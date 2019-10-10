Выкинуть на свалку крымнашиста. Путин уволил своего советника Глазьева

Российский президент Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с должности своего советника. Теперь Глазьев будет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии – что, учитывая малозначимость самой комиссии в российской политической системе, означает скорее почетную синекуру, чем реальное влияние, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Не рискну утверждать, что политическая карьера одного из самых одиозных представителей путинского режима окончена – в России любят «вечно вчерашних» и нередко вновь возвращают их во власть – но какое-то время Глазьев Путину советовать не будет», – пишет публицист.

«А уж он ему насоветовал! Именно Глазьев долгое время был в российском руководстве одним из главных «специалистов» по Украине – возможно, еще и потому, что родился в Запорожье и мог позиционировать себя в качестве представителя «настоящих» украинцев – тех, что жить не могут без России», – подчеркнул он.

Как представителя «настоящих» украинцев, Глазьева не устраивали даже Янукович с Азаровым – тогда, когда вожди прокремлевской Партии регионов выступали за подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Глазьев тогда был «звездой» украинских телевизионных шоу и с радостью критиковал там позицию украинских руководителей, которые, по его мнению, вообще соглашения не читали и опасности его для Украины – ну, то есть для поглощения Украины Россией – не осознавали.

«Но по-настоящему раскрылись «таланты» Глазьева после Майдана. Именно он был одним из главных разработчиков стратегии аннексии Крыма и дальнейшего захвата украинского востока. Крымская речь Путина – это Глазьев. Если не по тексту, то по смыслу: ведь именно таких идеологических ориентиров придерживалась шовинистическая партия «Родина», одним из создателей которой он был», – отмечает Портников.

Глазьева погубило то, что он всегда был теоретиком, а не практиком, да и теоретиком плохим, даром что российский академик. После оккупации Крыма и Донбасса Глазьев стал не нужен, а нужны стали люди, способные курировать и марионеточные власти, и финансовые потоки, и следить, чтобы «герои русского мира» не сильно воровали и делились. Когда стало ясно, что война приостановлена и начинается грабеж, Глазьев стал превращаться в маргинала – на этом празднике жизни ему места уже не нашлось.

«И его послали в Евразийскую экономическую комиссию», – подытожил Портников.