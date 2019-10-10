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Кремлевское отползание от Штайнмайера. Путин принуждает Украину к сдаче

Путин хочет заставить Зеленского сделать за него всю работу по подготовке Украины к российской оккупации.

После того, как украинская сторона под давлением из Кремля пошла на подписание так называемой «формулы Штайнмайера» и согласилась на разведение войск – только чтобы Владимир Зеленский получил сомнительную честь пожать руку Владимира Путина – российская сторона начала от формулы уверенно отползать на заранее подготовленные рубежи, пишет на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников.

«Оказалось, что одной только письменной имплементации формулы недостаточно. Что нужно еще и ввести ее в украинское законодательство. Оказалось, что в вопросе разведения войск Россия не может влиять на руководство «народных республик» – ну разве что может им посоветовать, как себя вести, а они могут и не прислушаться. Вопрос о том, как Россия собирается выводить свои войска с территории Донбасса, если «ихтамнет» и как в этом случае проводить честные выборы, никто даже и не задает. Потому что знает ответ», – пишет публицист.

Вопрос можно было бы задать другой – зачем Кремль издевается над Владимиром Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Владимиром Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет «конструктивно» договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский – только чтобы Путин перестал стрелять?

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«Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях – и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна», – подчеркивает Портников.

Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине – он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.

«Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан», – отмечает Портников.

Разве Путин не действовал также в 2013-2014 годах? Разве не принуждал Януковича к новым и новым уступкам Москве, понимая, что усиливает тем самым протестное движение? Разве не посылал Суркова в Киев в самые тяжелые дни Майдана?

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«А в результате – откусил Крым и кусок Донбасса. А хотел больше, намного больше. И эти его «хотелки» в точности перечислены в его «крымской речи» – это практически весь восток и юг Украины», – подчеркивает Портников.

Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну – может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.

«Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Грани.Ru
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