Зона «русского мира»

Разведение сил на Донбассе. В какие игры играет Путин против Украины

Фото с место событий на Донбассе.

После того, как был сорван анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским процесс разведения сил в Золотом на Луганщине и Петровском на Донетчине, ситуация переросла в стадию позиционного противостояния с элементами гибридной войны. По крайней мере, это четко просматривается со стороны россиян.

Для начала 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался гарантировать отвод российских оккупационных войск и бандформирований «ЛНР»/«ДНР» в тех пунктах, которые определены Минскими соглашениями. А уже 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских договоренностей, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война».

«При этом сами боевики вообще «включили дурака»: интенсивно обстреливают позиции ВСУ в Золотом из минометов калибра 82-мм, официально заявляя, что это они салютуют белыми ракетницами в знак готовности к разведению сил», – пишет журналист.

Что касается Украины, то месседжи официальных лиц отличаются в зависимости от ушей, на которые эти месседжи рассчитаны.

«В частности, 9 октября заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене заявил, что «формула Штайнмайера» предполагает выполнение одного из положений Минских соглашений и не заменяет все договоренности, а также не меняет их логику о первоочередности выполнения компонента по безопасности», – отмечает Рудомский.

Фото с место событий на Донбассе.
Фото с место событий на Донбассе.
Пред 1 из 2 След

В тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк для украинских СМИ заявил, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году под серьезным прессингом, а сейчас может быть предложено иное видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

«На самих участках потенциального разведения войск также не все понятно», – подчеркивает Рудомский.

На брифинге 9 октября народный депутат от партии «Слуга народа» и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Петровском на Донетчине воины Вооруженных сил Украины почти на 98% готовы к разведению войск, а в Золотом на Луганщине работы еще продолжаются.

«Относительно самого разведения, то начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак еще 8 октября рассказал, что ВСУ на Донбассе отойдут на позиции 2016 года», – отмечает Рудомский.

И хоть Хомчак уверяет, что в результате разведения сил Украина не потеряет ни тактических, ни оперативных преимуществ, однако лишь в поселке Катериновка возле Золотого после разведения в «серой зоне» окажутся 122 жилых дома.

А у пятого президента Украины Петра Порошенко вообще посчитали, что с уходом на позиции 2016 года по всей линии разграничения мы потеряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. В интернет даже выбросили «карту отступления (отвода войск) и «серой зоны» на востоке». На карте пунктирная линия – это линия соприкосновения на 11 марта 2016 года, а заштрихованная зона слева – это линия отступа (отвода) наших сил. В районе Золотого она выглядит так:

Карта отражающая позиции сторон в зонах разведения сил.

«В самом Золотом также кипят страсти. Утром 9 октября в Кременной Луганской области полиция заблокировала колонну, которая ехала в Золотое протестовать против разведения войск. Полицейские, дежурившие на блок-посту, отказались пропустить автомобили. Во время конфликта между людьми, представившимися ветеранами АТО, и правоохранителями произошла стычка, и один из полицейских произвел выстрел в воздух из табельного оружия. Это еще больше разожгло конфликт – одна из машин протестующих попыталась двинуться дальше и наехала на ногу сотрудника полиции. Пострадавшего оттащили с проезжей части», – подчеркивает Рудомский.

Полиция подчеркнула, что никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли, однако двух человек полицейские задержали. Один из задержанных – водитель авто, совершивший наезд на ногу спецназначенцу.

#Прорыв_блокпоста 🔰__________________________________________________Состоялся прорыв через полицейский блокпост.__________________________________________________Нацкорпус и ветераны АТО/ООС прорвались через блокпост на Донбассе и едут в сторону Золотого, где сегодня намечен развод войск. Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать. Однако спустя час перепалок их всё же пропустили.Инфо: 📱 #Новый_канал#Типичный_Мирноград

Geplaatst door • Типовий Мирноград • op Woensdag 9 oktober 2019

«Сохраняя хорошую мину при плохой игре, в полиции утверждают, что ситуация находится под контролем. Однако выглядит все несколько иначе. Да и, несмотря на инцидент, вооруженные добровольцы говорят, что готовы оставаться на позициях в случае отвода от линии фронта Вооруженных сил Украины», – отмечает Рудомский.

Ситуацию прогнозируемо подхватили российские СМИ и пятая колонна среди украинских СМИ (в частности, издание «Страна»). Они дружно написали, что «украинские националисты сорвали разведение сил в Золотом», забыв добавить, что разведение перенесли до тех пор, пока не воцарится «режим тишины», который, согласно Минским договоренностям, должен продолжаться не менее семи дней непрерывно и который бесцеремонно срывают российские боевики.

«Постоянно апеллируя к Минским соглашениям, россияне и их коллаборанты почему-то «забывают» про первый пункт этих соглашений, в котором говорится о прекращении огня. То есть если прекращения огня нет (а его нет), то дальше никто не имеет права двигаться, в том числе отводить войска. Иначе это будет нарушением Минских соглашений. Этот, на первый взгляд, незначительный нюанс может стать спасительной соломинкой для Зеленского, который сам себя почти загнал в тупик», – подытожил Рудомский.

Автор Руслан Рудомский
Источник Depo.Война
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Дуэт «чекистов» Деркач–«The Insider». Ковровая информационная бомбардировка Украины

Зона «русского мира»

Выкинуть на свалку крымнашиста. Путин уволил своего советника Глазьева

Зона «русского мира»

Кремлевское отползание от Штайнмайера. Путин принуждает Украину к сдаче

Зона «русского мира»

Прокол агента «The Insider». Зачем Кремлю фейк о связи властей Украины с криминалом?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Дуэт «чекистов» Деркач–«The Insider». Ковровая информационная бомбардировка Украины

Выкинуть на свалку крымнашиста. Путин уволил своего советника Глазьева

Кремлевское отползание от Штайнмайера. Путин принуждает Украину к сдаче

1 из 325