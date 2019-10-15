Зона «русского мира»

Агент «Кадетства» в Киево-Печерской Лавре. Пропагандист из России свободно разгуливает по Киеву

После смены власти и подписания «формулы Штайнмайера» российские пропагандисты стали еще более свободно чувствовать себя в Киеве.

В Киеве замечен очередной российский пропагандист. В этот раз свободно разгуливает по столице ненавистной ему Украины деятель российского агитпропа Борис Корчевников, широко известный как исполнитель роли Ильи Синицына в сериале «Кадетство», пишет на своей странице в Facebook военный корреспондент Евгений Агарков.

«Это Боря. Боря Корчевников. Российский пропагандист. Он, когда любимый для многих, персонаж Илья Синицын из сериала «Кадетство», – пишет военный корреспондент.

Боря Корчевников.
Боря Корчевников.
Боря Корчевников.
Боря Корчевников.
Боря Корчевников.
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«Но пока Боря поддерживает агрессию России против Украины. И уже не один год обливает грязью Украину», – добавил он.

Боря тусит в Киеве уже несколько дней. А СБУ этого почему-то не замечает?!

«Еще в 2014 году Борю внесли в список людей, которым запрещен въезд в Украину. И Боря все равно в украинской столице. Фоткается на площади … на площади, о которой Боря на эфирах российских телеканалов говорил, что Революцию достоинства спонсирует Америка. События на площади он называл «Маски шоу»м и в своей программе пытался раскрыть вопрос: «в чьих руках Украина»?», – подчеркивает Агарков.

Пропагандист на полном серьезе рассказывал о «голодных бунтах» и об американских политтехнологиях. Также рассказывал в своих программах об украинском следе в убийстве Бориса Немцова.

«А еще незаконно ездил в оккупированный Россией украинский Крым…
Возможно Боря такой смелый сейчас в Киеве, потому что прошло 5 лет и санкции против пропагандиста решили не продолжать. Возникает вопрос: а были основания не продлевать запрет на въезд человеку, который вел подрывную деятельность против украинского государства?», – отмечает Агарков.

И тем не менее, Боря в Киеве – тусит со священниками. В том числе, с победителем «Голоса страны» Александром Клименко, которого героизировали и прославляли десятки украинских СМИ.

А еще Боря настолько обнаглел, что собирает деньги на карточку российского Сбербанка для ремонта здания на территории украинской Киево-Печерской Лавры.

Це Боря. Боря Корчєвніков. Російський пропагандист. Він же, колись улюблений для багатьох, персонаж Ілля Синіцин із…

Geplaatst door Yeugenij Agarkov op Dinsdag 15 oktober 2019

«И это уже у меня вопрос в Лавру: бизнес у них с российским пропагадистом? Возможно, это еще и связано с тем, что Борю назначили руководителем русского православного телеканала «Спас» … и это еще один тревожный звоночек …», – отмечает Агарков

«Очень жду реакции Служба безопасности Украины», – подытожил он.

Автор Евгений Агарков
Источник Facebook
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