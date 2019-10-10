Дуэт «чекистов» Деркач–«The Insider». Ковровая информационная бомбардировка Украины
Не просто так после не выдерживающего критики «расследования» «The Insider» на поверхность всплыл Андрей Деркач с обвинениями в адрес НАБУ и Петра Порошенко.
Народный депутат Андрей Деркач, «инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США», пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко, анализируя деятельность нардепа.
«Итак, не успел я буквально этим утром опубликовать материал «Прокол агента «The Insider». Зачем Кремлю фейк о связи властей Украины с криминалом?» как после неоднозначного наброса от «The Insider» на арену вышел другой представитель гибридного информационного фронта, которого мы давно не имели «удовольствия» наблюдать», – пишет военно-политический обозреватель.
Как известно, народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, согласно которым, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.
«Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая у дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании «Burisma», где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер…», – заявил Деркач на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».
«Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж долгое время оказывал посольству США информацию, которая влияла на события в Украине и США. НАБУ сливало информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия по ряду резонансных дел», – добавил он.
По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.
Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании «Burisma».
Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.
По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.
Деркач пояснил, что сотрудница посольства делала запрос в НАБУ о деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского, который фигурирует в расследовании в отношении компании «Burisma». По мнению украинских правоохранителей, Злочевский связывался через лоббистов с Байденом старшим и предлагал разделить прибыль газодобывающей компании.
Хантер Байден получил более 16,5 млн долларов.
Относительно Злочевского в 2014 открыли дело о незаконном обогащении на около 1 млрд гривен. По словам Деркача, записки адвоката президент США Рудольфа Джулиани, которые опубликовали ранее, свидетельствуют, что дело против Злочевского закрыли из-за страха перед США.
Нардеп на пресс-конференции рассказал, что в записках Джулиани речь шла о распоряжении вице-президента США Байдена задержать финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов. По словам Шокина, у него был план расследования компании «Burisma», учитывая допросы членов правления.
НАБУ собирала информацию о Шокине.
Деркач обнародовал информацию о том, что Байден старший получил более 900 тысяч долларов от «Burisma». В частности, расследователи сообщают, что средства он получил через счета лоббистской компании «Rosemont Seneca Partners» за «консультационные услуги».
Деркач также опубликовал информацию о том, что в НАБУ консультировались с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.
Деркач народный депутат 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член «Партии регионов». В 2019 году был избран нардепом по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.
Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.
В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.
В конце 2016 года он написал заявление на имя спикера парламента о выходе из состава депутатской группы «Воля народа».
Напомним, что с 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее «плохим послом».
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила «не преследовать». Луценко также добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.
Кроме того, в 2016 году после опубликования черной бухгалтерии «Партии регионов» на директора НАБУ Артема Сытника и экс-нардепа Сергея Лещенко подавали в суд из-за возможного вмешательства в выборы США 2016 года.
Суд сначала признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. А в июле 2019 года апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции по этому делу.
«При этом Андрей Деркач, потомственный «чекист» в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего «наброса» делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а так же возникшего скандала», – отмечает Коваленко.
И знаете, эта синхронность наброса от фэсовского The Insider и всплытия на поверхность фэсовского Деркача говорит лишь об одном – Лубянка начала полномасштабную, ковровую бомбардировку как бывшего, так и нынешнего президентов Украины, с целью максимальной дискредитации нашей страны на информационном плацдарме.
«В то время как через «The Insider» ФСБ слило не выдерживающий критики наброс из разряда: «Видите плечо? Это плечо мафиози Кислина с которым встречался Зеленский. Верьте – нам так сказали «источники», но который подхватили практически все СМИ, не дождавшись официальных заявлений Офиса президента (который данную встречу опроверг), Андрей Деркач, прожжённый «чекист» и адепт «русского мира» организует тут же, аккомпанементом, наброс уже на Порошенко», – подчеркивает Коваленко.
В общем, складно получается. Аффилированные ФСБ расследователи мочат Зеленского, аффилированный ФСБ персонаж в Украине мочит Порошенко. И в то время как активная прослойка украинцев грызется из-за внутренних склок, взаимного недоверия и взаимных претензий, наш враг планомерно продолжает осуществлять информационные диверсии.
«И как бы не получилось так, что в итоге, оба лагеря противостоящих сейчас друг другу не оказались в проигрыше, а вместе с ними и Украина. Задумайтесь об этом, на досуге. Пока этот досуг ещё имеет место быть», – подытожил Коваленко.