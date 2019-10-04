Оккупанты срывают «формулу Штайнмайера». Почему растет эскалацию боевых действий на Донбассе?

Из-за политической турбулентности вокруг «плана Штайнмайера» на задний план ушли события на линии соприкосновения. А ситуация там сейчас развивается настолько стремительно, что, возможно, в ближайшее время новости оттуда будут на первых полосах СМИ.

Даже официальные сообщения от пресс-службы штаба проведения ООС демонстрируют резкое увеличение количества обстрелов со стороны оккупационных войск. Так, только за вчера они насчитали 41 обстрел, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

«По меркам войны на Донбассе это очень много. Для понимания – даже осенью 2014 г., когда шли тяжелейшие бои под Донецким аэропортом, официальные цифры редко превышали 100-120», – пишет военный эксперт.

«То есть можно говорить, что фактически по всей линии соприкосновения идет обострение, причем с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Косвенно об этом говорит и статистика потерь – так, за вчера по сводке один погибший, количество раненных не уточняется», – добавил он.

Отмечается, что пресс-служба тщательно перечисляет места обстрелов, при этом акцентируя внимание на том, что преимущественно со стороны противника применяется стрелковое оружие и РПГ.

Однако по неофициальной информации, которая есть в распоряжении автора, наибольшее напряжение сейчас наблюдается в одном из районов возможного развода сил – под Петровским (Приазовское направление).

«Именно тут, в 5 км справа и слева от возможного района разведения, противник активно применяет ствольную артиллерию в надежде сбить передовые посты нашей группировки и под шумок значительно улучшить свои позиции», – подчеркнул Жирохов.

И такая ситуация отнюдь не случайна. Ведь именно тут отход наших войск за Богдановку и высоту 202.8 катастрофичен для всей линии фронта на линии Волноваха – Мариуполь.

«Дело в том, что само Петровское находится в низине, господствующие высоты находятся за ним и основной целью отведения, по мнению российских кураторов, является именно занятие этих высот. Откуда выбить противника без серьезных потерь потом будет просто нереально», – отмечает Жирохов.

Тем временем власти (как с нашей, так и российской стороны) продолжают развивать тему якобы удачного развода сил в Станице Луганской. Сегодня нам сообщили, что наконец-то пущен пешеходный мост, которым будут пользоваться люди, пока будет ремонтироваться основной.

«Тем временем представители оккупационных властей и даже боевики (правда, пока без оружия) уже чувствуют себя вполне вольготно в самой Станице Луганской. Доходит до того, что уже в открытую срывают украинские флаги и угрожают немногочисленным проукраинским активистам», – подчеркнул Жирохов.

В целом же ситуацию на фронте можно охарактеризовать как близкой к критической. На фоне постоянных заявлений о том, что вполне вероятно наши войска отойдут как минимум на вторую линию обороны, боеспособность армейских частей продолжает падать.

«Ведь все прекрасно понимают, что обживание новых позиций с установкой минно-взрывных заграждений, оборудования дополнительной фортификации не пройдет бесследно, и противник использует это для нанесения максимального поражения нашей армии. И для этого у него есть все средства – и снайперы, и подготовленные диверсанты и многое другое», – отмечает Жирохов.

«Все это усугубляется только что прошедшей ротацией – вновь прибывшие командиры и военнослужащие еще не в полной мере владеют ситуацией на своем участке фронта», – подытожил он.