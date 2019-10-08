«Варианты» мира для Донбасса. Почему нет ни одного сценария компромисса с Кремлем?

Все «варианты» мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже многократно пытались реализовать на практике. Результат более чем очевиден.

Есть всего три сценария дальнейшего развития ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Первый вариант – это реализация минских договоренностей. Но это несправедливый процесс. Второй вариант – это еще очень долго тянуть, пока и дальше будут убивать наших военных, а люди по ту сторону линии разграничения окончательно нас возненавидят, после чего мы никогда не сможем их вернуть в Украину. И третий вариант – больше никогда не возвращаться к этой оккупированной части Украины», – заявил глава украинского МИД.

Ситуацию, со своей стороны прокомментировал журналист Аркадий Бабченко, который пытается разобраться в ситуации и определить основные сценарии ее дальнейшего развития.

«Вот смотрите, какое дело. Все эти варианты были использованы по пятьсот раз. И реализация минских, и затягивание времени, и разведение сторон, и прекращение огня, и хлебные, новогодние, и какие там еще перемирия, и что угодно еще», – пишет журналист.

«Практика показала – не работет. Вот не работает этот замечательный первый сценарий, и все. Пройдено уже по этому полю с граблями неоднократно. Шишки набиты. Выводы сделаны. Но нет», – отмечает он.

Путину не нужно просто отведение сторон. Путину нужно больше. Это как в «обмене пленными». Не было там никакого «обмена пленными». Там не пленных на пленных меняли. Там Путин выдал заложников на выполнение совсем других условий. И подписание формулы Штайнмаера – одно из них. Ну, об этом я отдельный пост напишу.

«И вот приходит новая власть, основной задачей которой является – нет, не установление мира. Основной ее задачей является – показать, какой я ох#####й», – подчеркнул Бабченко.

Пришла власть, главным мотивом которой является не государственное строительство, а – овации и аплодисменты. Кидайте мне цветы. Ставьте «супер» под роликами в ФБ. Боже, как я охуенен! Боже, как я восхитителен! И кланяюсь, кланяюсь…

«Нравственный инфантил во главе воюющего государства… Впрочем, я и об этом напишу отдельный пост», – отмечает Бабченко.

Главный противник новой власти сейчас – не война, не агрессор и не Путин. Ее главный противник – Порошенко.

«Он не смог, а мы просто вот так вот раз-два по щелчку пальцев – и сделаем! Боже, какие мы охуенные…», – подчеркнул Бабченко

Причем я понимаю, зачем разведение сторон и перемирие нужны были в пятнадцатом – шестнадцатом. Когда превышающий тебя кратно по силе враг прет на твою землю танковыми колоннами и полчищами РСЗО, тут и перемирия, и разведения сторон, и любые филькины грамоты – все в ход идет. Лишь бы остановить наступление.

«Но я совершенно не понимаю, зачем это нужно в 2019. Когда линия фронта уже установилась. Когда война из активной стадии ушла. Когда годами – годами – армия вгрызалась в землю и строила укрепления. На которые потрачено бог знает сколько сил, бетона, денег и волонтеро-часов», – отмечает Бабченко.

Так вот, за эти шесть лет стало понятно, что есть единственный вариант.

«Нынешняя ситуация – это оптимальная ситуация при данных исходных. И ничего лучше в данных условиях сделать нельзя», – подчеркнул Бабченко.

Раковая опухоль купирована, ее разрастание остановлено, армия построена и сдерживает разрастание этой опухоли, на остальной территории Украины строится экономика и суверенное государство, чтобы со временем, когда придет момент…

«Патовая ситуация – это не только безвыходная ситуация. Патовая ситуация – это еще и ситуация равновесия. Все, в этой устоявшейся ситуации ничего больше сделать нельзя», – отмечает Бабченко.

Не может Украина отвоевать сейчас свои территории. Не может их и интегрировать обратно. Потому что раковую опухоль в здоровый организм интегрировать нельзя в принципе. Не может и полностью отказаться от них. Потому что это потеря суверенитета.

«Купировали, остановили развитие болезни – все, ждем», – подчеркнул Бабченко.

Не допуская никаких поблажек агрессору. Не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. Никогда не отказываясь от суверенитета над ними. Везде и всегда напоминая – это наши оккупированные земли. Ежегодно, ежемесячно, ежедневно, работая над усилением санкций.

«Да, будут потери. Они неизбежно будут. Но в этом варианте они будут меньше, чем в двух других. Так что сцепили челюсти, сжали зубы, терпим и ждем. И – готовимся. Сдох тот, сдохнет и этот. Нефть падала много раза – упадет обязательно снова. И вот тогда… Но нет», – отмечает Бабченко.

И в своем желании «боже, какие мы ох#####е» новая власть начинает в буквальном смысле исполнять ту филькину грамоту, которая подписывалась только с одной целью – остановить танковые колонны, потому что останавливать тогда их было больше нечем – и затянуть время. И исполнять которые никто не собирался.

«В приличных обществах это называется «военная хитрость», на военном языке это называется «наебали» – выиграли время, сохранили территории, построили армию, обучили, вооружили, укрепились, зарылись, научились воевать и давать отпор превосходящему противнику – но нет, приходит Боже Какой Я Ох#####й – и начинает выполнять филькину грамоту всерьез. Всерьез, Карл», – подчеркнул Бабченко.

«У меня только один вопрос – зачем? Ну вот зачем вам сдались эти выборы на Донбассе? Вам без них что сейчас, свищ на щеке выскочит? Откуда вообще взялась эта цель – провести выборы на Донбассе? Чтобы что? Повысить коэффициент мудаков в Раде до вообще запредельных значений? Или что?», – отмечает он

«Я вас расстрою, друзья. Вот эти цели, которые вы себе сейчас ставите – развести, прекратить стрелять, интегрировать, построить мосты, запустить сообщения – они нафиг сейчас не нужны. Реальность такова, что в любой войне после какого-то определенного времени – а пять лет совершенно точно подпадает под понятие этого «определенного времени» – про «людей по ту сторону линии разграничения» можете забыть», – подчеркнул Бабченко.

Они теперь живут в другой реальности. «Вернуть» вы их уже не сможете в принципе. Все, кто хотел, уже сами вернулись. Возвращать вы будете территориальный суверенитет, а не людей. Люди-то, кстати, будут, по большей части, как раз саботировать это возвращение. Соррян. Это жизнь. Так что все эти высокопарные слова можно оставить для сериалов.

«А вам бы лучше продолжать армию строить, в землю зарываться и свое общество обучать и мотивировать, чтобы, когда придет время… К слову, если это наши территории, наши люди, если это Украина – тогда почему этим занимается министр иностранных дел?», – отмечает Бабченко.

Есть всего три сценария дальнейшего развития ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 8 oktober 2019

«А если нет, и если это театр военных действий – тогда тем более почему этим занимается министр иностранных дел», – отмечает Бабченко.

Комментарий министра иностранных дел мне хотелось бы послушать касательно событий Трампгейта. Вот тут и вправду очень хотелось бы послушать.

«А касательно Донбасса мне хотелось бы послушать министров обороны и внутренних дел. Вот такая вот фигня, ребята. Добро пожаловать в реальность», – подытожил Бабченко.