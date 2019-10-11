Возбудитель Смоленков. «Бешеный принтер» Путина готовит законы против «агентов» ЦРУ

Вслед за созданием так называемого информационного «белого шума» вокруг той или иной темы демонстрирующей, насколько Москва причастна к произошедшему событию/инциденту и насколько хочет эту причастность скрыт, в Кремле предпринимают более серьезные шаги. Стало известно, что известный как «бешеный принтер» российсский парламент готовится к капитальному пересмотру законодательства из-за скандала с агентом ЦРУ Олегом Смоленковым, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«С каждым разом мы все больше и больше убеждаемся в том, что завербованный ЦРУ Олег Смоленков был не просто «офисной мышью», а и вправду полноценным кадровым сотрудником российской СВР, более 15 лет сливавшим ценную информацию в США. И если не говорить уже о тех фактах, которые выдавали в Смоленкове сотрудника СВР, о которых и без того много уже сказано и написано, то последние тенденции в российском законодательстве еще одно лишнее доказательство всем озвученным доводам», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, стало известно, что профильный комитет по делам СНГ по связям с соотечественниками выдал на-гора предложение о рассмотрении законопроекта о запрете сроком на 5 лет на выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ. Разумеется, делается это исключительно для их же блага, хотя…

«Хотя, с учетом того, что данный законопроект стал обговариваться после всплывшего на поверхность провала со Смоленковым, российские законодатели, таким образом, явно пытаются предотвратить утечку информации и, собственно, сотрудников силовых структур из страны. Причем, говоря о силовых структурах речь, явно идет не только о ФСБ, но и СВР и ГРУ», – отмечает Коваленко.

Что же до Смоленкова, то данный законопроект явно демонстрирует то, насколько ценная информация уходила все эти 15 лет на Запад, а впоследствии ушел и сам кадровик СВР. Кадровик, нанесший тем самым не только непоправимый ущерб в сфере нацбезопасности РФ, но и имиджевый удар по ФСБ, СВР и, конечно же, по лицам особо приближенным к Владимиру Путину: Ушакову, Бортникову, Нарышкину и др.

«А потому не удивлюсь, если данные изменения в законопроект станут лишь началом «эффекта Смоленкова», который поставит российские силовые структуры с ног на голову», – подчеркивает Коваленко.

«Наблюдаем!», – подытожил он.