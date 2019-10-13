Зона «русского мира»

Ни логики, ни здравого смысла: идиотские шедевры российской рекламы

Паучки в колготках

Идиотизмы рекламы в России: «Е-батюшки», гламурные ципы, винтажные быки, роскошные свины, бройлеры-отморозки, женщины-пауки и ногти с носами.

Е-батюшки, которые возвращают долги молитвами, «вкусный» навоз, который предлагают мазать на хлеб, ногти с носами и бройлеры-отморозки. Редакция «Depo.Весь мир» собрали самые забавные и самые странные примеры работы «запоребриковских» маркетологов на основе Telegram-канала «Зашкваркетинг».

«Ну, у всех свои вкусы…», – комментирует редакция.

Подливай?
Да карьерный рост...
Ух, ты...
Всех в бетон...
Ноготочки с носиками...
Бройлер отморозок
Предохраняйтесь...
Паучки в колготках
А больше?
Ноги в руки. Это реклама кафе Ганнибала Лектора?
Братва и что угодно...
Российские боги маркетинга.
Образчики вывесок.
До чего дошел прогресс.
Люди гибнут за металл.
Гламурно-винтажно-роскошные...
Чудеса мясного консервирования.
Тут и добавить нечего.
Из чего это жевачка?
Вкусы такие разные...
Побухаем, после открытия?
А после сбоя в программе...
Чудеса российского маркетинга
Мяска из реитуальных услуг.
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После просмотра такой рекламы уже не удивляешься отсутствию в России когнитивного диссонанса у большинства его жителей. Сама токсичная информационная среда, находящее свое отражение в сфере рекламы показывает размытость любых моральных и логических рамок.

Источник Depo.Весь мир
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