Прокол агента «The Insider». Зачем Кремлю фейк о связи властей Украины с криминалом?

Расследовательский ресурс «The Insider», пользующийся авторитетом и доверием, внезапно для своего расследования по визиту Зеленского в США использовал весьма сомнительный «фотофакт».

Вчера российский расследователський ресурс «The Insider», который неоднократно помогал вскрыть до мелочей операции ГРУ как внутри России, так и за ее пределами (обходя стороной деятельность ФСБ/СВР РФ), неожиданно сосредоточился на президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, речь идет о материале, опубликованном на «The Insider», согласно которому Владимир Зеленский, будучи в Нью-Йорке, встречался с уроженцем Одессы, американским бизнесменом, связанным с международным криминалом, Сэмом Кислиным, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«По информации «The Insider» Сэм Кислин, основатель компании «Trans Commodities» и спонсор избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка, а ныне одного из советников Трампа Руди Джулиани, намерен через свои связи в окружении президента США, заполучить часть конфискованных государством «денег Януковича», – пишет военно-политический обозреватель.

При этом известно, что Сэм Кислин свой человек в криминальных кругах, как Украины, так и РФ. ФБР связывает Кислина с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.

«И вот, настолько негативный и токсичный персонаж вдруг оказывается среди участников встречи президента Украины с еврейской диаспорой США. И об этом пишет, никто ни будь, а «The Insider», для многих пример подражания на ниве высокопрофессиональных расследований, а для меня, как вы можете знать по моим многочисленным заметкам, не более чем очередная информационная площадка аффилированная Лубянкой», – подчеркивает Коваленко.

Но, все же, отвлечемся от аффилированости «The Insider», и вернемся к теме встречи Зеленского и Кислина. Причем, не личной – face to face, а, скажем так в формате массовки. Ну и какой-то непонятной. Почему непонятной? Да, хотя бы потому, что нет ни одного фото, на котором бы был изображен Кислин во всей красе, присутствующий на данной встрече, не было показано.

«Да, именно так. Ведь «The Insider», который смог тщательно отследить любителей Солсберских шпилей Петрова и Баширова, разложил по полочкам провал ГРУ с переворотом в Черногории с явками, паролями и фамилиями действующих сотрудников российской военной разведки, вскрыл подноготную убийцы Зелимхана Хангошвили и в принципе, публиковал до недавних пор максимально подробные «расследования» и по другой деятельности агентов ГРУ в мире, в случае с нынешним шокирующим материалом привел в доказательство фото, на котором, рядом с президентом Украины находится некий «безликий» человек в красном жилете, идентифицировать которого невозможно. Но «The Insider» указывая на него, идентифицирует сию персону как Кислина», – отмечает Коваленко.

«Что тут скажешь… высокопрофессионально, чего уж! Но дальше – больше», – добавил он.

Если кто позабыл, то именно Кислин участвовал в активном изливании декалитров лжи и фейков в отношении Петра Порошенко, в ходе президентских выборов. Именно Кислин, синхронно с пророссийским молдавским политиком и просто бандитом Ринатой Усатым развернули атаку на тогда еще действующего президента Украины.

«Правда тогда некоторые украинские СМИ почему-то не уточнили, что Усатый связан с российской Солнцевской ОПГ и лично с Александром Гринбергом, аффилированным с ФСБ и «Единой Россией». И именно Александр Гринберг являлся главным спонсором клуба Усатого – ФК «Заря» Бельцы», – подчеркивает Коваленко.

Кроме того, в 2014-м Ренато Усатый в ходе предвыборной компании, открыто заявлял, что посадит премьера, денонсирует ассоциацию с ЕС и вообще, его курирует ФСБ, а потому, ему море по колено. И это было его ошибкой, поскольку именно такая открытость послужила причиной для запрета его партии Patria (в переводе «Родина», надо же какое совпадение!), участвовать в молдавских выборах.

«Кстати, стоит отметить, что лидер украинской «Родины», аффилированной с российскими спецслужбами, Игорь Марков, после событий в Одессе 2 мая 2014 года, вместе со своими помощниками до сих пор прячется в Москве, что правда не мешает ему ходить на пропагандистские эфиры к Соловьеву и рассказывать «страшилки» про Украину», – отмечает Коваленко.

Но вернемся к Усатому. После своего провала в 2014 году Усатый резво бежит в Россию, откуда и осуществляет вещание по указке кураторов. И последней операцией, которую через него проводили – была дискредитация Порошенко.

«И вот, после того, как в текущем году молдавский кризис усугубился на пользу Москве и проходит четко по кремлевскому сценарию, в родные пенаты возвращается одиозный Усатый, с намерением отбелить свое «честное» имя», – подчеркивает Коваленко.

Проще говоря, кураторы Усатого с Лубянки вернули его под аккомпанемент политического кризиса с новой легендой и новыми ценными указаниями.

«Причем с учетом того сценария который разыгрывается для Молдовы, именно Усатый должен стать смотрящим за югом республики, которую планируют подвергнуть федерализации, с легализацией метастазы «русского мира» – Приднестровья», – отмечает Коваленко.

Так вот, антипорошенковская информационная волна, которую тогда оседлали Кислин и Усатый проводилась по сценарию ФСБ. Однако не выдерживала и малейшей критики, поскольку предлагаемый ими к поглощению информационный фастфуд, был наспех сфабрикованным и несостоятельным.

«Между тем, определенные массы все же его уплетали за обе щеки, даже не задумываясь об источниках и достоверности», – подчеркивает Коваленко.

В данном случае с уже нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, методичка, похоже, имеет аналогичную структуру.

«Суть методички – использование одиозного бизнесмена для наброса дискредитирующих нынешнюю власть нарративов. При этом, так же как в случае критики Порошенко Кислиным, материалы, представленные «The Insider» расценивать как «заслуживающие доверия» даже при всем желании не получается. Зато, получается, процитировать, немного перефразировав, старую российскую комедию: «Видишь Кислина? А он есть…», – отмечает Коваленко.

«Но зачем это было нужно «The Insider», публиковать настолько сырой материал, с, мягко говоря, весьма сомнительным фото-фактажом? На ум приходит лишь один ответ – директивы приходящие с Лубянки резко переориентировали ресурс на американо-украинское направление, в контексте последних событий, и должны создавать дополнительный информационный фон для их усугубления. А за неимением достаточно достоверных материалов, приходится импровизировать», – подытожил он.