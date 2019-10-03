Нужен ли Украине Донбасс? Нет, если на условиях капитуляции Путину

На самом деле не формулу Штайнмайера, не желание Зеленского понравиться всему миру и 70% украинцев, не разговоры о том, как от нас зависит импичмент Трампа, нужно обсуждать сегодня.

Украинцам следует самим себе честно ответить на вопрос: «Хотим ли мы сейчас вернуть оккупированный Донбасс в том формате, который нам предлагают?». С таким призывом к согражданам обратился в своем видеообращении на странице в Facebook экс-нардеп Вадим Денисенко.

«Я дам свой простой ответ – я не хочу. Потому что тот вариант, который нам предлагают, – это раковая опухоль, которая заразит весь наш организм», – заявил украинский политик.

А чи взагалі потрібен нам окупований Донбас?Насправді, не формула Штаймаєра, не бажання Зеленського сподобатися всьому світу і 70% українців, не балачки про те, як від нас залежить імпічмент Трампа потрібно обговорювати сьогодні.Нам потрібно самим собі дати відповідь на питання: «Чи хочемо ми зараз повернути окупований Донбас в тому форматі, який нам пропонують?».Я маю свою просту відповідь – я не хочу. Бо той варіант, який нам пропонують – це ракова пухлина, яка заразить весь наш організм.Ми можемо тисячі разів говорити, що там живе п‘ять мільйонів українців, але зараз, повернути їх неможливо. Хоча б тому, що та формула, яка нам нав‘язується передбачає те, що ми не будемо контролювати ці території.Хороших виходів є всього два. Або сказати, що зараз на цих умовах реінтеграції не буде (так в 1950-х рр сказав Аденауер по відношенню до НДР і виграв), або показати свою формулу інтеграції Донбасу.Всі інші варіанти – це брехня самим собі і висока вірогідність того, що ми справді увійдемо в громадянську терористичну війну. Думайте! Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 3 oktober 2019

Денисенко подчеркивает, что можно «тысячи раз говорить, что там живут пять миллионов украинцев», но важно понимать – сейчас «вернуть их невозможно». Хотя бы потому, что та «формула», которую нам навязывают, предусматривает то, что Украина не будет контролировать оккупированные Россией территории Донбасса.

«Хороших выходов есть всего два. Или сказать, что сейчас на этих условиях реинтеграции не будет (так в 1950-х гг. сказал Аденауэр по отношению к ГДР и выиграл), или показать свою формулу интеграции Донбасса», – отмечает Денисенко.

Все остальные варианты, считает политик – это «ложь самим себе» и высокая вероятность того, что украинцы действительно развяжут «гражданскую террористическую войну».

«Думайте!», – призывает Денисенко в заключении.