Беларусь сопротивляется гибридному аншлюсу. Лукашенко выслал российского шпиона-дипломата

Как и ожидалось, Россия не оставляет попыток реализовать своего гибридного сценария по поглощению Беларуси до 2024 года, дабы провести выборы президента, так называемого, объединенного государства, что позволит Путину еще минимум 10 лет не переживать за свой «трон». И очередное тому подтверждение пришло из республики буквально сегодня, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, стало известно, что из РБ был выслан военный атташе Российской Федерации Роман Спиридонов, подозреваемый в проведении шпионской деятельности», – пишет военно-политический обозреватель.

Стоит отметить, что это не первый в этом году инцидент, с представителями российского дипломатического сектора.

«Напомню, что прошлой весной был арестован бывший начальника охраны Лукашенко, задержан ряд высокопоставленных силовиков и параллельно выслан (официально – отозван) из Беларуси посол РФ Михаила Бабича. Тот самый Михаил Бабич, который изначально должен был работать в Киеве, а сейчас курирует донбасское направление ФСБ. К слову сказать, в Беларуси к Бабичу был придан военный атташе Кирилл Колючкин, профессиональные навыки которого выстроены на фундаменте организации государственных переворотов», – подчеркивает Коваленко.

Что же до нынешнего «героя дня» Романа Спиридонова, то он и близко даже не дипломат. Его основное направление – разведывательная деятельность. Правда, выполняет свои функции он не особо профессионально, ведь в его послужном списке уже есть один громкий провал – выдворение из Франции, так же по обвинению в шпионаже.

«В настоящее время Москва данный скандал так же пытается преподнести с хорошей миной, как и в случае с Бабичем, заявляя о завершении командировки Спиридонова», – отмечает Коваленко.

Таким образом, можно констатировать, что Беларусь продолжает играть важную роль в планах Кремля на продление политической жизни Путина и отказываться от уже, явно утвержденных гибридных сценариев, никто не намерен.

«А потому, Александру Лукашенко следует как можно скорее искать влиятельных союзников, которые бы смогли остановить реализацию данного гибридного проекта, если не на корню, то хотя бы на подступах к Минску», – подытожил Коваленко.