Банковая на шпагате в формуле капитуляции. Украинские патриоты против хозяина Кремля Путина

Банковая оказалась на шпагате между украинским гражданским обществом и Кремлем. И эта поза может становиться все более болезненной.

Владимир Зеленский полон решимости в ближайшие недели добиться перелома в вопросе войны и мира. О том, сколь большое значение он отводит предвкушаемому успеху, он дал понять всей стране, устроив 10 октября пресс-марафон и проведя через него красной нитью тему скорейшего окончания войны, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

В первые же минуты своего шоу он подчеркнул: «Какого президента выбирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет». И дальше он много раз повторял журналистам, что «надо закончить войну».

«Тем не менее реализация этого намерения затормозилась. Еще 1 октября Зеленский согласился на кремлевские условия переговоров на высшем уровне в нормандском формате (между Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции)», – пишет журналист.

Помимо пресловутой формулы Штайнмайера эти условия включают вывод украинских войск из-под села Петровское на Донетчине и из поселка Золотое на Луганщине после семисуточного соблюдения режима прекращения огня. Однако в Золотом возникли проблемы.

«Прибывшие в поселок ветераны АТО и другие активисты заявили о намерении не допустить вывода украинских войск. В то же время там продолжаются обстрелы со стороны врага, что тоже препятствует воплощению формулы Зеленского», – отметил Вишневский.

Сейчас эти трудности кажутся ситуативными и сиюминутными. Однако за ними кроется более масштабная стратегическая проблема.

«Я сейчас, как Ван Дамм, в конкретном шпагате нахожусь», – признался Зеленский журналистам.

И в самом деле, он оказался на шпагате между украинским гражданским обществом и Путиным.

Чего добиваются ветераны АТО

На первый взгляд, полиция и СБУ могли бы с легкостью выдворить из Золотого всех приезжих, кто подбивает местных жителей на акции протеста против вывода украинских войск. Однако такой сценарий чреват силовым противостоянием, которое в случае обострения может привести к кровопролитию.

«И тогда на подмогу протестующим в Золотом подтянутся тысячи ветеранов АТО. А на митингах и демонстрациях в Киеве и других городах в добавок к требованиям «Нет капитуляции!» могут появиться лозунги «Долой Зеленского!», – подчеркнул Вишневский.

Президент это вроде бы понимает. По крайней мере во время пресс-марафона он пообещал, что ветеранов не будут «выбивать» из Золотого силой. «Силой и дурак может. Это неправильный подход. С ветеранами надо разговаривать и объяснять свою позицию», – заявил он.

«Накануне он уже встретился с дюжиной ветеранов из числа организаторов акций протеста против капитуляции. И попытался убедить их в том, что «никакой зрады нет». Однако, судя по реакции самих участников встречи, это ему не удалось», – отметил Вишневский.

«Вышли ни с чем, – рассказал сержант Александр Погребиский, представляющий партию «Европейская солидарность». – Итог встречи: ни о чем». По его словам, не было достигнуто взаимопонимания ни по вопросу отвода войск, ни по другим темам, ради обсуждения которых ветераны согласились на эту встречу.

«Старший лейтенант Виктор Трегубов, один из лидеров партии «Демократична сокира», отметил, что для него самым главным вопросом было, на какие уступки Зеленский готов пойти», – отметил Вишневский.

«Но именно на это я ответа и не получил. Зеленский прямо утверждает, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на нормандский формат и прямого диалога с Путиным. Но что он ему предложит? Тут он ссылается на то, что такие вещи не разглашаются, и просит просто дать ему шанс», – рассказал Трегубов.

«Но ветеранов как раз то и пугает, что президент может согласиться на мир любой ценой. «Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год. Если за год не удастся, склонен, цитирую, «построить вал» – я это понял, как возвращение к действующему статус-кво с изоляцией оккупированных территорий», – говорит Трегубов. По его словам, Зеленский уверен, что в любой момент он может соскочить и вернуться к нынешнему состоянию, но вот ветераны в этом совсем не уверены», – подчеркнул Вишневский.

Сейчас одним из главных раздражителей для них является неоднократно анонсированное (в частности, 14 сентября на форуме YES в Киеве и 3 октября в эфире телеканала «1+1») министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко намерение Зеленского провести разведение войск вдоль всей линии фронта протяженностью 400 км. В социальных сетях уже появились и живо обсуждаются якобы согласованные карты предстоящего отступления украинских войск.

«Похоже, теперь ветераны АТО лишь укрепились в своих сомнениях. Путин уже навязал Зеленскому формулу Штайнмайера без каких-либо встречных обязательств со своей стороны, теперь Зеленский соглашается на отвод войск, который может оказаться односторонним, далее могут последовать все новые и новые уступки – и все это без каких-либо гарантий конечного результата», – отметил Вишневский.

Ветераны АТО не против установления мира, но хотят услышать его цену. Однако Зеленский сам еще не знает этой цены, он лишь надеется обсудить ее на переговорах в нормандском формате.

Чего добивается Путин

После того как Зеленский согласился на кремлевские условия переговоров, Путин, на первый взгляд, должен был бы приказать оккупационным войскам строжайше соблюдать режим прекращения огня возле Петровского и Золотого. Однако наблюдалось совсем другое.

«Враг многократно подверг обстрелам участок разведения сил в районе Золотого: 2 октября были зафиксированы три обстрела из миномета калибра 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия; 5 октября – обстрел из миномета калибра 82 мм; 7 октября – два обстрела из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; 9 октября – обстрел из минометов калибра 82 мм», – подчеркнул Вишневский.

В условиях, когда в Золотом начались акции протеста против вывода украинских войск, вражеские обстрелы, конечно же, стали поводом для отсрочки реализации формулы Зеленского. Даже если новых обстрелов не будет, отвод войск начнется не ранее 17 октября. «Есть две версии, почему оккупанты продолжили обстрелы, хотя это отсрочило отвод украинских войск от Золотого и Петровского», – отметил Вишневский.

Первая, более фантастическая, версия говорит, что этот повод для отсрочки был нужен самому Зеленскому. Дескать, на Банковой побоялись осуществлять отвод войск перед государственным праздником – Днем защитника Украины 14 октября, когда в Киев должны приехать тысячи ветеранов. А вот когда они разъедутся, тогда можно будет приступить к реализации формулы Зеленского.

Вторая версия, более правдоподобная, утверждает, что повод для отсрочки нужен Путину, чтобы добиться от Зеленского новых уступок. Со стороны Москвы уже озвучено дополнительное требование к Киеву. 5 октября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Кремль выдвигает как одно из условий проведения саммита в нормандском формате имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

«Согласно этой версии обстрелы Золотого – это способ заставить Киев прислушаться к пожеланию, высказанному Лукашевичем. Дескать, Кремль рассчитывает на то, что Зеленскому теперь некуда деваться, потому что он уже наобещал украинцам быстрый мир и не может соскочить с этой темы», – подчеркивает Вишневский.

11 октября Путин уже обвинил Зеленского в том, что тот не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского. «Тут нужно проявление политической воли», – заявил Путин, умолчав об обстрелах оккупантами украинских позиций в районе Золотого.

«Для имплементации формулы Штайнмайера необходимо принимать новый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, вместо имеющегося сейчас, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2019 г. Но у Кремля есть и другие хотелки», – отметил Вишневский.

Например, еще в августе Путин на встрече в Париже с Эммануэлем Макроном высказал пожелание, чтобы Украина приняла закон об амнистии. И если Кремль намерен добиться от Украины быстрых законодательных решений, то наверняка он потребует не только нового закона об особом порядке в ОРДЛО, но и закона об амнистии, а если аппетит разыграется, то еще и закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

«Это именно тот сценарий, которого опасаются ветераны АТО и другие участники акций протеста против капитуляции. И чем больше Зеленский будет делать односторонних уступок Путину, тем сильней у ветеранов АТО будет желание заблокировать дальнейшее движение Украины по этому пути», – отметил Вишневский.

«Конечно, на Банковой могут избрать тактику игнорирования акций протеста, в надежде, что они постепенно выдохнутся. Но у ветеранов АТО есть способы заставить власть обратить на них внимание. Так что шпагат может становиться для Банковой все более болезненным», – подытожил он.