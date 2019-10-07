Три сценария развода сил на Донбассе. Какие «демоны» будут разбужены?

В истории с заходом в населенный пункт Золотое группы ветеранов АТО под руководством Андрея Билецкого все еще больше вопросов, чем ответов.

Тем не менее в конечном итоге его акция может привести как к срыву договоренностей о разведении сил, так и к попытке дискредитировать все ветеранское движение в Украинес, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Пока Украину продолжает штормить из-за подписания в Минске «формулы Штайнмайера», а в Киеве и других города проходят многотысячные акции протеста, свое слово в защиту Украины сказал Андрей Билецкий – в прошлом командир добровольческого полка «Азов», а сегодня лидер националистической политической партии «Нацкорпус».

«Свой фронт борьбы с капитуляцией Билецкий увидел не в Киеве, а непосредственно на линии разграничения в поселке Золотое, что на Луганщине. Этот поселок, как известно, наряду с Станицей Луганской и Петровским является одним из мест разведения сил в рамках договоренностей об установлении мира на Донбассе. Разведение в Золотом и Петровском должно начаться 7 октября и, если верить словам помощника Путина Владислава Суркова, является одним из обязательных условий для разблокирования следующей встречи в «Нормандском формате», где и ожидается подписание неких договоренностей, в которых многие видят будущую капитуляцию Украины перед Путиным. И видят, нужно сказать, не совсем безосновательно», – пишет журналист.

Итак, в разгар акций протеста Билецкий выступил с заявлением о том, что группа ветеранов АТО прибыла в Золотой, где обустроит себе оборонительные позиции и останется защищать местное население, даже если ВСУ покинут этот населенный пункт в рамках разведения сил.

«Свое заявление Билецкий сопроводил видеозаписью, сделанной, по его словам, в километре от Золотого. На видео Билецкий вместе с группой из нескольких десятков мужчин в камуфляжной одежде и без опознавательных знаков. В руках у мужчин чехлы для перевозки оружия. «Если свою прямую обязанность – защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем», – заявил Билецкий», – отмечает Дяченко.

Собственно, о том, что в Золотое съезжаются ветераны АТО, заявлял также экс-нардеп от «Народного фронта» и участник войны на Донбассе в составе батальона «Айдар» Игорь Лапин.

Таким образом, картина вырисовывается следующая. Достаточно большая группа вооруженных мужчин без видимого противодействия со стороны военно-гражданской администрации приехала к линии разграничения и публично заявляет о готовности вести там боевые действия. При этом приехавшие ветераны формально не имеют отношения ни к полку Нацгвардии «Азов» ни даже к национальным дружинам.

«И дальше начинаются вопросы. Почему именно Золотое? Куда логичнее было бы, еcли бы Билецкий и его ребята приехали в Станицу Луганскую, где разведение сил уже произошло, и где уже были эксцессы с приходом в поселок коллаборантов из числа «официальных лиц «ЛНР», – подчеркивает Дяченко.

К тому же в Станице, как утверждают все те же ветераны АТО, разведение состоялось достаточно странным способом. «Ополченцы «ЛНР» никуда не отошли, а остались на своих позициях, сменив шевроны «Народной милиции» на знаки ОЦКК (Общего центра по контролю и координации, созданного в рамках Минских переговоров).

«Пиар-эффект в таком случае для «Нацкорпуса» был бы куда лучше. Говорится, что жители Золотого якобы сами попросили ветеранов защитить их, но вряд ли мнение мирных жителей Золотого принципиально отличается от мнения тех, кто живет в Станице или Петровском», – отмечает Дяченко.

Почему ветераны Билецкого зашли в Золотое совершенно беспрепятственно? Во всяком случае никакой информации о том, что ВСУ хотя бы поинтересовались, куда и зачем они едут. При этом такой большой группе людей никак нельзя попасть к линии столкновения, минуя все блокпосты.

«Почему уже после того, как Билецкий сделал свое заявление о намерениях, не было никакой реакции власти на подобные действия?», – подчеркивает Дяченко.

Пока ответов на эти вопросы нет о реальных целях и планах ветеранов Билецкого можно только строить догадки. И вариантов тут сразу несколько. Но во всех случаях нужно признать, что все происходит, скорее всего, с санкции как минимум высокого военного командования, а то и политического руководства страны. Иначе объяснить свободное хождение групп вооруженных людей в районе военных действий не получается.

«Итак, чем может по факту обернуться акция Билецкого. На этот счет можно выдвинуть три главные версии. Первая из них построена на том, что ветеранов и Билецкого власть использует, чтобы перехитрить Путина. Приблизительно по той же схеме, как это произошло в Станице», – отмечает Дяченко.

Если там вооруженные формирования оккупантов после их формального отведения остались, но уже под формальным прикрытием вывеской ОСКК, то в Золотом вполне можно оставить на позициях ветеранов АТО, назвав их некой «народной милицией». Формально они не военнослужащие и отвод как бы состоялся, но по факту украинский военный контроль над Золотым сохранится.

«Правда, против этой версии говорит то, что ветеранские организации в большинстве своем настроены против Зеленского, да и спич Билецкого имел откровенную антипрезидентскую направленность», – подчеркивает Дяченко.

К тому же для россиян наличие в местах отведения «карательных добробатов» более чем очевиден, и это может привести к срыву всех договоренностей. Разве что власть, испугавшись народной реакции, и правда, хочет сорвать договоренности, сохранив при этом миротворческий имидж в глазах европейских партнеров. Дескать, мы все договоренности выполнили, но Москва углядела в безобидных ветеранах «карателей и фашистов» и сама отказалась договариваться.

«Второй сценарий предполагает, что события в Золотом есть результат внутриполитической борьбы в самой властной команде. Как известно, Билецкий и его партия сотрудничали с Министерством внутренних дел. В частности, полк «Азов», где командирствовал Билецкий, уже давно стал частью Нацгвардии, которая подчиняется МВД. Правда, Зеленский уже давно задумал переподчинить Нацгвардию себе, о чем даже был написан соответствующий законопроект. Так что акция Билецкого вполне может быть демонстрацией возможностей МВД и попыткой заставить Зеленского отказаться от идеи переподчинять Нацгвардию», – отмечает Дяченко.

Третий сценарий наиболее рискованный, и он строится на том, что ветеранское движение – это самая организованная и потенциально опасная для Зеленского оппозиция к нему. Это подтвердили и акции протеста в воскресенье, а через неделю 14 октября, когда в Украине будет праздноваться День защитника Украины, все это может подтвердиться еще более убедительно. В таких условиях власть может быть заинтересована в максимальной дискредитации ветеранского движения. И это могут обеспечить ветераны в Золотом, устроив там какую-нибудь провокацию, что развяжет руки власти для «наведения порядка среди ветеранов».

Разумеется, все вышеперечисленные сценарии – это пока лишь умозрительные заключения. Как показывает опыт, все может в итоге обернуться самым неожиданным образом.

P.S. Тем временем, в понедельник около полудня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском пока не будет осуществляться. По его словам, это вызвано тем, что позиции ВСУ возле этих населенных пунктов были обстреляны, а соглашение о разведении предполагает отсутствие обстрелов как минимум на протяжении семи дней. В то же время министр не исключил, что подождав некоторое время стороны могут вернутся к вопросу о реализации договоренностей о разведении.

«Нельзя исключать, что причиной приостановки отведения войск стали не только обстрелы со стороны оккупантов, но и реакция украинского общества на происходящие события, в том числе и действия ветеранов Билецкого. Как бы там ни было, приостановка отвода войск не исключают полностью реализации ни одного из описанных выше сценариев», – подытожил Дяченко.