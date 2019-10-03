Зона «русского мира»

Применение «формулы Штайнмайера» к Крыму. Какого монстра разбудили в Минске?

Имплементация украинской делегацией в Минске формулы Штайнмайера только на первый взгляд не имеет прямого отношения к судьбе аннексированного Россией полуострова.

Можно сказать даже, что к Крыму не имеет прямого отношения сам Минский процесс – ведь его участники говорят исключительно о Донбассе, а не о Крыме. Однако если отнестись к происходящему как к части процесса восстановления территориальной целостности Украины, мы сразу же увидим, какие риски возникают для решения крымской проблемы, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Первый из этих рисков – готовность украинской стороны соглашаться с российскими условиями. Ведь ни для кого не секрет, что имплементация «формулы Штайнмайера» была прежде всего российским условием, без этого президент России Владимир Путин категорически не соглашался на встречу в «нормандском формате», в проведении которой так заинтересован президент Украины Владимир Зеленский», – пишет публицист.

И если в будущем – при Путине или после него – в Москве согласятся с самой возможностью обсуждения крымского вопроса, то вполне могут рассчитывать, что украинская власть и на этот раз согласится с предварительными условиями Кремля. Ну хотя бы ради начала диалога. Ведь и «формула Штайнмайера» одобрена Киевом, думаю, исключительно ради того, чтобы президент Зеленский смог начать диалог с президентом Путиным.

Мифы о рынке земли. Чего на самом деле не следует бояться?

«Второй момент – это попытки Москвы заставить Киев пойти на прямые переговоры с марионеточными властями, которые были созданы на Донбассе после оккупации этой территории. «Формула Штайнмайера» прямо не предполагает такого диалога, но Москва настаивает, что проведение любых выборов должно быть согласовано с властями «народных республик» – образований, которых нет ни на политической карте мира, ни даже в Минских соглашениях», – отмечает Портников.

Тем не менее, представители российских марионеток на переговорах подписали «формулу» с особым мнением, которое оговаривает необходимость согласования выборов с ними. А министр иностранных дел России Сергей Лавров не так давно подчеркнул, что без такого диалога не может быть никаких выборов.

«Мы пока не знаем, согласится ли президент Зеленский с этим новым ультиматумом Москвы. Однако хочу напомнить, что если «народных республик» Донбасса для России официально нет, то «Республика Крым» в составе Российской Федерации есть не просто официально, а конституционно. И Москва, думаю, всегда будет настаивать на диалоге Киева с властями этого «субъекта Российской Федерации» – какие бы решения ни принимались в Кремле относительно диалога по Крыму», – подчеркивает Портников.

Чем большей будет готовность Киева к разговорам с каким-нибудь Пушилиным, тем больше вероятность, что в будущем от Украины потребуют разговора с каким-нибудь Аксеновым. И да, конечно же, полной амнистии для всех участников процесса аннексии Крыма. И да, признания российского гражданства у всех желающих (а может быть, и не желающих) жителей полуострова – каким бы ни был его статус.

«Третий момент – это увязывание вопросов территориальной целостности и национальной безопасности с экономическим сотрудничеством. В окружении президента Зеленского говорят о возможности так называемого «большого соглашения» между Москвой и Киевом, которое охватит не только вопросы решения кризиса на Донбассе, но и вопросы энергетического сотрудничества», – отмечает Портников.

Собственно, такой подход не нов, в Украине Виктора Януковича он был связан с Харьковскими соглашениями, когда очередную скидку на поставки российского газа обменяли на продление сроков базирования Черноморского флота России в Крыму.

Мятежный Львов. Как Галичина становится центром сопротивления капитуляции Путину?

«Но и диалог по Крыму тоже можно обусловить – например, возобновлением поставок воды на полуостров или снятием блокады Крыма. При этом диалог еще неизвестно чем закончится. А вода уже будет», – подчеркивает Портников.

Это тем более удобно, что такие односторонние уступки со стороны Киева всегда можно будет объяснить «заботой о гражданах», о тех самых «простых людях», которые вызывают неизменное сочувствие как у Владимира Путина, так и у Владимира Зеленского.

«Самое главное – так это то, что в Кремле, считаю, поняли, как нужно разговаривать с украинским президентом, как менять уступки на возможность диалога, как использовать в воздействии на Банковую западных лидеров… И этот инструментарий давления и посулов можно будет задействовать, думаю, еще не раз – как по Донбассу, так и по Крыму», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Крым.Реалии
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Нужен ли Украине Донбасс? Нет, если на условиях капитуляции Путину

Зона «русского мира»

Гибридная война между Москвой и Киевом. Катастрофическое различие понимания мира на…

Зона «русского мира»

Компенсация от «страны обезьян». Нидерланды требуют расследовать причастность Украины…

Зона «русского мира»

Беларусь сопротивляется гибридному аншлюсу. Лукашенко выслал российского…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Нужен ли Украине Донбасс? Нет, если на условиях капитуляции Путину

Гибридная война между Москвой и Киевом. Катастрофическое различие понимания мира на Донбассе

Компенсация от «страны обезьян». Нидерланды требуют расследовать причастность Украины к катастрофе MH17

1 из 703