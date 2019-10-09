Кремлевское наступление в Европе: Нидерланды «обвиняют» Украину в трагедии MH-17

Расследование относительно роли Украины в деле по МН-17 инициированное в Нидерландах берет свое начало в Кремле.

Буквально три месяца назад по европейским СМИ прокатилась информационная волна о том, что с РФ могут быть сняты санкции, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Основанием для этой волны стало заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте, после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и намерение парламента Словакии, поддержанное его председателем Андреем Данко внести на рассмотрение резолюцию об отмене антироссийских санкций. При этом происходило это все на фоне возвращения РФ в ПАСЕ, при полном игнорировании ассамблеи выводов расследования по МН-17», – пишет военно-политический обозреватель.

Все эти шокирующие здравую часть общества события стали следствием появления в правящих кругах европейских стран популистских и националистических политических сил, традиционно поддерживаемых и спонсируемых Кремлем.

И именно этими силами Кремль воспользуется для создания видимости нормализации ситуации не только на Донбассе, но в вопросах по расследованию и суду МН17, о чем я писал в статье «Операция Кремля по МН17 и покупки индульгенции о снятии санкций».

«И как я отметил – тема МН-17 должна стать фундаментом будущей отмены санкций, как в свое время трагедия стала фундаментом для введения наиболее болезненных экономических и политических ограничений. Но без серьезных финансовых вливания это осуществить будет не так просто, а потому скупка европейских политиков идет уже полным ходом», – отмечает Коваленко.

После того как ряд малазийских политиков, таких как премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад и бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб, которые поддали сомнениям выводы следователей по делу МН17, стали первыми марионетками Кремля, настал черед Голландии.

Еще в июле стало известно, что Кремль ведет тайные переговоры с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН-17. В частности, речь шла о солидной денежной компенсации семьям погибших «от доброты побуждений», при этом без какого либо последующего юридического преследования РФ.

«И вот, не прошло и полгода после первых инсайдерских сообщений о тайных переговорах РФ и Нидерландов, пророссийские марионетки этой страны, в лице партий «Христианско-демократический призыв» (CDA) и «Социалистическая партия» (SP) призвали правительство страны провести дополнительное расследование по делу МН17 и роли в нем Украины. И парламент Нидерландов поддержал эту инициативу», – подчеркивает Коваленко.

Что же, схема вполне прозрачная и в какой-то мере ожидаемая.

После того как Россия провела интенсивную информационную подготовку плацдарма в виде подкупа малазийских политиков, дающих щедрые интервью прокремлевским журналистам и псевдо-экспертам.

«Профинансировала ряд псевдо-документальных проектов расследований, таких как фейк-фильм о трагедии МН-17 голландского блогера Макса ван дер Верффа и выделение средств на аналогичную работу французской псевдо-журналистки Кристель Неан, ныне «гражданки» так называемой «ДНР», настал черед игры по более серьезным ставкам», – отмечает Коваленко.

Разумеется, в данном случае речь идет не о целом подкупе парламента Нидерландов, но мы имеем прецедент уже давно практикующийся в мире, когда меньшинство, популистское, националистическое либо иного другого толка, финансируемое Кремлем, создает погоду в политической жизни страны. Так же само и в Нидерландах, через заинтересованные силы был дан старт процессу выгодному Кремлю. Выгодного, в первую очередь, информационно.

«Да, дорого, но затягивание времени и дополнительные нифоповоды в чем либо обвинить Украину, пускай и гипотетически, ведь процесс будет не состоятельным, это очевидно, но разве пропаганде нужны результаты? Пропаганде нужна пища для формирования очередных ложных инфоподов. И в данном случае парламент Нидерландов сыграл на поле и пользу РФ», – подытожил Коваленко.