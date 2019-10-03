«Шпицберген наш!». Зачем российский спецназ проводил учения на норвежском острове?
В местных угольных шахтах будут найдены противокорабельные ракетные комплексы, которые попадут в руки местных «шахтеров» – выразителей интересов новоявленного «русскоязычного народа Шпицбергена».
Наблюдая за тем, как Российская Федерация ведет себя на международной арене, часто возникает определенное дежавю, ведь в выборе подходов и методов разрушения существующего миропорядка кремлевские вожди редко демонстрируют остроумную изобретательность. Будучи выходцами из советских спецслужб, они больше доверяют уже обкатанным сценариям, особенно тем, которые доказали свою эффективность в прошлом, пишет на страницах «Деловой Столицы» руководитель секции стратегического моделирования ЦИАКР Игорь Левченко.
«Поэтому информация норвежского издания «AldriMer» о присутствии российских спецназовцев на архипелаге Шпицберген может кому-то показаться преувеличением и погоней за сенсацией. Но за этой сенсационностью и желтизной проступают хорошо знакомые украинцам очертания «русской весны», когда «зеленые человечки» начали оккупацию наших территорий», – пишет эксперт.
«Общая территория»
Нужно сказать, что Шпицберген достаточно неплохо подходит на роль «норвежского Крыма». Хотя он является формально территорией Норвегии, его международно-правовой статус достаточно шаткий с точки зрения вариантов толкования. Россия как страна – подписант Шпицбергенского трактата 1920 г. имеет право на равноценное использование природных ресурсов, а ее гражданам не требуются норвежские визы для посещения архипелага.
«Шаткость такого положения была наглядно продемонстрирована в 2015 г., когда тогдашний вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин посетил Шпицберген, находясь под санкциями ЕС и Норвегии. Несмотря на официальное обращение Осло к российскому посольству, что лицам, которые находятся под санкциями, въезд на архипелаг запрещен, Рогозин принял участие в открытии арктической станции «Северный полюс-2015», а потом отправился на сам полюс», – отмечает Левченко.
Вообще отношения России и Норвегии в Баренцевом море вот уже на протяжении четырех десятилетий являются напряженными. Стороны никак не могли прийти к согласию относительно морской границы между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа и периодически задерживали соседские суда в «своих», как они считали, водах. Только в сентябре 2010 г. между странами был подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
«Но, как мы знаем, договор, который подписан с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. В последние годы Россия развернула активную военную деятельность в Арктике и, в частности, в регионе Баренцева моря. На соседней со Шпицбергеном Земле Франца-Иосифа Россия развернула самую большую в Арктическом регионе военную базу «Нагурская», где, в частности, дислоцируются новейшие системы ПВО С-400», – подчеркивает Левченко.
Как Украине нейтрализовать формулу капитуляции? Необходимая работа над ошибками
Кроме того, Россия усиливает свои военные возможности и вблизи материковой Норвегии. В районе Печенги (поселок в Мурманской обл.), от которой до норвежской границы фактически рукой подать, дислоцирована 200-я отдельная мотострелковая бригада, которая, кстати, успела отметиться и на украинском Донбассе. Регулярно на окрестных полигонах проходят интенсивные и достаточно широкомасштабные военные учения, а громы орудий и рев танков и боевых машин хорошо слышны на норвежской стороне.
«До последнего времени этот регион считался депрессивным, ведь после распада СССР местная военная инфраструктура приходила в упадок. Исправить ситуацию должны были планы по созданию здесь международного морского порта Печенга с перспективой ежегодной перевалки 36 млн т грузов», – отмечает Левченко.
Но в этом году Совбез РФ признал эти планы нецелесообразными – действующий порт нужен Северному флоту российских ВМС, деятельность которых в регионе будет расширяться. А милитаризация российской Арктики и, в частности, Баренцева моря будет соответственно увеличиваться.
Тактика малых шагов
Последние учения российских ВМС, которые вызвали бурную реакцию норвежских журналистов, и являются демонстрацией таких намерений. Неделю назад корабельная группировка российских ВМС в составе фрегата «Вице-адмирал Кулаков» и двух больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» находились недалеко от Шпицбергена, где провела ракетно-артиллерийские стрельбы и отработала вопрос радиоэлектронной борьбы.
«Указанные маневры стали первыми, которые проводились на запад от Земли Франца-Иосифа, ближе к Шпицбергену, чем когда-либо прежде. Более того, десантными кораблями были доставлены военные грузы на маленький островок Виктория, который хоть и принадлежит России, но находится лишь в 40 км от Шпицбергена. Здесь россияне разворачивают небольшой вертолетный аэродром, который потенциально можно использовать для быстрого продвижения к норвежскому архипелагу», – подчеркивает Левченко.
Потерять Донбасс навсегда. Как восприняли «формулу Штайнмаера» на линии фронта?
Более того, во время маневров российские военные корабли впервые прибегли к проверке гражданского судоходства в регионе. Российский фрегат проверил небольшое парусное судно «Пангея», которое двигалось в направлении Северного полюса с научной целью. Перед этим действия по проверке судов были отработаны на российском транспортном корабле «С. Кузнецов», который был остановлен фрегатом «Вице-адмирал Кулаков».
«Так что на море россияне активно используют тактику малых шагов. С каждым разом они все активнее «дергают тигра за усы», наблюдая за реакцией как Норвегии, так и ее союзников по НАТО. Это напоминает развитие ситуации в Азовском море, когда такая же тактика использовалась для блокады украинских морских портов, а сейчас может перекинуться и на украинскую черноморскую зону», – отмечает Левченко.
В ситуации с Норвегией трудно сказать, адекватным ли ответом является усиление наблюдения за районом Баренцева моря разведывательной и патрульной авиацией стран – членов НАТО, которые применили не только традиционные самолеты морской патрульной авиации, но и привлекли самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W и известный стратегический разведчик U-2S.
«На фоне всего вышеописанного информация о том, что российские спецназовцы побывали на суверенной норвежской территории, уже не выглядит такой фантастической. Фактическое отсутствие контроля за границами на Шпицбергене и его нечеткий правовой статус являются хорошим основанием для появления здесь российских «зеленых человечков», – подчеркивает Левченко.
А разведывательные самолеты НАТО легко могли обнаружить в прибрежных водах малую подводную лодку типа «Пиранья», которая предназначена именно для поддержки действий российских специальных сил. По мнению норвежских экспертов, главной целью россиян на архипелаге может быть спутниковая станция SvalSAT, а также подводный оптоволоконный кабель, которым Шпицберген связан с материковой Норвегией.
Для эскалации все готово
«Главным вопросом, который поднимают как норвежские журналисты, так и экспертная среда, является отсутствие публичной реакции руководства Норвегии на эскалацию российского присутствия в непосредственной близости к ее границам. Как на море, так и на суше», – отмечает Левченко.
Представители власти, в частности норвежских специальных служб, не опровергают такие опасения, но ограничиваются общими фразами. Однако такая политкорректность и злоупотребление вопросами политической целесообразности могут сыграть с Норвегией злую шутку.
«По оценкам Столе Ульриксена из Военно-морской школы Норвегии, Россия ведет активное изучение прибрежных зон на севере страны. Для этого широко используются различные гибридные средства. Местные российские рыбаки в последнее время массово получают норвежские лицензии на рыболовство и базирование в норвежских портах», – отмечает Левченко.
Украина на грани развала. В какую опасную игру ведет команда президента?
Кроме того, на норвежских гражданских судах сегодня работают более 1200 российских моряков. Это объясняется лучшими условиями для бизнеса, но должно настораживать. Если же учесть, что в приграничных районах между Россией и Норвегией организовано свободное трансграничное движение, то можно утверждать, что Северная Норвегия является открытой книгой для российских спецслужб.
«В целом агрессивность действий России в Арктике мало чем отличается от ее поведения в Черноморском регионе. И только североатлантический статус Норвегии сдерживает российского медведя от усиления агрессивных действий. Пока что. Но ведь мы понимаем, что практически все предпосылки для эскалации россиянами уже созданы. И в определенный момент на Шпицбергене могут появиться, под хор международной обеспокоенности, «зеленые человечки», – подчеркивает Левченко.
В местных угольных шахтах будут найдены если не танки, то противокорабельные ракетные комплексы, ведь долгое время угледобыча была основой экономики Шпицбергена и существует здесь до сих пор. Это оружие уже традиционно попадет в руки местных «шахтеров», которые станут выразителями интересов новоявленного «русскоязычного народа Шпицбергена».
«А сюрреализм событий будет дополнять реальное донецкое происхождение местных шахтеров, ведь выходцы из украинского Донбасса когда-то действительно составляли большую часть вахтовиков советского треста «Арктикуголь», – подытожил Левченко.