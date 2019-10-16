Русская национальная забава – борьба спецслужб. Следующий ход ФСБ против ГРУ

В России продолжается эпическая битва ФСБ против ГРУ. На сей раз ФСБ взломало почту Константина Костина, который консультанта нацлидера России Владимира Путина. Часть писем уже опубликована, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так бы и хотелось озаглавить данный материал как «Наша песня хороша…», но все же, взлом электронных почтовых ящиков становится в России трендом и, в каком-то смысле, национальной забавой. А если быть точнее, то национальной забавой ФСБ. Но, обо всем по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Как стало, намедни была опубликована часть писем из взломанной почты консультанта АП РФ Константина Костина. Среди них был представлен так называемый «план борьбы с Навальным», который включал в себя провокации с пожертвованиями.

«А теперь самое интересное. О взломе почты Константина Костина сообщил Telegram-канал «Black Mirror», устроивший аукцион на данную переписку. А вот опубликовал «план борьбы с Навальным», ресурс «The Insider», получивший эксклюзивную возможность первым опубликовать исходники», – отмечает Коваленко.

На первый взгляд, расследовательский ресурс «The Insider» в очередной раз вскрыл кремлевский гнойник и явил общественности методы борьбы властей с неугодными, непреклонными и честными оппозиционерами. Или….

«Или я попросту свяжу сейчас красной нитью ряд преинтереснейших событий и вы сами будете решать, что же из себя представляет история со взломом почты Константина Костина на самом деле. Но, для этого придется вернуться в далекий 2014 год», – подчеркивает Коваленко.

Именно в 2014 году, в самый разгар боевых действий на Донбассе, некая хакерская группа «Анонимный интернационал» или как ее еще именовали «Шалтай-Болтай» осуществляет взлом почты ни кого-нибудь, а серого кардинала непризнанных республик – Владислава Суркова. При этом в открытые источники попадают не только его письма, но со всем пакетом этих данных еще и списки агентов ГРУ работающих за границей под прикрытием.

«Самое интересное то, что курировал группой «Анонимный интернационал» один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского («ЛабКас» так же находится под покровительством ФСБ) Руслан Стоянов. Но куда интереснее то, что распространение добытой информации осуществлялось так же через площадку Романа Доброхотова – «The Insider», – отмечает Коваленко.

«Этот удар был настолько болезненно воспринят «кирзачами», что Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично распорядился достать группу «Шалтай-болтай» хоть из-под земли», – .

«Правда, достать всех участников этого «слива» не удалось. Например, сооснователь группы Александр Глазастиков еще в 2016, словно предчувствуя неладное, отправился в «солнечную» Эстонию. Что интересно, другой главный фигурант дела, лидер хакерской группы, Владимир Аникеев «Льюис», чуть больше года назад вышел на свободу. И в 2018 я в материале “Кошмар ГРУ пущен в свободное плаванье” https://zloy-odessit.livejournal.com/2545810.html написал, что токсичные элементы, которые в формате информационной (и не только) войны между ФСБ и ГРУ на вес золота, пущены в свободное плаванье, что значит – не за горами новые сливы на структуру, которая вместо того, чтобы решать внутренние и внешние задачи, находится в постоянной защитной стойке к ФСБ», – подчеркивает Коваленко.

Но, предлагает Коваленко, – вернемся к Костину.

«В данном случае стоит уточнить, что Константин Костин это не просто прожженный политтехнолог и сотрудник АП РФ, но и старый знакомый, и даже более того – правая рука Владислава Суркова. То есть, что происходит? Наносится очередной удар по Владиславу Суркову и слив опять, снова, как всегда организуется через The Insider? Совпадение? Как сказал недоклассик роспропа – «не думаю», – отмечает Коваленко.

Ведь «The Insider» и вправду уникальная расследовательская площадка, через которую в открытый доступ попадают тонны секретной информации и вскрываются самые громкие провалы российской разведки. Правда, зачастую касающиеся ГРУ, но как-то не припомню сливов от этого ресурса ФСБ или СВР.

«С другой стороны, в нынешней ситуации «The Insider» защитил оппозиционера Навального от готовящейся его дискредитации со стороны «кирзачей», а ведь именно Алексей Анатольевич уже долгое время остается главной опорой и надеждой свободного общества России! Или опять «или»?», – подчеркивает Коваленко

Вот в том-то и дилемма, что Алексей Навальный, так же само как разного рода либеральные говорящие головы, пользующиеся медиа популярностью в РФ, имеет покровительство соответствующей силовой структуры. Он присутствует на социально-общественной, политической арене исключительно как контролируемый элемент, через который осуществляется контроль оппозиционных процессов в определенных слоях населения. И в этом нет ничего удивительного – старая добрая практика КГБ.

«В случае же с нынешним «сливом» писем мы стали свидетелями очередного столкновения конкурирующих фирм – ГРУ и ФСБ. Слив, который предотвратил дискредитацию креатуры ФСБ, готовившуюся в кабинетах ГРУ. Слив, в какой-то степени отдающий душком несвежести, тянущийся шлейфом с 2014, когда через подставу Суркова, ФСБ намеревалось отодвинуть его одним махом от Донбасса и всех прочих метастаз «русского мира», получив абсолютный доступ к «верховному» и проектам недореспублик», – отмечает Коваленко.

«А потому – делаем выводы, дамы и господа. Причем это не так сложно, ведь, ничто не ново под Луной!», – подытожил он.