РПЦ реанимирует пропагандистские площадки. В Украине начало вещание «Политическое православие»

Московский патриархат пытается вернуть себе утерянные ранее позиции в Украине. Для этого рекламируются ранее заброшенные мединые проекты по пропаганде идеологии РПЦ и «русского мира».

1 октября в Украине возобновил кабельное вещание телеканал «Киевская Русь», который ранее связывали с лидером политической партии «Держава», меценатом РПЦ в Украине Геннадием Васильевым. Он выбыл из активной политики, пишет редакция Telegram-канала «Духовний Фронт України», ссылаясь на источники издания «Релігія в Україні», – и кому сейчас принадлежит телеканал – неясно.

Телеканал не функционировал около десяти лет, а теперь позиционирует себя как семейный и просветительский канал, который «пропагандирует традиционные ценности славянской православной цивилизации».

«Судя по тому, что ведущими и гостями телеканала являются преимущественно пророссийские журналисты и деятели, полностью или частично оппозиционные прошлой и действующей украинской власти, компетентность и уравновешенность телеканала стоит под вопросом», – говорится в публикации.

В частности, ведущими телеканала будут известный по спискам пропагандистских проектов Кремля блогер Дмитрий Скворцов и публицист Ян Таксюр – оба соучредители в Киеве «Российского клуба», который в своем манифесте «признает временный статус государства Украина».

«И Таксюр, и Скворцов является радикалами даже внутри РПЦ в Украине – раньше они призвали «вернуть церкви в Украине прежний статус экзархата», а «УПЦ, которая упала в ересь, отменить совсем», подчеркивается в публикации.

Телеканал уже анонсировал встречи с советским историком, академиком Петром Толочко, а также с деятелями мельче – российско-украинским журналистом Игорем Гужвой, политологом Русланом Бортником, бывшим советником депутата-беглеца Вадима Колесниченко и его заместителем по организации «Русскоязычная Украина».

«Шеф-редактором и редакторами телеканала названы Елена Вавилова, Людмила Денисенко и Роман Бараш – авторы еженедельника «2000», основанного Сергеем Кичигиным», – подытожила редакция.