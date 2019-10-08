Путинский план по Донбассу. Ловушки Кремля для Украины

Когда речь заходит о Донбассе, Запад интересует только то, что называется прекращение боевых действий, или окончание горячей войны. После этого он переводит конфликт в вялотекущее состояние, и по большому счету его все устраивает, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

«В конце концов, сильно ли украинских граждан волнуют события в Нигерии? Вот примерно так же Запад интересует то, что происходит внутри и вокруг России», – пишет российский политолог.

Мол, да Бог с ним, с Путиным, и что он там на Донбассе или со своими русскими делает – лишь бы атомной бомбой не размахивал. Сам Путин это прекрасно понимает, ведь именно на то и был расчет: откусим Крым, пошумят несколько лет, а дальше пойдет business as usual. Запад всегда прагматичен.

«Конечно, в Украине тоже всегда найдутся люди, которые, разрывая на себе тельняшку, будут требовать продолжения войны. И это понятно, особенно с точки зрения тех, кто воевал, терял друзей, и кому с трудом удалось выбраться. Но президент на то и президент, что он получше знает ситуацию. И сегодня Зеленский понимает: продолжать войну – значит только подбрасывать новые козыри для Путина», – отмечает Орешкин.

Тот всегда будет говорить, что режим «украинских фашистов подавляет волю народа «ЛДНР» к самоидентификации, самореализации, и значительная часть европейцев, которые не хотели бы слишком дорого платить за все эти эксцессы, будут с ним соглашаться. А попытки решить вопрос Донбасса силой будут вызывать только более явное раздражение и усталость от Украины, что уже имеется среди европейских политиков.

Понимаю, что киевское руководство будет громко бить себя кулаками в грудь: «Никогда ни за что не уступим ни пяди!» Но есть слова, а есть реальные ресурсы. Так вот ресурсов в Украине – как, впрочем, и в России – для каких-либо масштабных геополитических авантюр в последние годы заведомо не хватает. Просто денег нет.

«Путинский режим хотел бы аккуратненько спустить Донбасс на тормоза, чтобы не платить слишком много. А ЕС не хотел бы отсылать туда своих людей – еще не дай Бог застрелят. Одно дело в ПАРЕ выступать, а другое – принимать исполнительные решения. Такая вот имитационная политика», – подчеркивает Орешкин.

Да и в стратегическом плане становится все понятнее. Зона влияния России сокращается: Беларусь колеблется, а Украина и вовсе ушла в Европу – при этом вынуждено оставив, конечно, кусочек своей территории в лапах кремлевской администрации. Хотя при этом важно помнить: Донбасс, это украинское Приднестровье, на 1000 километров восточнее молдавского. А экономическая модель чем далее на Запад, тем привлекательнее.”>пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

«В конце концов, сильно ли украинских граждан волнуют события в Нигерии? Вот примерно так же Запад интересует то, что происходит внутри и вокруг России», – пишет российский политолог.

Мол, да Бог с ним, с Путиным, и что он там на Донбассе или со своими русскими делает – лишь бы атомной бомбой не размахивал. Сам Путин это прекрасно понимает, ведь именно на то и был расчет: откусим Крым, пошумят несколько лет, а дальше пойдет business as usual. Запад всегда прагматичен.

«Конечно, в Украине тоже всегда найдутся люди, которые, разрывая на себе тельняшку, будут требовать продолжения войны. И это понятно, особенно с точки зрения тех, кто воевал, терял друзей, и кому с трудом удалось выбраться. Но президент на то и президент, что он получше знает ситуацию. И сегодня Зеленский понимает: продолжать войну – значит только подбрасывать новые козыри для Путина», – отмечает Орешкин.

Тот всегда будет говорить, что режим украинских фашистов подавляет волю народа «ЛДНР» к самоидентификации, самореализации, и значительная часть европейцев, которые не хотели бы слишком дорого платить за все эти эксцессы, будут с ним соглашаться. А попытки решить вопрос Донбасса силой будут вызывать только более явное раздражение и усталость от Украины, что уже имеется среди европейских политиков.

Понимаю, что киевское руководство будет громко бить себя кулаками в грудь: «Никогда ни за что не уступим ни пяди!» Но есть слова, а есть реальные ресурсы. Так вот ресурсов в Украине – как, впрочем, и в России – для каких-либо масштабных геополитических авантюр в последние годы заведомо не хватает. Просто денег нет.

«Путинский режим хотел бы аккуратненько спустить Донбасс на тормоза, чтобы не платить слишком много. А ЕС не хотел бы отсылать туда своих людей – еще не дай Бог застрелят. Одно дело в ПАРЕ выступать, а другое – принимать исполнительные решения. Такая вот имитационная политика», – подчеркивает Орешкин.

«Да и в стратегическом плане становится все понятнее. Зона влияния России сокращается: Беларусь колеблется, а Украина и вовсе ушла в Европу – при этом вынуждено оставив, конечно, кусочек своей территории в лапах кремлевской администрации. Хотя при этом важно помнить: Донбасс, это украинское Приднестровье, на 1000 километров восточнее молдавского. А экономическая модель чем далее на Запад, тем привлекательнее», – подытожил политолог.