Снова «Мы – один народ». Путин дал новое распоряжение по Украине своим пропагандистам

Путин начинает серьезно переигрывать Зеленского на фронте информационной войны ведя дело к окончательной и безоговорочной капитуляции Украины перед Россией.

В России снова меняется концепция пропагандистского освещения событий в Украине. Ярким свидетельством этого стало последнее публичное заявление Путина, пишет на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

«Вчера Путин сделал важное заявление о том, что ему не нравится, как освещается украинский вопрос в российских медиа. Де-факто – это требование перейти от изображения Украины в качестве форпоста враждебного России Запада – к концепции «братского народа», – пишет политолог.

Украину начнут заливать елеем на федеральных медиа: «Мы – один народ». Путин и раньше высказывал эту фразу. Но теперь она получила характер прямого указания Громову и руководству каналов.

«Этот разворот представляет собой большую опасность для Зеленского. Поскольку ясно, что Путин тем самым стремится через голову Зеленского присвоить в свою пользу те 73% электоральной поддержки, которую получил Зеленский. Мандат на «политику мира», который получил Зеленский пока нависает на вершине горы. Путин закладывает заряд, который сорвет с горы этот сель, – быстрее, чем успеет выстроить свою политику Зеленский», – подчеркнул Морозов.

вчера Путин сделал важное заявление о том, что ему не нравится как освещается украинский вопрос в российских медиа…. Geplaatst door Александр Морозов op Donderdag 3 oktober 2019

Если федеральные медиа развернут свою линию на 180 градусов в отношении Украины на тему «братские народы хотят мира», – то в Киеве снесет не только Данилюка, но вообще весь совет безопасности. И вообще всю «безопасность».

«И надо сказать, что шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат, а у Зеленского – всего лишь «электоральная поддержка» и больше ничего», – подытожил Морозов.