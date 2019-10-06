«Формула» Пушилина-Пасечника. Почему активизировались донбасские миньоны Кремля?

Уж если донбасские коллаборанты-скоморохи в чем-то и перегнут палку, то в Кремле всегда смогут, улыбнувшись, дать понять, что обижаться на их дураков не нужно – они это сделали отнюдь не по содержанию, а исключительно по форме, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Формульный ажиотаж

Как только 1 октября украинский представитель на минских переговорах Леонид Кучма письменно согласовал так называемую формулу Штайнмайера, а президент Владимир Зеленский собрал по данному поводу срочный «успокоительный» брифинг, всеохватывающий ажиотаж возник не только у нас, но и по ту сторону линии донбасского фронта.

Более того, главари российских оккупационных администраций в ОРДО и ОРЛО Пушилин и Пасечник вообще прибегли к форменному троллингу официального Киева, выступив на «штайнмайеровский» счет с совместным заявлением, причем грубо пропагандистского толка.

«Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – расхорохорились путинские марионетки.

И в конце вообще перешли к извечной домашней заготовке-ультиматуму, требуя согласования с собой любых изменений в украинский закон об особом статусе : «Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления».

Ну а вошедший в раж Пушилин специально вышел в скабеевский эфир телеканала «Россия», дабы убрать все непонятки и сомнения, а заодно вызвать громкие аплодисменты на всех российских просторах лишь одной фразой «если коротко, то конечно же, Украина должна капитулировать».

То есть московские кураторы явно спустили своим гауляйтерам на оккупированном Донбассе четкое ЦУ «шутить по формуле Штайнмайера по-взрослому, ни на что не оглядываясь». А уж если донбасские коллаборанты-скоморохи в чем-то и перегнут палку, то в Кремле всегда смогут, улыбнувшись, дать понять, что обижаться на их дураков не нужно – они это сделали отнюдь не по содержанию, а исключительно по форме.

Показуха с перегибами

Тем временем на уходящей неделе свои перегибы оккупанты стали демонстрировать не только в телекартинке, но и более чем наяву. Прежде всего, это касается сугубо военной эскалации на линии фронта, возросшей за считанные дни буквально в разы: если в прошлый уикенд количество обстрелов в сутки украинских позиций в зоне ООС со стороны «ихтамнетов» измерялось одним десятком, то уже 2 октября перевалило за тридцать.

К тому же на фоне всеобщих миролюбивых разглагольствований в ход пошли уже не только стрелковое оружие и всяческие гранатометы, но и крупнокалиберные минометы и тяжелая артиллерия, таким образом, для полноты «картины маслом» не хватало разве что «Градов». И, что также показательно, особый упор подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ делают на занимаемые ВСУ позиции возле Петровского, а 2-го армейского корпуса ВС РФ активно бомбят район Золотого. То есть речь идет об обострении именно на тех участках, где на следующей неделе запланировано разведение войск.

Параллельно на пиковый уровень своих показателей, как с цепи сорвавшись, вышла и оккупационная репрессивная машина, штампуя в ОРДЛО откровенно демонстративные «судебные приговоры». Так что на минувшей неделе вышли своеобразные «хроники донбасского Гулага».

1 октября «генпрокуратура ДНР» объявила об «осуждении» жительницы оккупированной Горловки Марины Чуйковой к 11 годам колонии за «шпионаж в пользу СБУ». 2 октября стало известно, что «верховный суд ДНР» дал 16 лет за «терроризм» артиллеристу ВСУ Горобцу В.И., а через два дня под таким же соусом посадили «на подвал», но уже на 18 лет, танкиста ВСУ Пантюшенко Б. В.

Наконец, 3 октября «генпрокуратура ДНР» огласила о настоящем «рекорде» – украинскому военнопленному Владимиру Войскобойнику по обвинению в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», «насильственном захвате власти», «диверсии», «незаконном пересечении государственной границы» и «незаконном приобретении и хранении оружия» влепили аж 30 лет лишения свободы.

Суть переписной горячки

На фоне такого показательного устрашения живущие в оккупации столкнулись с еще одним громким проявлением взятия всех «на карандаш» – 1 октября и в ОРДО, и в ОРЛО стартовала перепись населения, которая продлится до 14 октября. Якобы скучная работа местных статистов уже вызвала у людей всеобщую нервозность и большое напряжение.

А все потому, что в анкеты заносят ответы не только на традиционные сведения, к примеру, о поле и возрасте, но задают каверзные и обязательные вопросы о наличии «гражданства ДНР» и паспорта Украины, а также подробно расспрашивают даже о дальних родственниках, их месте проживания, работе и доходах. Всего в анкете 13 блоков вопросов.

Фамилии, имена и отчества опрашиваемого в анкету не заносятся, и переписчики вроде как не обязаны проверять никаких документов и правдивость ответов на вопросы. Правда, ФИО переписанных все-таки фиксируются на отдельном листочке, мол, чтобы не запутаться, кого переписали, а кого нет.

А то, что уже после переписи все эти листочки якобы будут уничтожаться, вызывает у жителей ОРДЛО гомерический смех и реплики в соцсетях, что «уничтожаться будут вместе с переписанными на подвале».

Одним словом, устрашающая роль этой переписи населения для всех очевидна. Также как и функция передачи персональных данных о себе прямиком в папочки «МГБ», причем, совершенно добровольной. Ну и, само собой, это – опись неоткрытых переписчикам квартир как главных кандидатов на их последующее «отжатие».

Плюс, конечно, перепись «позволит составить объективную картину о количественных и качественных характеристиках населения и станет основой для прогнозирования социально-экономической ситуации», как об этом уверяют пропагандисты. Но такая цель действий оккупантов, судя по всему, несколько вторична.