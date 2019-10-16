Сетевые хомячки Зе-команды. Как российские технологии работают на капитуляцию

В социальных сетях «зеленая команда» не чурается использовать ботов, а также сеть каналов в Telegram для пропаганды своих идей. Но часто в этом на их стороне играют даже россияне.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко активно на словах защищает украинские интересы. Говорит, что европейские санкции против России будут сохранены, и консенсус с главами МИД стран Евросоюза достигнут, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Тартаковский.

«Говорит об отсутствии измены с формулой Штайнмайера, добавляя, что выборы на Донбассе могут состояться только после вывода иностранных вооруженных формирований и взятия под контроль границы. Но параллельно с этим министр предложил на треть урезать гражданам Украины зарплаты, пенсии и медицинские страховки, если имплементацию «формулы Штайнмайера» они не поддержат. После чего российские боты начали активно разгонять этот месседж по украиноязычному Facebook», – пишет журналист.

Этим занималось агентство SmmBox с «пропиской» в городе Вологда Российской Федерации.

Агентство SmmBox. Агентство SmmBox. Пред 1 из 2 След

«Вадим Пристайко является своеобразным «рупором Зеленского», который зондирует общество различного рода заявлениями, которые лично Зеленский озвучивать не может. Про пенсии и зарплаты – одно из них», – подчеркивает Тартаковский.

Но Пристайко такой не один. Стоит вспомнить запущенный месседж про «проплаченный Майдан», который разгонялся ботами по Facebook, а также сети Telegram-каналов, который впоследствии легализовал Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

«Кроме него поддерживали эти месседжи Давид Арахамия и лично Владимир Зеленский, которые хоть и не говорили, что все участники акций против капитуляции проплаченные, но от 1 до 5% такими у них были. У Арахамии даже нашлись знакомые АТОвцы, которым предлагали по 1000 грн за участие в акции, вот только имен он не назвал», – отмечает Тартаковский.

Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу))) Geplaatst door Андрей Богдан op Zondag 6 oktober 2019

Но интересной в этой истории является природа многих месседжей, часть из которых легализуется официальными лицами. Например, акции против капитуляции активно ассоциировались с Петром Порошенко, которого инсайдерские Telegram-каналы называли чуть ли не заказчиком.

Сообщения Telegram-каналов. Сообщения Telegram-каналов. Пред 1 из 2 След

«После чего уже сам Зеленский начал говорить, что вече провоцирует и подогревает его предшественник Петр Порошенко. Когда мы говорим о каналах в Telegram, то нужно сосредоточиться на этом отдельно. Поскольку в 2019-м году в Украине появилась целая сеть анонимных инсайдерских Telegram-каналов, публикующих сенсационную информацию, которую трудно проверить. Но стабильно растут, охватывают различные сферы и «мочат» оппонентов действующей власти», – подчеркивает Тартаковский.

Сетка «зеленых»

Предвыборную кампанию Владимира Зеленского как в президентских, так и парламентских выборах хвалили за диджитал-технологии. Мол, Зеленский смог победить благодаря общению с народом через Фейсбук, YouTube, и благодаря использованию целой сети каналов в соцсетях– как официальных рупоров, так и фан-групп Зе!Команды. Архитектором этой системы называли Михаила Федорова – нынешнего вице-премьера и главного диджитализатора.

Особенно интересной в этой системе выглядит сеть Telegram-каналов.

«Например, официальный Telegram «Команда Зеленского» сейчас насчитывает 160 тысяч подписчиков. Для сравнения, у канала «Офис президента» лишь немногим больше 33 тысяч. Из списка цитированных мы видим другую сеть каналов «зеленых»», – подчеркивает Тартаковский.

Но более-менее официальными рупорами с символикой команды Зе дело не ограничивается. Поскольку параллельно действует целая сеть анонимных инсайдерских каналов, которые поддерживают политику президента Зеленского и всячески отбеливают его команду. А также публикуют немало кулуарных новостей, от которых у читателей возникает ощущение прикосновения к чему-то запретному, о чем они не прочитают в обычной прессе.

«Мы приведем ряд наиболее популярных подобных каналов, но не утверждаем, что все эти каналы принадлежат к сети ОП», – отмечает Тартаковский.

Крокодил (13 786) – типично «зеленый» канал, который всячески поддерживает власть Зеленского, критикует Порошенко. Его часто цитирует еще один канал – Лук, который также цитируется «Крокодилом» и освещает деятельность Портнова, мочит власть прежнюю и поддерживает нынешнюю.

Telegram-канал «Крокодил». Telegram-канал «Крокодил». Telegram-канал «Крокодил». Пред 1 из 3 След

«Партнером «Крокодила» является канал «Голос Закона» (5 917). Telegram-канал, на котором также поддерживают власть, вот только ориентирован он на русскоязычную аудиторию», – подчеркивает Тартаковский.

Легитимный (40 834) – канал, на котором трудно найти критику Зеленского. В кулуарах его ассоциируют с главой АП Андреем Богданом. Но доказательств этого нет.

«Хотя во время активной фазы противостояния Андрея Богдана с мэром Киева Виталием Кличко именно «Легитимный» опубликовал видео, на котором Виталий Кличко празднует с застройщиком и нардепом ОПЗЖ Вадимом Столаром, называя его другом. Канал «Легитимный» часто публикует инсайды якобы из окружения Зеленского, а также Медведчука, различных элит», – отмечает Тартаковский.

Telegram-канал «Легитимный». Telegram-канал «Легитимный». Пред 1 из 2 След

Бывают даже ссылки на источники в СБУ, Кремле и едва ли не из Белого дома. Канал публикует «джинсу». Расценки следующие: «Обычная реклама телеграм-канала 2.500 гривен, политическая реклама оговаривается отдельно – начальная цена от $100. Публикация как первоисточник – «дорого».

«Важно, что «Легитимный» не брезгует рекламировать российский канал «Политджойстик» Марата Баширова – председателя Совета министров «ЛНР» в 2014-м. Реклама «Легитимного» также присутствует в «Политджойстике», – подчеркивает Тартаковский.

Шаурма Зеленского – (35 314) – один из крупнейших каналов об украинской политике. «Шкварился» инсайдами о премьерстве Тимошенко и Богдана, рассказывал о националистах, которые достают из «схронов» оружие, готовясь к акциям 14-го октября. Пишет об интригах на Банковой, а также якобы имеет связи в СБУ. В кулуарах этот канал ассоциируется с заместителем председателя ОП Кириллом Тимошенко, но никаких доказательств этому нет. Его перепостом занимается даже российский пропагандист Соловьев, вспоминают каналы «зеленых».

Telegram-канал «Шаурма Зеленского». Telegram-канал «Шаурма Зеленского». Пред 1 из 2 След

«Довольно быстро дорос до 20 тысяч подписчиков канал Klymenko Time. Ассоциируется он с бывшим главой Миндоходов времен Януковича – Александром Клименко (доказательств этому нет). Они агрессивно поддерживают миротворческие инициативы Зеленского, всячески выступают против Порошенко и оппозиции, а также Майданов. Реклама стоит 1000 гривен. Что интересно – довольно часто, преодолевая определенную планку в подписчиках, Telegram-каналы из «сетки» рекламируют друг друга. Фактически выдавая партнерские или свои проекты», – подчеркивает Тартаковский.

Создание параллельных масс-медиа

Практически все вышеуказанные каналы цитируются и цитируют еще несколько пабликов: Разведчик, Шептун, Измена или Победа, Женщина с Косой, Независимый, Слуга Власти… Все они постят сомнительные инсайды, достоверность которых сложно проверить. Но аудитория этих каналов начинается от 10 тысяч подписчиков.

Telegram-канал «Klymenko Time». Telegram-канал «Klymenko Time». Пред 1 из 2 След

«Параллельно с этим действуют российские агрегаторы, типа «Дежурный по СНГ», «ВРУБ», «Киевлянин», «Запрещенная Украина», которые модерируются из России, но цитируют и бывают цитируемы каналами украинской «сетки», – отмечает Тартаковский.

Данные по Telegram-каналам. Данные по Telegram-каналам. Пред 1 из 2 След

Так же действует канал Shadow Anonymus, который модерируется россиянами. Недавно они «спалились», назвав группу «Сокира Перуна», концерт которой посетил премьер Гончарук, «Топор Перуна».

Есть такой телеграм-канал Shadow Anonymus – входит в когорту типа прозеленых каналов. С откровенно ватным душком. Среди… Geplaatst door Дмитрий Качура op Maandag 14 oktober 2019

«Интересно, что каналов, которые критикуют Зеленского, в украинском сегменте практически нет. В то же время минимальное количество каналов, которые публикуют различные инсайды, перепощивают друг друга, поддерживают действия власти, можно насчитать не менее 30 – от крупных до мелких. При этом каждый из них позиционирует себя как отдельный ресурс, отрицая любые связи с другими», – подчеркивает Тартаковский.

Это типично российская технология пропаганды. На России еще в 2016-м году начала создаваться сеть каналов, в которой публиковались заказные материалы администрации Путина. Соответствующие расследования публиковал, например, «Проект». Среди кремлевских каналов можно выделить «Незыгарь» (249 тыс. подписчиков), «Бойлерная» (203 тыс. подписчиков), «Кремлевский мамковед» (101 тыс. подписчиков), «Караульный» (103 тыс. подписчиков) и другие.

«Главная цель – создание альтернативных СМИ. «Telegram» обеспечивает анонимность, поэтому каналы могут публиковать то, что не возьмет традиционная пресса. Поскольку каналы не ограничены стандартами, а также их авторов невозможно привлечь к ответственности. Главный расчет – на современное поколение, которое не верит СМИ, но не умеет отличать фейки от правды», – отмечает Тартаковский.

Например, не так давно журналист Виталий Портников читал лекции в Одесском университете будущим журналистам. И когда студенты начали задавать ему вопросы, большинство из них касалось штампов, которые продвигали самые популярные украинские Telegram-каналы: о путче Порошенко, Свинарчуках и других преступлениях бывшей власти.

«В «Telegram» работает принцип: даже большая ложь, подкрепленная не очень сложными многоходовками связей и расписаний, с использованием фамилий, прекрасно сойдет за правду. Подобные манипуляции довольно успешны. А финансирование каналов намного выгоднее СМИ. Например, цена подписчика в сегменте политической аудитории варьируется от 2 до 5 грн. Это если рекламироваться», – подчеркивает Тартаковский.

В сегменте бизнес – доходит до 25 грн. Обычные боты стоят намного дешевле, но таким образом набивать канал не выгодно, ибо важна читаемость постов. Соответственно, канал на 40 тысяч подписчиков может обойтись в 200 тысяч гривен. Другие расходы – зарплаты блогерам и так далее. Месячный бюджет СМИ, как правило, в несколько раз больше.

«И нужно понимать, что «Telegram» – это лишь один из видов коммуникации с обществом. Председатель ОП Андрей Богдан не просто так говорил, что традиционные СМИ власти не нужны. Вот только говорилось это еще до акций против капитуляции. После них у Зеленского признали коммуникационный провал. И устроили пресс-марафон с традиционной прессой, а не телеграмщиками и ютуберами», – подожил Тартаковский.