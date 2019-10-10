Разведение сил на Донбассе. В какие игры играет Путин против Украины

После того, как был сорван анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским процесс разведения сил в Золотом на Луганщине и Петровском на Донетчине, ситуация переросла в стадию позиционного противостояния с элементами гибридной войны. По крайней мере, это четко просматривается со стороны россиян.

Для начала 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался гарантировать отвод российских оккупационных войск и бандформирований «ЛНР»/«ДНР» в тех пунктах, которые определены Минскими соглашениями. А уже 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских договоренностей, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война».

«При этом сами боевики вообще «включили дурака»: интенсивно обстреливают позиции ВСУ в Золотом из минометов калибра 82-мм, официально заявляя, что это они салютуют белыми ракетницами в знак готовности к разведению сил», – пишет журналист.

Что касается Украины, то месседжи официальных лиц отличаются в зависимости от ушей, на которые эти месседжи рассчитаны.

«В частности, 9 октября заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене заявил, что «формула Штайнмайера» предполагает выполнение одного из положений Минских соглашений и не заменяет все договоренности, а также не меняет их логику о первоочередности выполнения компонента по безопасности», – отмечает Рудомский.

Фото с место событий на Донбассе. Фото с место событий на Донбассе. Пред 1 из 2 След

В тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк для украинских СМИ заявил, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году под серьезным прессингом, а сейчас может быть предложено иное видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

«На самих участках потенциального разведения войск также не все понятно», – подчеркивает Рудомский.

На брифинге 9 октября народный депутат от партии «Слуга народа» и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Петровском на Донетчине воины Вооруженных сил Украины почти на 98% готовы к разведению войск, а в Золотом на Луганщине работы еще продолжаются.

«Относительно самого разведения, то начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак еще 8 октября рассказал, что ВСУ на Донбассе отойдут на позиции 2016 года», – отмечает Рудомский.

И хоть Хомчак уверяет, что в результате разведения сил Украина не потеряет ни тактических, ни оперативных преимуществ, однако лишь в поселке Катериновка возле Золотого после разведения в «серой зоне» окажутся 122 жилых дома.

А у пятого президента Украины Петра Порошенко вообще посчитали, что с уходом на позиции 2016 года по всей линии разграничения мы потеряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. В интернет даже выбросили «карту отступления (отвода войск) и «серой зоны» на востоке». На карте пунктирная линия – это линия соприкосновения на 11 марта 2016 года, а заштрихованная зона слева – это линия отступа (отвода) наших сил. В районе Золотого она выглядит так:

«В самом Золотом также кипят страсти. Утром 9 октября в Кременной Луганской области полиция заблокировала колонну, которая ехала в Золотое протестовать против разведения войск. Полицейские, дежурившие на блок-посту, отказались пропустить автомобили. Во время конфликта между людьми, представившимися ветеранами АТО, и правоохранителями произошла стычка, и один из полицейских произвел выстрел в воздух из табельного оружия. Это еще больше разожгло конфликт – одна из машин протестующих попыталась двинуться дальше и наехала на ногу сотрудника полиции. Пострадавшего оттащили с проезжей части», – подчеркивает Рудомский.

Полиция подчеркнула, что никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли, однако двух человек полицейские задержали. Один из задержанных – водитель авто, совершивший наезд на ногу спецназначенцу.

#Прорыв_блокпоста 🔰__________________________________________________Состоялся прорыв через полицейский блокпост.__________________________________________________Нацкорпус и ветераны АТО/ООС прорвались через блокпост на Донбассе и едут в сторону Золотого, где сегодня намечен развод войск. Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать. Однако спустя час перепалок их всё же пропустили.Инфо: 📱 #Новый_канал#Типичный_Мирноград Geplaatst door • Типовий Мирноград • op Woensdag 9 oktober 2019

«Сохраняя хорошую мину при плохой игре, в полиции утверждают, что ситуация находится под контролем. Однако выглядит все несколько иначе. Да и, несмотря на инцидент, вооруженные добровольцы говорят, что готовы оставаться на позициях в случае отвода от линии фронта Вооруженных сил Украины», – отмечает Рудомский.

Ситуацию прогнозируемо подхватили российские СМИ и пятая колонна среди украинских СМИ (в частности, издание «Страна»). Они дружно написали, что «украинские националисты сорвали разведение сил в Золотом», забыв добавить, что разведение перенесли до тех пор, пока не воцарится «режим тишины», который, согласно Минским договоренностям, должен продолжаться не менее семи дней непрерывно и который бесцеремонно срывают российские боевики.

«Постоянно апеллируя к Минским соглашениям, россияне и их коллаборанты почему-то «забывают» про первый пункт этих соглашений, в котором говорится о прекращении огня. То есть если прекращения огня нет (а его нет), то дальше никто не имеет права двигаться, в том числе отводить войска. Иначе это будет нарушением Минских соглашений. Этот, на первый взгляд, незначительный нюанс может стать спасительной соломинкой для Зеленского, который сам себя почти загнал в тупик», – подытожил Рудомский.