Компенсация от «страны обезьян». Нидерланды требуют расследовать причастность Украины к катастрофе MH17

Нижняя палата голландского парламента, Вторая палата Генеральных штатов, призвала министра иностранных дел Стефа Блока повторно изучить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 г. над Донбассом, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

«В частности, законодателей интересует, почему небо все же не было закрыто, хотя Совбез королевства еще 13 октября 2015 г. подчеркивал, что оснований для закрытия воздушного пространства было достаточно», – пишет журналист.

Местное издание «Parool» объясняет это тем, что правительство Марка Рютте попросту не хотело смущать Киев «сложными вопросами», ведь Украина тесно вовлечена в расследование трагедии. Однако отношения ухудшились, когда Офис президента Владимира Зеленского решил выдать России важного свидетеля Владимира Цемаха, добавляет издание.

«Вполне логичное объяснение, которое напрашивается само собой. Теперь Блок будет вынужден отреагировать на запрос депутатов, несмотря на то, что считает трудноосуществимым такое расследование», – отмечает Гирман.

«Но важно даже не это, а то, что запрос поступил не от группы каких-нибудь отщепенцев или маргиналов, а сразу от двух партий», – подчеркивает он.

Первая – это «Христианский-демократический призыв» (CDA), у которой 19 мест в парламенте (третье место по их количеству).

Вторая – Социалистическая партия (SP, 14 мандатов), часто рефлексирующая в тон с Кремлем. Еще хуже, что призыв CDA/SP поддержали правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) премьера Рютте, у которой 33 штыка, а также либеральная партия «Демократы 66» (D66, 19 мест).

«Итого инициатива получила поддержку четырех ведущих партий с 88 мандатами из 150. Стоит ожидать, что к инициативе подключится и Партия свободы (PVV) известного ксенофоба Герта Вилдерса, поддерживавшего проведение злополучного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС», – подчеркивает Гирман.

Для Вилдерса, провалившегося на выборах в 2017 г., хотя должен был взять первое место, это отличный шанс вернуть популярность и электоральные очки, применяя по максимуму свою эксцентричность, дабы покрепче зацепить голландцев.

Что говорят нидерландские депутаты

Вилдерсу, безусловно, придется конкурировать с представителями «христиан», социалистами, либералами и соратниками Рютте. Особенно стараются, собственно, инициаторы пересмотра роли Украины в трагедии, при этом почему-то скромно умалчивая о растущем товарообороте Нидерландов и России.

«Так, депутат Крис ван Дам (CDA) переживает, что «время уходит» и «данные пропадают», а потому нужно поскорее выяснить, почему же над восточной Украиной небо не закрыли. В сентябре ван Дам выражал сомнение в надежности Киева как партнера международной Совместной следственной группы (JIT), расследующей обстоятельства авиакатастрофы, после того как Цемаха отдали россиянам», – отмечает Гирман.

Согласен с ним и социалист Михил ван Ниспен, который считает, что Москва несет ответственность за крушение «Боинга», но и настаивает на проведении расследования в отношении Украины. Оба своей целью ставят добиться справедливости, таким образом отвечая на существующий среди близких погибших запрос на справедливость.

«Дело в том, что не так давно фонд «Stichting Vliegramp» MH17, созданный в помощь семьям жертв, провел среди них опрос касаемо ответственности Украины. И 87,5% респондентов считают, что Киев должен понести ответственность за то, что не закрыл воздушное пространство над Донбассом», – подчеркивает Гирман.

В этом контексте история с Цемахом точно не будет забыта еще долгое время, в особенности на фоне данного расследования. Выдача Цемаха Кремлю – это то, что объединяет разношерстных идеологических оппонентов. От Блока уже требовали объяснений в связи с передачей боевика россиянам.

«И глава МИД, оправдываясь, рассказал, что, дескать, нидерландские правоохранители успели пообщаться с Цемахом, поскольку Рютте в конце августа надавил на Зеленского (хотя тот и уверяет, что на него «влиять невозможно»), чтобы отсрочить обмен пленными на неделю для проведения допроса», – отмечает Гирман.

В рот воды набравши

А что же команда Зеленского? Реагирует ли она как-то на угрозу из нидерландского парламента? Нет, конечно. Сейчас ОПУ молчит, с тревогой и напряжением вслушиваясь в лозунги на Банковой после утверждения в Минске формулы Штайнмайера. Офис Зеленского и, вероятно по его указанию, и МИД приняли всем известную позу страуса.

«Что, к сожалению, уже и не вызывает особого удивления, учитывая отсутствие не то чтобы четкой, но хотя бы какой-нибудь позиции во время возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Ясно, что никто из «слуг народа» также не будет действовать в этом направлении: выходить на связь с нидерландскими коллегами, убеждать, оправдывать выдачу Цемаха, говорить, говорить и говорить. Этот мост они уже сожгли и восстанавливать не собираются», – подчеркивает Гирман.

А следовало бы, чтобы если не остановить, то по крайней мере замедлить снижение уровня отношений со странами ЕС до катастрофического. С другой стороны, открывается возможность для нынешней оппозиции. Не для ОПЗЖ, конечно, а для представителей политсил, поддерживающих евроатлантический курс Украины.

«К примеру, экс-президент Петр Порошенко мог бы «дотянуться» до Генеральных штатов через Европейскую народную партию, членом которой недавно стала «Европейская солидарность» и в фракцию которой в Европарламенте также входит вышеупомянутая CDA», – отмечает Гирман.

«Страна обезьян»

Такой диалог станет хоть какой-нибудь компенсацией. Ведь в дальнейшем следует ожидать раскрутки темы с причастностью Украины на полную катушку. Ба, этот процесс уже начался. И с кого бы, вы думали? С движения GeenPeil, подозреваемого в связях с Москвой.

«Того самого, которое в 2016 г. через свой сатирический журнал GeenStijl собирало подписи за проведение референдума относительно ассоциации между ЕС и Украиной. В частности, на сайте журнала по случаю призыва CDA, SP, VVD и D66 появилась полная ехидства заметка, в которой Украину среди прочего называют «страной обезьян». Да, журнал якобы признает, что, скорее всего, «Боинг» сбили россияне, но резко критикует и Киев за незакрытие воздушного пространства, и Блока – за то, что «забыл» об этом; и до кучи вспоминает о том, что украинские спецслужбы якобы вели прослушку нидерландских расследователей», – подчеркивает Гирман.

Вот в такой тональности и с такими смыслами Россией будет раскручиваться медиакампания в Нидерландах. Если немало голландцев удалось убедить в проведении референдума, то, играя на болезненной теме MH17, и подавно получится. В скором времени, если еще этого не произошло, начнут выходить из временной комы местные «герои» информационного фронта.

«Например, лидер «Форума за демократию» (Forum voor Democratie (FvD) Тьерри Боде, располагающий двумя мандатами в нижней палате. Боде также участвовал в кампании по проведению референдума, при этом тесно сотрудничая, во-первых, с еще одним агитатором за референдум – лидером партии «За Нидерланды» и бывшим соратником Вилдерса Яном Роосом; а во-вторых, с Владимиром Корниловым, донецким политологом, представителем Центра евразийских исследований и экс-главой украинского филиала Института стран СНГ Константина Затулина. Корнилов в качестве «украинского эмигранта», находясь в Гааге, работал над проведением референдума», – отмечает Гирман.

Сейчас Боде пока молчит, но, скорее всего заговорит. О том, что Украина, возможно, причастна к трагедии, он, отметим, заявлял относительно не так давно – 24 мая во время теледебатов с Рютте. Роос? Тоже, видать, пока в «запасе». Он проиграл выборы 2017 г., да еще и вляпался в скандал в 2018 г., избив подростка. За нанесенную ребенку черепно-мозговую травму оштрафован на 750 евро и еще 700 выплатил жертве. В общем, типичный друг Кремля.

«От Боде и Рооса через Корнилова также тянется ниточка к Гарри ван Боммелю, который в 2016 г. использовал группы якобы украинцев для массовки на митингах, участия в телеэфирах и в качестве троллей в соцсетях. По завершении каденции депутата в 2017 г. ван Боммель вышел из Соцпартии и пропал с горизонта», – отмечает Гирман.

Но и его также могут вытащить на свет. Причем не исключено, что в ряды социалистов может вернуться и работать над «украинским вопросом» в связке как с ван Ниспеном, так и с Тини Коксом, автором доклада, на основании которого предлагалось способствовать возвращению россиян в ПАСЕ. В помощь этим деятелям, возможно, направят движение GeenPeil и его лидера, писателя Яна Дейкграфа, также, заметим, затаившегося после выборов 2017 г.

Что дальше

Кремль может весьма эффективно использовать своих «спящих агентов» в Нидерландах, пользуясь тем, что Киев подрастерял зубы. Сейчас бесхребетная Банковая безропотно принимает сыплющиеся удары, как бы не пытался гарант убедить в обратном.

«В текущем раскладе сил Москва будет проталкивать тезисы, размывающие вину или даже снимающую ее с РФ. То есть в Нидерландах придут к выводу, что воздушное пространство должно было быть закрыто и виновата Украина. А кто сбил? Ну это уже другой вопрос. Расследования требует, длинного, а лучше бесконечного», – подчеркивает Гирман.

Если у Зеленского не начнут действовать уже сейчас, реагируя на обвинения из Нидерландов, то в скором времени информационно фактически в сердце Европы Украину ожидает разделение ответственности с Россией за крушение MH17, но без признания последней своей вины. И, как результат, Зеленский затем выйдет, извинится и пообещает выплату компенсации.

«Чего Россия, заметим, со своей стороны точно делать не будет. Для украинского бюджета же, который, если Кремль добьется своего и посадит украинскую сторону за один стол с главарями ЛДНР, будет расходиться сумасшедшими темпами на восстановление и поддержку марионеток РФ в ОРДЛО, выплата компенсаций за действия Кремля станет дополнительным бременем. Не говоря уже о репутационных потерях Украины, которая станет «страной обезьян» уже не только в глазах голландского журнальчика, но и всей Европы», – подытожил Гирман.