик».

«Именно в этом суть российских намерений: Москва не собирается ликвидировать «народные республики» Донбасса, как не собирается ликвидировать «Приднестровскую Молдавскую Республику», Абхазию или Южную Осетию. Москва готовится к продолжению войны, к новым территориальным захватам. И ее высокопоставленные представители говорят это открытым текстом», – отмечает Портников.

«Украинцы, которые не хотят этого слышать и понимать, заплатят за свою глупость вовсе не уменьшением зарплат и пенсий, как нас пугает министр иностранных дел Вадим Пристайко. Они заплатят потерей жилья и работы, своими жизнями и жизнями своих близких – тем, чем всегда платит тот, кто хочет не обороняться, а договариваться с хитрым и жестоким врагом», – подытожил он.