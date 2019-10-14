Формула капитуляции на Донбассе. Россия расставляет ловушки для Украины

Как и ожидалось, Россия использует «формулу Штайнмаера» для закрепления своих позиций на оккупированном Донбассе.

Деятельность России в заявленном урегулировании на Донбассе – это расстановка ловушек, которые позволят достичь конечной цели: федерализации Украины, пишет в блоге на «Обозревателе» журналист-международник Игорь Соловей.

«План Штайнмайера»

Во-первых, форсируя фиксацию «формулы Штайнмайера» Москва хочет, чтобы Украина не смогла контролировать Донбасс к выборам. Очевидно, что в таком случае обеспечения прозрачного избирательного процесса невозможно.

Во-вторых, Москва настаивала, чтобы под «формуле Штайнмайера» стояли одновременно подписи как представителя Украины, так и представителей марионеточных пророссийских «правительств» в Донецке и Луганске.

«Киев же обошел эту ловушку и ограничился направлением отдельного письма от имени представителя Украины в Трехсторонняя контактной группе Леонида Кучмы представителю ОБСЕ Мартину Сайдик. Такая форма позволяет Киеву не нести обязывающей юридической ответственности в случае нарушения Россией или ее боевиками договоренностей – и это письмо можно будет повесить в туалете, где-то рядом с Будапештским меморандумом», – пишет журналист.

Выборы или легализация?

Очевидно, что проведение демократических выборов в ОРДЛО – в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ, не входит в планы Кремля.

«Понимая это, власть Украины отвергает проведения выборов на условиях боевиков – президент и МИД неоднократно давали понять, что российский вариант урегулирования в чистом варианте невозможен», – подчеркивает Соловей.

• не будет полной амнистии и узаконивание «народной милиции»;

• необходимо обеспечить безопасность в регионе еще до начала избирательного процесса.

Оккупирована территория не должна оставаться под полным контролем ни России, ни самопровозглашенных «республик»;

• выборы на Донбассе не состоятся, пока оттуда не выведут российские войска.

• необходима не только демилитаризация региона, но и возвращения на оккупированные территории СМИ, финансирование выборов из госбюджета, восстановления украинского судопроизводства и банковской системы, возвращения украинских партий, которые должны участвовать в выборах на Донбассе.

Разведение войск

Сложности возникли еще с одним условием урегулирования – разведением войск по линии соприкосновения. Украина подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения.

«А «народная милиция «ЛНР» так и не разобрала свои укрепления у линии разведения. Мало того, представители незаконных вооруженных формирований, переодеться гражданскими, проводят диверсионные мероприятия», – отмечает Соловей.

Регулярно продолжаются обстрелы украинских позиций – из гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и даже минометов.

В таких условиях стоит напомнить, чем заканчивались предыдущие разведения.

Так, во время первого перемирия в сентябре 2014 Киев отвел войска на значительное расстояние и с 5 сентября 2014 го перестрелки прекратились по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта.

«Однако такое перемирие российское командование восприняло как слабость. В октябре 2014 без выстрелов был окружен и захвачен украинский 32-й блокпост, который понес тяжелые потери», – подчеркивает Соловей.

Оккупационная армия захватила большие участки территории, которые, по условиям 1-го Минска, имели контролироваться Украины. В украинском контролем должно было находиться большой город Докучаевск, откуда РФ не вышла. Развести войска на определенные дипломатами пределы было невозможно из-за отказа РФ.

15 февраля 2015 вступило в силу второй Минское перемирие и разведения войск. Оно было нарушено через несколько часов. Российские оккупационные войска продолжили наступательные операции и захватили район Дебальцево, который и за 1-й, и за 2-й Минским соглашениями должен был находиться под контролем украинских войск.

«Условия делимитации линии фронта были снова сорваны. Это определило борьбу за контроль «серой зоны» – промежутка между позициями, статус которых после провала 2-го Минска определялся чисто военными средствами», – отметил Соловей.

Граница

Путин не хочет допускать кого-либо на границу с Украиной – не только ВСУ, но и международных миротворцев. Москва регулярно направляет через Украину-российскую границу на оккупированные территории боеприпасы, вооружение и войска.

«Поэтому для РФ контроль за рубежом – это сохранение для себя возможности нанести удар по Украине через оккупированный Донбасс в любой нужный им момент», – подытожил Соловей.