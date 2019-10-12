Парадокс Штайнмайера. Зыбкие позиции России в «нормандской четверке»

На первый взгляд выглядит так, будто Россия, заручившись поддержкой Германии и Франции, развела неопытного президента Украины Владимира Зеленского. Но в реальности все гораздо сложнее.

Хотя по всем внешним признакам принятие украинской властью так называемой формулы Штайнмайера кажется капитуляцией, шансы на ее реализацию крайне малы, и это не поменяет ситуацию войны между Украиной и Россией по существу, пишет на страницах «Нового Времени» российский журналист Семен Новопрудский.

«Казалось бы, дело выглядит так, будто Россия, заручившись поддержкой Германии и Франции как партнеров по нормандскому формату, легко и непринужденно развела наивного и неопытного украинского президента Владимира Зеленского. Но в реальности все гораздо сложнее», – пишет журналист.

Поскольку взгляды на трактовку формулы Штайнмайера у Москвы и Киева не совпадают и совпасть (при Путине у власти) никогда не смогут, мы имеем дело с парадоксальной ситуацией. Россия с помощью этой формулы попытается заманить Украину в «поражение», а Украина имеет неплохие шансы заманить Россию в «победу».

«Итак, предположим, что на оккупированных (хотя пока юридически эта оккупация не признается ни Россией, ни Украиной) территориях Донецкой и Луганской областей проходят выборы по украинским законам. Их легитимность признает ОБСЕ. Де-факто там появляется законная (с точки зрения и Украины, и России, и Запада) власть», – отмечает Новопрудский.

Теперь вроде бы Россия обязана вывести войска и передать Украине полный контроль над украинской частью российско-украинской границы. Но формула Штайнмайера не прописывает, кто и как будет заставлять Россию убрать военных с Донбасса и отдать границу законным владельцам. Да и если бы даже прописывала, Россия при Путине явно не будет подчиняться никаким соглашениям, если не захочет. А Зеленский и вовсе (пока) публично озвучивает вывод российских войск в качестве предварительного условия для выборов.

«Однако цель Путина в этой войне — не легализация «народных республик», не признание их независимости и тем более не их аннексия на манер Крыма, хотя такой вариант нельзя исключать полностью. Цель Путина — в принципе не дать Украине существовать как независимому государству, иметь внутри ее территории постоянно действующий анклав под фактическим контролем Москвы, не пустить Украину в ЕС и НАТО любыми путями. Проще говоря, Путин хочет, чтобы в Украине не было мира и нацио­нального единства, но сама Россия была при этом как бы ни при чем», – подчеркивает Новопрудский.

Решает ли эту задачу даже самая буквальная и честная реализация формулы Штайнмайера? Нет. И дело не в том, что на честных выборах в ОРДЛО не обязательно выиграют те, кого «назначат» из Москвы. Конкуренцию им вполне может составить, в частности, партия Слуга народа. Дело в том, что Россия в ее нынешней логике физически не сможет полностью отдать эти территории под контроль любой украинской власти. У Кремля нет никаких гарантий, что эти новые власти ОРДЛО не кинут ее точно так же, как это пытался сделать абсолютный ставленник России Виктор Янукович на посту президента Украины.

«России уже неоднократно приходилось утилизировать своих же ставленников на Донбассе различными способами — от убийства экс-главы «ДНР» Александра Захарченко до совсем недавнего назначения бывшего и. о. главы «ДНР» Дмитрия Трапезникова главой администрации Элисты, что спровоцировало протесты в давно политически мертвой Калмыкии», – отмечает Новопрудский.

К тому же у формулы Штайнмайера есть ровно та же причина никогда не реализоваться, что и у второго Минска — споры сторон о последовательности действий. Ничто не мешает Зеленскому настаивать на невозможности выборов до вывода российских войск с Донбасса, а Россия признавать наличие своих войск на Донбассе не собирается.

«Хуже всего в этой ситуации придется самим оккупированным территориям. Россия раздает тамошним жителям российские паспорта по путинскому указу, но не заинтересована в их переезде. Путину нужно иметь свою пятую колонну именно внутри Украины. И уж точно не хочется брать на полное довольствие опустошенную войной большую территорию со все еще значительным (вдвое больше крымского) населением», – подчеркивает Новопрудский.

У самой Украины в ее нынешнем экономическом и политическом состоянии нет резона брать на себя полную ответственность за содержание ОРДЛО и уж тем более давать этой территории особый статус. По крайней мере до марта 2020 года, когда в Нидерландах должен начаться суд по делу о сбитом боинге. В самом этом судебном процессе роль России в войне на Донбассе будет всплывать неизбежно.

«В итоге Россия может пытаться шантажировать Украину выполнением формулы Штайнмайера. Но и Украина вполне может заставлять Россию «потерпеть победу»: уйти с Донбасса ради выборов и «особого статуса», – отмечает Новопрудский.

«В конце концов, если внимательно вдуматься в смысл формулы Штайнмайера в трактовке Украины, ее реализация возможна лишь после того, как Россия признает себя стороной конфликта и перестанет быть ею. Но Путин этого не признает и быть стороной конфликта не перестанет», – подытожил Новопрудский.