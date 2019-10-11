Зона «русского мира»

Миньоны Гундяева против Томоса. РПЦ продолжает борьбу против ПЦУ

В Греции российские религиозные пропагандисты попытались дискредитировать Томос об автокефалии ПЦУ.

Похоже Томос об автокефалии ПЦУ ещё долго не отпустит взбудораженный разум сожителей в Даниловом монастыре. А потому они и не оставляют попыток дискредитировать украинскую церковь на международной религиозной арене, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, в то время как в Афинах проходил Архиерейский собор Греческой церкви, представители Русской православной Церкви в Украине (в прошлом УПЦ МП), занимались откровенно пропагандистским занятием, а именно раздавали на улицах Афин, а так же греческим епископам книги о том, как «боевики» ПЦУ в Украине проводит силовые захваты церквей», – пишет военно-политический обозреватель.

Книга под названием «Обратная сторона Томоса» была издана на средства пророссийской структуры «Союз православных журналистов», занимающейся пророссийской (проГундяевской) пропагандой в Украине. А к Архиерейскому собору в Афинах даже была переведена на греческий язык.

Распространение книг против Томоса в Греции.
Обложка книжки.
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«Что особо примечательно, в этой книге излагаются не только «факты» захвата церквей «боевиками» ПЦУ, но и говорится о том, что именно Томос стал причиной «гражданской войны», – подчеркивает Коваленко.

Что же, Томос Москву не «отпускает», что лишний раз подтверждает – удар он нанёс про Московской монополии крайне болезненный и существенный.

«И попытки дискредитации украинской автокефалии не оставляются, вплоть до того, что Гундяевские посіпаки готовы доносить свою лож на любом языке и в любой точке мира. А вот в отношении тех, кто им в этом способствует, в том числе и на территории Украины, следовало бы проявить больше внимания от соответствующих органов», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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