Миньоны Гундяева против Томоса. РПЦ продолжает борьбу против ПЦУ

Похоже Томос об автокефалии ПЦУ ещё долго не отпустит взбудораженный разум сожителей в Даниловом монастыре. А потому они и не оставляют попыток дискредитировать украинскую церковь на международной религиозной арене, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, в то время как в Афинах проходил Архиерейский собор Греческой церкви, представители Русской православной Церкви в Украине (в прошлом УПЦ МП), занимались откровенно пропагандистским занятием, а именно раздавали на улицах Афин, а так же греческим епископам книги о том, как «боевики» ПЦУ в Украине проводит силовые захваты церквей», – пишет военно-политический обозреватель.

Книга под названием «Обратная сторона Томоса» была издана на средства пророссийской структуры «Союз православных журналистов», занимающейся пророссийской (проГундяевской) пропагандой в Украине. А к Архиерейскому собору в Афинах даже была переведена на греческий язык.

Распространение книг против Томоса в Греции. Обложка книжки. Пред 1 из 2 След

«Что особо примечательно, в этой книге излагаются не только «факты» захвата церквей «боевиками» ПЦУ, но и говорится о том, что именно Томос стал причиной «гражданской войны», – подчеркивает Коваленко.

Что же, Томос Москву не «отпускает», что лишний раз подтверждает – удар он нанёс про Московской монополии крайне болезненный и существенный.

«И попытки дискредитации украинской автокефалии не оставляются, вплоть до того, что Гундяевские посіпаки готовы доносить свою лож на любом языке и в любой точке мира. А вот в отношении тех, кто им в этом способствует, в том числе и на территории Украины, следовало бы проявить больше внимания от соответствующих органов», – подытожил Коваленко.