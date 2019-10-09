Разведение сил на Донбассе. Какие города окажутся в «серой зоне»?

Начало разведения войск на Донбассе вызвало огромную дискуссию. Причем не только в гражданском обществе, но и в среде военных.

Главный вопрос – где и насколько будут отводиться войска, ведь линия фронта формировалась не сразу, а в течение довольно долгого времени, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

«И еще один вопрос – что именно будут брать за основу, ведь линий фронта существует как минимум три: по состоянию на сентябрь 2014 г., на февраль 2015 г. и реальная. Причем первая даже зафиксирована в одном из документов, которые входят в состав пакета так называемых Минских соглашений в виде неких реперных точек развода сил и средств», – пишет военный эксперт.

Стоит ли говорить, что все три условные линии очень сильно различаются между собой – характерный пример то же Дебальцево, которое по состоянию на сентябрь было нашим, как, впрочем, и Докучаевск. Первый боевики и россияне отбили в ходе боев зимы 2015 г., а Докучаевск взяли под контроль по факту – один из батальонов территориальной обороны, который должен был «обозначать флаг» тут просто ушел с позиций после того, как неофициально прошли сведения о том, что в районе могут быть российские танки.

«А пару дней назад в информационное поле вбросили и конкретные карты возможного разведения войск, которые на поверку оказались одним из вариантов 2016 г. То есть в тот момент обсуждался второй этап разведения войск (после Станицы Луганской, Золотого и Петровского) и тогда появилась и эта карта. С большой долей вероятности нынешние наши переговорщики не стали «изобретать велосипед» и взяли именно эту карту за основу», – отмечает Жирохов.

Кстати, это косвенно подтверждает и начальник Генерального штаба – генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который в одном из интервью, говоря, судя по всему, о текущем отведении в районах Золотое и Петровское, говорит именно о варианте 2016 г. Правда он утверждает, что «новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 г.». То есть с большой долей вероятности можно говорить о том, что если первый этап отведения проводят по планам 2016 г., то и второй этап не будет отличаться.

«И карты, которые ныне «гуляют» в Сети,

. В любом случае вся «серая» зона, взятая с потерями в 2016-2019 гг., будет просто отдана. А это как минимум Авдеевская промка, позиции в районе Светлодарской дуги, а также курган «Дерзкий» под Мариуполем», – подытожил Жирохов.

Что обращает на себя внимание при разборе этой карты с военной точки зрения. Вполне очевидно, что развод (если он будет синхронным, в чем я сильно сомневаюсь) играет на руку только оккупационному корпусу. Дело в том, что в большинстве мест они чисто формально будут отводить свои вооруженные формирования в населенные пункты – причем даже в Донецк или Горловку, а нам придется обустраивать части в голом поле.

«Если смотреть географию, то для нас тут вообще грустно – практически везде мы теряем господствующие позиции: будь то Авдеевская промка или высоты перед Петровским. И это, не говоря о трех десятках населенных пунктах», – отмечает Жирохов.

Причем за пять лет войны их жители в большинстве своем вольно или невольно стали поддерживать Украину – много в этом направлении сделали и волонтеры, и военные. И теперь, после прихода боевиков, их жизнь и жизнь членов их семей в огромной опасности.

«И да – в то, что их защитит полиция, я лично верю очень слабо, зная, как работает та же полиция сейчас в том же Золотом, которое подконтрольно нам. А что будет после ухода армии – сложно представить. Вернее, представить можно, если вспомнить лето 2014 г., когда боевики расстреливали проукраинских граждан целыми семьями», – подчеркивает Жирохов.

Характерный пример – трагедия поселка Переможное под Луганским аэропортом, где за короткое время после оккупации были расстреляны 13 мирных жителей, из них как минимум пять женщин. И это только то, что известно по разным косвенным источникам – Жирохов полагает, что после освобождения и проведения тщательного расследования общая картина там будет гораздо хуже.

«И еще. В демилитаризованную зону (причем весьма условно демилитаризованную, скорее всего, ее просто займут боевики) попадает, например, Авдеевка, которая с ее коксохимическим комбинатом с 2014 г. является лакомой целью для оккупационных властей. Ведь попадание стратегически важного предприятия в «серую» зону будет означать только одно – его полную или частичную остановку», – отмечает Жирохов.

И еще один немаловажный логистический момент – наши войска будут отводить даже не на вторую линию обороны, которая худо-бедно, но оборудована еще в 2015 г., а где-то посредине. Понятно, что какие-то фортификационные объекты есть в глубине обороны, но их явно недостаточно для полноценной линии фронта.

«То есть большую часть фортификационных сооружений придется делать заново – а это миллионы государственных средств и огромная опасность – ведь как свидетельствует опыт предыдущих боевых действий противник не удержится от того, чтобы «нашпиговать» серую зону своими снайперскими группами и диверсантами. А значит, бульдозеры и краны будут прекрасной мишенью и человеческих жертв просто не избежать», – подчеркивает Жирохов.

С военной точки зрения, например, на Приазовском направлении отведение войск – это полное ослабление фланговых позиций нашей группировки. А не стоит забывать, что приазовские степи всегда считались танкоопасным направлением и в случае чего марш танковых колонн в направлении Мариуполя становится вполне реальным.

«А ведь на оккупированных территориях сосредоточено как минимум 300 танков. Больше чем у некоторых европейских стран, и даже нескольких вместе взятых. Та же армия Чехии располагает целым батальоном из 30 танков…», – отмечает Жирохов.

«Говоря о разведении, нельзя не вспомнить и о том, что наше военно-политическое руководство, мягко говоря, лукавит, когда говорит, что в случае чего армия всегда может вернуться на свои позиции», – подытожил Жирохов.

Особенно это актуально для населенных пунктов. Как показывает опыт последних войн по всему миру взять населенный пункт штурмом, если в нем засели боевики даже с просто тяжелым пехотным вооружением, без того, чтобы его полностью не разрушить, невозможно.

Я уже не говорю о многочисленных жертвах среди гражданских и реакцию либеральной европейской общественности. Никто на это просто не пойдет.

Поэтому фактически можно говорить о том, что если на смену нашей армии в даже небольшой поселок войдет оккупационный корпус, то можно считать, что он вместе с жителями потерян для Украины. А что может помешать им это сделать – решительно непонятно. Ссылки на некую миссию ОБСЕ, где «служат» 35 россиян выглядят просто смешными.

В общем, можно говорить о том, что пока неизвестна реальная общая картина возможного отведения и мы можем только говорить о чисто военных и гуманитарных аспектах. Но, увы, пока общая картина выглядит не очень понятной и откровенно невыгодной для нас.