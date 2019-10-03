Гибридная война между Москвой и Киевом. Катастрофическое различие понимания мира на Донбассе

У Киева и Москвы разные «формулы Штайнмайера». Посмотрим, как в мире реагируют на подписание спорного соглашения.

Сложность и неоднозначность плана урегулирования на Донбассе, предложенного Франком-Вальтером Штайнмайером, который Украина позавчера, после долгих баталий, таки подписала, привели к тому, что четкая и артикулированная международная реакция на это событие опоздала на сутки, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Роман Федюк.

«Мировые политики, собственно, как и украинское общество, где больше половины граждан не могут оценить этот дипломатический механизм и сформулировать свое к нему отношение, не спешат давать эмоционально окрашенные оценки события и явно предпочитают подождать попыток практической реализации», – пишет журналист.

Исключением может быть разве что правительство Германии, где демонстрируют сдержанный оптимизм по поводу принятия дипломатического плана нынешнего президента страны. О реакции в МИД Германии, где произошедшее назвали «долгожданным прогрессом», портал Depo.ua уже писал.

«А вчера подписание «формулы» похвалила и канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что теперь предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы, и встреча вскоре состоится в Париже. Добавив, впрочем, на всякий случай, что предпосылок для отмены санкций все еще нет», – отмечает Федюк.

Впрочем, даже немецкая пресса не спешит разделять оптимизм руководства страны.

«Киев и Москва по-разному интерпретируют эту формулу, при этом речь идет о последовательности шагов. Украина требует, чтобы выборы были проведены лишь после того, как она получит контроль над границей с Россией и когда пророссийские боевики и военная техника будут выведены с Донбасса. Так Киев хочет добиться того, чтобы у него был доступ к этим регионам и украинские кандидаты могли участвовать в выборах. (…) Россия в свою очередь требует сначала провести выборы, а потом прояснить все остальное», – пишут журналисты «Der Spiegel».

Фактически дословно позицию Меркель повторил вчера и представитель МИД Франции, по словам которого переговоры с участием России, Украины и ОБСЕ «привели к некоторому прогрессу в реализации Минских соглашений».

«Что, в свою очередь, создает условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении устойчивого урегулирования конфликта в Украине», – подчеркивает Федюк.

Впрочем, те страны Запада, которые не были привлечены к нормандскому формату, согласие всех сторон конфликта на соблюдение «формулы Штайнмайера» оценивают гораздо сдержаннее, подчеркивая при том, что ключевыми являются не намерения, сформулированные дипломатами, а особенности практической реализации их планов.

В частности, министр Британии по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер отметил, что его страна поддерживает именно «украинский» вариант реализации формулы Штайнмайера, при котором выборам должно предшествовать установление безопасности в регионе их проведения.

«Соединенное Королевство разделяет мнение украинского правительства, что местные выборы на востоке Украины могут происходить лишь при надлежащих условиях. Среди этих условий – всестороннее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ для международных наблюдателей за выборами и СМИ», – говорится в заявлении британского дипломата.

Тем временем четкой официальной реакции со стороны Госдепа США на достижения украинских, российских и европейских дипломатов пока все еще нет. Зато в неофициальных комментариях приближенные к Госдепу американские эксперты лишнего оптимизма не демонстрируют.

«Например, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и старший исследователь института Байдена Майкл Карпентер считает, что «формула Штайнмайера» несет Украине непосредственную угрозу», – отмечает Федюк.

Поскольку, во-первых, принуждает Киев к ведению переговоров относительно деталей проведения выборов непосредственно с «властью» сепаратистских республик и снимает значительную часть ответственности с Москвы, а во-вторых, совсем не гарантирует «честности» на выборах, условия проведения которых, на самом деле, никак не зафиксированы.

Отмечая при том, что Киев попал в дипломатическую ловушку, поскольку «фактически Франция, Германия и Россия – все говорят, что полностью поддерживают «формулу Штайнмайера», но никто до конца не знает, что это. И, конечно, если Украина не согласится на нее, имея вполне разумные основания, тогда Украину могут обвинять в том, что она не способствует консенсусу в решении конфликта».

«Похожего мнения придерживается и бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета Джон Хербст. В частности, он назвал «шуткой» предположения, что Россия может разрешить проведение выборов по международным стандартам на территориях Донбасса, которые находятся под ее контролем», – подчеркивает Федюк.

По мнению авторитетного дипломата, заявления Зеленского об условиях проведения свободных выборов без присутствия российских военных и в условиях контроля украинских вооруженных сил за границей можно было бы назвать «большим прорывом» – но тот факт, что Кремль совсем не торопится соглашаться на эти условия, свидетельствует о том, что соглашение очень по-разному прочитывают в Киеве и Москве.

Важность того, каким будет практическое выполнение достигнутых договоренностей, отмечает и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Международная оценка «формулы Штайнмайера» будет позитивной, поскольку мы видим, что это все же некоторый шаг в реализации Минских договоренностей. Но я уже долго являюсь министром и могу сказать, что есть много подписанных соглашений, но более важным является то, как они выполняются», – заявил Ринкевичс.

Впрочем, на России также не спешат радоваться дипломатическому успеху – или, тем более, переходить к разговору о том, кто будет контролировать улицы Донецка и украино-российскую границу на момент проведения выборов. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула Штайнмайера» является компромиссным вариантом выполнения Минских соглашений.

«Если уж быть точным, то формула Штайнмайера – это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал, что сначала будет закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов», – заявил Лавров.

При этом российский министр фактически отказался отвечать на вопрос о перспективах проведения возможной встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

«Таким образом, складывается впечатление, что подписанная позавчера всеми участниками конфликта на отдельных листочках «формула» стала не звеном урегулирования, а лишь общим вектором будущей дипломатической – и не только дипломатической – войны», – отмечает Федюк.

«По результатам которой Украина может получить какой-то шанс на реинтеграцию Донбасса. Но с не меньшими шансами может потерять все шансы, полученные в ходе военного конфликта и оказаться заново привязанной к российской геополитической орбите», – подытожил он.