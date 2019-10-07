Зона «русского мира»

Заложники «мирных формул». Гибридное противостояние России против Украины

В какую игру играют Путин и Зеленский? Чем это противоборство может обернуться для Украины?

После подписания согласия на реализацию мирного урегулирования на Донбассе по «формуле Штайнмайера» ситуация для Украины в отношениях с Россией становится непрогнозируемой. Сложность ситуации заключается в изначальной сути минских соглашений, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса

«Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера – не капитуляция. И тут же говорят, что просто выполняют Минские соглашения. И капитулировали давно, когда их подписали. Не путаются ли они в логике?», – пишет эксперт.

«Власть пытается оправдать будущую капитуляцию?», – отмечает он.

Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера – не капитуляция. И тут же говорят, что просто выполняют Минские соглашения.

«И капитулировали давно, когда их подписали. Признают ли они тем самым, что сейчас занимаются оформлением и реализацией капитуляции? Не путаются ли они в своей логике?», – подчеркивает Фурса.

Минские соглашения можно считать капитуляцией, только если вы настроены их выполнять. И да, они были безальтернативны, потому что остановили войну в тот момент, когда наши войска были близки к разгрому, и при этом связали Россию санкциями.

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«Но их нельзя было выполнить, не нарушив суверенитет Украины, поэтому никто их не выполнял. И их нельзя отвергнуть, потому что тогда Россия выйдет из-под санкций. Они были так сформулированы, что позволили их саботировать», – отмечает Фурса.

У нас всегда был железный аргумент: Россия не выполняет условия по безопасности. До сегодня Украина четко играла в игру, направленную на сохранение санкций и при этом невыполнение Минских соглашений.

«И капитуляция начинается тогда, когда кто-то в главных кабинетах решает по-настоящему выполнить их. И для этого идет навстречу Путину и снимает часть требований по безопасности. И теперь Путин говорит, что Зеленский должен объяснить украинцам условия. Путин – враг. И он наставляет президента Украины, желая продавить свои условия. Через президента Украины. Это ненормально. Это преступно», – подчеркивает Фурса.

И Путин, манипулируя встречей Нормандской четверки, заставляет президента Украины делать уступку за уступкой. Просто ради встречи. Какого черта? Что в ней такого? Если раньше кто-то капитулировал, то почему раньше никто не шел на уступки России, а теперь вдруг побежали. Почему теперь Путин, наш враг, хвалит президента Украины. Друг моего врага, он кто? Или это реализация того самого «договоримся посередине»?

«Сейчас власть утверждает, что капитулировали до них. И этим пытается оправдать свою будущую капитуляцию. Но это неправда. Их никто не заставляет капитулировать. Они могут продолжать отстаивать украинский суверенитет», – отмечает Фурса.

И требовать полное выполнение Россией условий по безопасности. Россия их никогда не выполнит. И статус-кво будет сохранен. Но да, тогда никто не закончит войну быстро. Но может этот «кто-то» наконец поймет, что быстро закончить войну, которую начал Путин, может только Путин.

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«И делать это он настроен только на своих условиях. Условиях, которые недопустимы для Украины. Но, к сожалению, почему-то считаются допустимыми в некоторых властных кабинетах. И это в тот момент, когда острая фаза конфликта прошла», – подчеркивает Фурса.

Когда украинская экономика растет. Когда ничего не толкает тебя сдавать свой суверенитет и делать хоть какие-то уступки Путину. Это Путину надо убрать санкции. Почему мы пытаемся ему в этом помочь? Друг моего врага, он кто?

«Украинский суверенитет требует, чтобы Донбасс возвращался в Украину только на украинских условиях. Возможно ли это сейчас? Нет. А значит, ради украинского суверенитета мы не должны возвращать Донбасс сейчас», – отмечает Фурса.

Потому что это война не за Донбасс. Донбасс был не нужен России в 2014 году. И она разрушила его. Россия хочет всю Украину. А для этого надо вернуть Украине Донбасс на своих условиях. И все. И эта война не за Донбасс, и эта война за украинский суверенитет. Война бывшей колонии против своей метрополии.

«И тысячи людей погибли не ради выжженной земли Донбасса. А ради того, чтобы Украина стала независимой. И нет большего предательства, чем отдать теперь суверенитет. Теперь, когда влияние России минимально», – подчеркивает Фурса.

Люди от власти говорят, что выборы под любым флагом это хорошо, потому что мы тогда получим вменяемых людей, с которыми можно говорить. Но это логика гражданского конфликта. Это всегда было целью России. Заставить Украину вести прямые переговоры. Снять с себя ответственность.

Власть пытается оправдаться за будущую капитуляцию?Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера не капитуляция. И…

Geplaatst door Sergey Fursa op Maandag 7 oktober 2019

«И если в Донецке будет хорошо замаскированный агент Москвы, это не делает его не агентом Москвы. Но делает Украину заложником», – отмечает Фурса.

А Россию освобождает от ответственности. Как можно так прямо желать реализовать желания Путина? А без контроля границы, без контроля территорий, победитель выборов там всегда будет человеком Москвы. И то, что он будет выглядеть прилично, не отменяет факта того, кем он является. Просто подарок какой-то для Путина. Друг моего врага, кто он?

«Ключевой вопрос: какие красные линии уже перешли в своей голове люди от власти. Ключевой вопрос: понимают ли люди во власти, что мы воюем за свой суверенитет? И ответов на эти вопросы у нас нет», – подчеркивает Фурса.

«Друг моего врага, кто он?», – подытожил он.

Автор Сергей Фурса
Источник Facebook
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