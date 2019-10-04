Отведение сил ВСУ на Донбассе. Военным не хватает цензурных выражений, чтобы описать происходящее

На Донбассе у украинских военных вызывают недоумение планы по отведению сил на линии фронта в соответствии с «подписанными в Минске договоренностями».

Украинских военных убеждают, что готовящееся после подписания «формулы Штайнмайера» разведение будет производиться в соответствии с минскими соглашениями. О настроениях, которые царят среди военных на линии фронта, рассказал волонтер-основатель проекта «InformNapalm» Роман Бурко на своей странице в Facebook.

«Друзья из ВСУ сообщают плохую новость. Цитирую: «Это пиз##ц», – пишет волонтер.

Военнослужащие сообщили Роману Бурко, что сегодня на совещаниях им доказывали пропагандистские тезисы «Зе!команды» по разведению войск в Донбассе, которые спустили из Генерального Штаба. Военных пытаются убедить, что «разведение происходит в соответствии с рамочными Минскими соглашениями, которые были подписаны еще президентом Петром Порошенко.

«Военные говорят, почему тогда все это время эту подписанную х##ню никто не выполнял, да и не было никогда на фронте, чтобы не происходило обстрелов более 7 суток? И чего это вдруг взялись реализовывать обещания «предшественников», и как говорится, «преступной власти»?», – подчеркивает Бурко

При этом волонтер отмечает, что «пазлы-то не складываются даже у тех, кто голосовал за Зеленского».

«Уже некоторые офицеры вспоминают, что в последний раз подобные письма с откровенной трешовой пропагандой приходили в 2014, и через 4 дня Янукович сбежал в Ростов. Тогда тоже пытались спускать с верхов телеграммы, что люди, которые протестуют на Майдане – это сборище и маргинальная меньшинство. Однако, тогда армия не повелась и не пошла разгонять Майдан», – подчеркивает Бурко.

Друзі з ЗСУ повідомляють погану новину. Цитую: «Це піз..ць».Кажуть, що сьогодні на нарадах їм доводять… Geplaatst door Roman Burko op Vrijdag 4 oktober 2019

«Доклад закончил», – подытожил он.