Дуэт «чекистов» Деркач–«The Insider». Ковровая информационная бомбардировка Украины

Не просто так после не выдерживающего критики «расследования» «The Insider» на поверхность всплыл Андрей Деркач с обвинениями в адрес НАБУ и Петра Порошенко.

Народный депутат Андрей Деркач, «инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США», пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко, анализируя деятельность нардепа.

«Итак, не успел я буквально этим утром опубликовать материал «Прокол агента «The Insider». Зачем Кремлю фейк о связи властей Украины с криминалом?» как после неоднозначного наброса от «The Insider» на арену вышел другой представитель гибридного информационного фронта, которого мы давно не имели «удовольствия» наблюдать», – пишет военно-политический обозреватель.

Как известно, народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, согласно которым, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

«Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая у дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании «Burisma», где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер…», – заявил Деркач на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж долгое время оказывал посольству США информацию, которая влияла на события в Украине и США. НАБУ сливало информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия по ряду резонансных дел», – добавил он.

Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Материалы предоставленные Андреем Деркачем. Пред 1 из 13 След

По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании «Burisma».

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

Деркач пояснил, что сотрудница посольства делала запрос в НАБУ о деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского, который фигурирует в расследовании в отношении компании «Burisma». По мнению украинских правоохранителей, Злочевский связывался через лоббистов с Байденом старшим и предлагал разделить прибыль газодобывающей компании.

Хантер Байден получил более 16,5 млн долларов.

Относительно Злочевского в 2014 открыли дело о незаконном обогащении на около 1 млрд гривен. По словам Деркача, записки адвоката президент США Рудольфа Джулиани, которые опубликовали ранее, свидетельствуют, что дело против Злочевского закрыли из-за страха перед США.

Нардеп на пресс-конференции рассказал, что в записках Джулиани речь шла о распоряжении вице-президента США Байдена задержать финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов. По словам Шокина, у него был план расследования компании «Burisma», учитывая допросы членов правления.

НАБУ собирала информацию о Шокине.

Деркач обнародовал информацию о том, что Байден старший получил более 900 тысяч долларов от «Burisma». В частности, расследователи сообщают, что средства он получил через счета лоббистской компании «Rosemont Seneca Partners» за «консультационные услуги».

Деркач также опубликовал информацию о том, что в НАБУ консультировались с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.

Деркач народный депутат 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член «Партии регионов». В 2019 году был избран нардепом по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

В конце 2016 года он написал заявление на имя спикера парламента о выходе из состава депутатской группы «Воля народа».

Напомним, что с 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее «плохим послом».

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила «не преследовать». Луценко также добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.

Кроме того, в 2016 году после опубликования черной бухгалтерии «Партии регионов» на директора НАБУ Артема Сытника и экс-нардепа Сергея Лещенко подавали в суд из-за возможного вмешательства в выборы США 2016 года.

Суд сначала признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. А в июле 2019 года апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции по этому делу.

«При этом Андрей Деркач, потомственный «чекист» в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего «наброса» делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а так же возникшего скандала», – отмечает Коваленко.

И знаете, эта синхронность наброса от фэсовского The Insider и всплытия на поверхность фэсовского Деркача говорит лишь об одном – Лубянка начала полномасштабную, ковровую бомбардировку как бывшего, так и нынешнего президентов Украины, с целью максимальной дискредитации нашей страны на информационном плацдарме.

«В то время как через «The Insider» ФСБ слило не выдерживающий критики наброс из разряда: «Видите плечо? Это плечо мафиози Кислина с которым встречался Зеленский. Верьте – нам так сказали «источники», но который подхватили практически все СМИ, не дождавшись официальных заявлений Офиса президента (который данную встречу опроверг), Андрей Деркач, прожжённый «чекист» и адепт «русского мира» организует тут же, аккомпанементом, наброс уже на Порошенко», – подчеркивает Коваленко.

В общем, складно получается. Аффилированные ФСБ расследователи мочат Зеленского, аффилированный ФСБ персонаж в Украине мочит Порошенко. И в то время как активная прослойка украинцев грызется из-за внутренних склок, взаимного недоверия и взаимных претензий, наш враг планомерно продолжает осуществлять информационные диверсии.

«И как бы не получилось так, что в итоге, оба лагеря противостоящих сейчас друг другу не оказались в проигрыше, а вместе с ними и Украина. Задумайтесь об этом, на досуге. Пока этот досуг ещё имеет место быть», – подытожил Коваленко.