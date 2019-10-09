Зона «русского мира»

Кремлевское наступление в Европе: Нидерланды «обвиняют» Украину в трагедии MH-17

Investigators work near a sign reading "No entrance! There may be remains of the victims of flight MH17 crash at the territory" at the site of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane crash near the village of Hrabove (Grabovo) in Donetsk region, April 16, 2015. REUTERS/Igor Tkachenko

Расследование относительно роли Украины в деле по МН-17 инициированное в Нидерландах берет свое начало в Кремле.

Буквально три месяца назад по европейским СМИ прокатилась информационная волна о том, что с РФ могут быть сняты санкции, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Основанием для этой волны стало заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте, после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и намерение парламента Словакии, поддержанное его председателем Андреем Данко внести на рассмотрение резолюцию об отмене антироссийских санкций. При этом происходило это все на фоне возвращения РФ в ПАСЕ, при полном игнорировании ассамблеи выводов расследования по МН-17», – пишет военно-политический обозреватель.

Все эти шокирующие здравую часть общества события стали следствием появления в правящих кругах европейских стран популистских и националистических политических сил, традиционно поддерживаемых и спонсируемых Кремлем.

И именно этими силами Кремль воспользуется для создания видимости нормализации ситуации не только на Донбассе, но в вопросах по расследованию и суду МН17, о чем я писал в статье «Операция Кремля по МН17 и покупки индульгенции о снятии санкций».

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«И как я отметил – тема МН-17 должна стать фундаментом будущей отмены санкций, как в свое время трагедия стала фундаментом для введения наиболее болезненных экономических и политических ограничений. Но без серьезных финансовых вливания это осуществить будет не так просто, а потому скупка европейских политиков идет уже полным ходом», – отмечает Коваленко.

После того как ряд малазийских политиков, таких как премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад и бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб, которые поддали сомнениям выводы следователей по делу МН17, стали первыми марионетками Кремля, настал черед Голландии.

Еще в июле стало известно, что Кремль ведет тайные переговоры с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН-17. В частности, речь шла о солидной денежной компенсации семьям погибших «от доброты побуждений», при этом без какого либо последующего юридического преследования РФ.

«И вот, не прошло и полгода после первых инсайдерских сообщений о тайных переговорах РФ и Нидерландов, пророссийские марионетки этой страны, в лице партий «Христианско-демократический призыв» (CDA) и «Социалистическая партия» (SP) призвали правительство страны провести дополнительное расследование по делу МН17 и роли в нем Украины. И парламент Нидерландов поддержал эту инициативу», – подчеркивает Коваленко.

Что же, схема вполне прозрачная и в какой-то мере ожидаемая.

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После того как Россия провела интенсивную информационную подготовку плацдарма в виде подкупа малазийских политиков, дающих щедрые интервью прокремлевским журналистам и псевдо-экспертам.

«Профинансировала ряд псевдо-документальных проектов расследований, таких как фейк-фильм о трагедии МН-17 голландского блогера Макса ван дер Верффа и выделение средств на аналогичную работу французской псевдо-журналистки Кристель Неан, ныне «гражданки» так называемой «ДНР», настал черед игры по более серьезным ставкам», – отмечает Коваленко.

Разумеется, в данном случае речь идет не о целом подкупе парламента Нидерландов, но мы имеем прецедент уже давно практикующийся в мире, когда меньшинство, популистское, националистическое либо иного другого толка, финансируемое Кремлем, создает погоду в политической жизни страны. Так же само и в Нидерландах, через заинтересованные силы был дан старт процессу выгодному Кремлю. Выгодного, в первую очередь, информационно.

«Да, дорого, но затягивание времени и дополнительные нифоповоды в чем либо обвинить Украину, пускай и гипотетически, ведь процесс будет не состоятельным, это очевидно, но разве пропаганде нужны результаты? Пропаганде нужна пища для формирования очередных ложных инфоподов. И в данном случае парламент Нидерландов сыграл на поле и пользу РФ», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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