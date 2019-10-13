Ни логики, ни здравого смысла: идиотские шедевры российской рекламы

Идиотизмы рекламы в России: «Е-батюшки», гламурные ципы, винтажные быки, роскошные свины, бройлеры-отморозки, женщины-пауки и ногти с носами.

Е-батюшки, которые возвращают долги молитвами, «вкусный» навоз, который предлагают мазать на хлеб, ногти с носами и бройлеры-отморозки. Редакция «Depo.Весь мир» собрали самые забавные и самые странные примеры работы «запоребриковских» маркетологов на основе Telegram-канала «Зашкваркетинг».

«Ну, у всех свои вкусы…», – комментирует редакция.

Подливай? Да карьерный рост... Ух, ты... Всех в бетон... Ноготочки с носиками... Бройлер отморозок Предохраняйтесь... Паучки в колготках А больше? Ноги в руки. Это реклама кафе Ганнибала Лектора? Братва и что угодно... Российские боги маркетинга. Образчики вывесок. До чего дошел прогресс. Люди гибнут за металл. Гламурно-винтажно-роскошные... Чудеса мясного консервирования. Тут и добавить нечего. Из чего это жевачка? Вкусы такие разные... Побухаем, после открытия? А после сбоя в программе... Чудеса российского маркетинга Мяска из реитуальных услуг. Пред 1 из 24 След

После просмотра такой рекламы уже не удивляешься отсутствию в России когнитивного диссонанса у большинства его жителей. Сама токсичная информационная среда, находящее свое отражение в сфере рекламы показывает размытость любых моральных и логических рамок.