«Шпицберген наш!». Зачем российский спецназ проводил учения на норвежском острове?

Наблюдая за тем, как Российская Федерация ведет себя на международной арене, часто возникает определенное дежавю, ведь в выборе подходов и методов разрушения существующего миропорядка кремлевские вожди редко демонстрируют остроумную изобретательность. Будучи выходцами из советских спецслужб, они больше доверяют уже обкатанным сценариям, особенно тем, которые доказали свою эффективность в прошлом, пишет на страницах «Деловой Столицы» руководитель секции стратегического моделирования ЦИАКР Игорь Левченко.

«Поэтому информация норвежского издания «AldriMer» о присутствии российских спецназовцев на архипелаге Шпицберген может кому-то показаться преувеличением и погоней за сенсацией. Но за этой сенсационностью и желтизной проступают хорошо знакомые украинцам очертания «русской весны», когда «зеленые человечки» начали оккупацию наших территорий», – пишет эксперт.

«Общая территория»

Нужно сказать, что Шпицберген достаточно неплохо подходит на роль «норвежского Крыма». Хотя он является формально территорией Норвегии, его международно-правовой статус достаточно шаткий с точки зрения вариантов толкования. Россия как страна – подписант Шпицбергенского трактата 1920 г. имеет право на равноценное использование природных ресурсов, а ее гражданам не требуются норвежские визы для посещения архипелага.

«Шаткость такого положения была наглядно продемонстрирована в 2015 г., когда тогдашний вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин посетил Шпицберген, находясь под санкциями ЕС и Норвегии. Несмотря на официальное обращение Осло к российскому посольству, что лицам, которые находятся под санкциями, въезд на архипелаг запрещен, Рогозин принял участие в открытии арктической станции «Северный полюс-2015», а потом отправился на сам полюс», – отмечает Левченко.

Вообще отношения России и Норвегии в Баренцевом море вот уже на протяжении четырех десятилетий являются напряженными. Стороны никак не могли прийти к согласию относительно морской границы между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа и периодически задерживали соседские суда в «своих», как они считали, водах. Только в сентябре 2010 г. между странами был подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

«Но, как мы знаем, договор, который подписан с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. В последние годы Россия развернула активную военную деятельность в Арктике и, в частности, в регионе Баренцева моря. На соседней со Шпицбергеном Земле Франца-Иосифа Россия развернула самую большую в Арктическом регионе военную базу «Нагурская», где, в частности, дислоцируются новейшие системы ПВО С-400», – подчеркивает Левченко.

Кроме того, Россия усиливает свои военные возможности и вблизи материковой Норвегии. В районе Печенги (поселок в Мурманской обл.), от которой до норвежской границы фактически рукой подать, дислоцирована 200-я отдельная мотострелковая бригада, которая, кстати, успела отметиться и на украинском Донбассе. Регулярно на окрестных полигонах проходят интенсивные и достаточно широкомасштабные военные учения, а громы орудий и рев танков и боевых машин хорошо слышны на норвежской стороне.

«До последнего времени этот регион считался депрессивным, ведь после распада СССР местная военная инфраструктура приходила в упадок. Исправить ситуацию должны были планы по созданию здесь международного морского порта Печенга с перспективой ежегодной перевалки 36 млн т грузов», – отмечает Левченко.

Но в этом году Совбез РФ признал эти планы нецелесообразными – действующий порт нужен Северному флоту российских ВМС, деятельность которых в регионе будет расширяться. А милитаризация российской Арктики и, в частности, Баренцева моря будет соответственно увеличиваться.

Тактика малых шагов

Последние учения российских ВМС, которые вызвали бурную реакцию норвежских журналистов, и являются демонстрацией таких намерений. Неделю назад корабельная группировка российских ВМС в составе фрегата «Вице-адмирал Кулаков» и двух больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» находились недалеко от Шпицбергена, где провела ракетно-артиллерийские стрельбы и отработала вопрос радиоэлектронной борьбы.

«Указанные маневры стали первыми, которые проводились на запад от Земли Франца-Иосифа, ближе к Шпицбергену, чем когда-либо прежде. Более того, десантными кораблями были доставлены военные грузы на маленький островок Виктория, который хоть и принадлежит России, но находится лишь в 40 км от Шпицбергена. Здесь россияне разворачивают небольшой вертолетный аэродром, который потенциально можно использовать для быстрого продвижения к норвежскому архипелагу», – подчеркивает Левченко.

Более того, во время маневров российские военные корабли впервые прибегли к проверке гражданского судоходства в регионе. Российский фрегат проверил небольшое парусное судно «Пангея», которое двигалось в направлении Северного полюса с научной целью. Перед этим действия по проверке судов были отработаны на российском транспортном корабле «С. Кузнецов», который был остановлен фрегатом «Вице-адмирал Кулаков».

«Так что на море россияне активно используют тактику малых шагов. С каждым разом они все активнее «дергают тигра за усы», наблюдая за реакцией как Норвегии, так и ее союзников по НАТО. Это напоминает развитие ситуации в Азовском море, когда такая же тактика использовалась для блокады украинских морских портов, а сейчас может перекинуться и на украинскую черноморскую зону», – отмечает Левченко.

В ситуации с Норвегией трудно сказать, адекватным ли ответом является усиление наблюдения за районом Баренцева моря разведывательной и патрульной авиацией стран – членов НАТО, которые применили не только традиционные самолеты морской патрульной авиации, но и привлекли самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W и известный стратегический разведчик U-2S.

«На фоне всего вышеописанного информация о том, что российские спецназовцы побывали на суверенной норвежской территории, уже не выглядит такой фантастической. Фактическое отсутствие контроля за границами на Шпицбергене и его нечеткий правовой статус являются хорошим основанием для появления здесь российских «зеленых человечков», – подчеркивает Левченко.

А разведывательные самолеты НАТО легко могли обнаружить в прибрежных водах малую подводную лодку типа «Пиранья», которая предназначена именно для поддержки действий российских специальных сил. По мнению норвежских экспертов, главной целью россиян на архипелаге может быть спутниковая станция SvalSAT, а также подводный оптоволоконный кабель, которым Шпицберген связан с материковой Норвегией.

Для эскалации все готово

«Главным вопросом, который поднимают как норвежские журналисты, так и экспертная среда, является отсутствие публичной реакции руководства Норвегии на эскалацию российского присутствия в непосредственной близости к ее границам. Как на море, так и на суше», – отмечает Левченко.

Представители власти, в частности норвежских специальных служб, не опровергают такие опасения, но ограничиваются общими фразами. Однако такая политкорректность и злоупотребление вопросами политической целесообразности могут сыграть с Норвегией злую шутку.

«По оценкам Столе Ульриксена из Военно-морской школы Норвегии, Россия ведет активное изучение прибрежных зон на севере страны. Для этого широко используются различные гибридные средства. Местные российские рыбаки в последнее время массово получают норвежские лицензии на рыболовство и базирование в норвежских портах», – отмечает Левченко.

Кроме того, на норвежских гражданских судах сегодня работают более 1200 российских моряков. Это объясняется лучшими условиями для бизнеса, но должно настораживать. Если же учесть, что в приграничных районах между Россией и Норвегией организовано свободное трансграничное движение, то можно утверждать, что Северная Норвегия является открытой книгой для российских спецслужб.

«В целом агрессивность действий России в Арктике мало чем отличается от ее поведения в Черноморском регионе. И только североатлантический статус Норвегии сдерживает российского медведя от усиления агрессивных действий. Пока что. Но ведь мы понимаем, что практически все предпосылки для эскалации россиянами уже созданы. И в определенный момент на Шпицбергене могут появиться, под хор международной обеспокоенности, «зеленые человечки», – подчеркивает Левченко.

В местных угольных шахтах будут найдены если не танки, то противокорабельные ракетные комплексы, ведь долгое время угледобыча была основой экономики Шпицбергена и существует здесь до сих пор. Это оружие уже традиционно попадет в руки местных «шахтеров», которые станут выразителями интересов новоявленного «русскоязычного народа Шпицбергена».

«А сюрреализм событий будет дополнять реальное донецкое происхождение местных шахтеров, ведь выходцы из украинского Донбасса когда-то действительно составляли большую часть вахтовиков советского треста «Арктикуголь», – подытожил Левченко.