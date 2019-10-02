Потерять Донбасс навсегда. Как восприняли «формулу Штайнмаера» на линии фронта?

Вчера, 1 октября, стало известно, что Украина подписала «формулу Штайнмайера». Что ж, урегулирование ситуации на Донбассе (по какой бы формуле оно не происходило) важно для всей страны, но, согласитесь, – особенно для тех, кто живет вблизи линии разграничения, пишет на страницах «Фокуса» журналист из Северодонецка Сергей Горелов.

«Мне, как жителю прифронтового Северодонецка, этот процесс видится несколько иначе, чем тем, кто проживает в столице или других регионах. И вообще, последние пять лет показали, что на Донбассе война в принципе воспринимается совершенно по-другому, нежели в остальной Украине», – пишет журналист.

В этом пришлось убедиться еще в мае 2014-го, когда приехал в Киев и услышал мнение, что раз Ринат Ахметов заявил о поддержке целостности страны, то все быстро закончится. Такое мнение звучало дико – на тот момент на Донбассе уже не действовали никакие структуры официальной власти…

Отвод войск

И вот появилась «формула». Один из ее пунктов имеет особенно тревожное значение для жителей Донбасса – это касается разведения войск. Конечно, украинцы, живущие, например, в Жмеринке не видят опасности, ведь процесс зафиксирован договорами, ВСУ отходят совсем недалеко, и ситуация вроде как под контролем.

«Да, можно верить договоренностям, но, например, еще в 2014 году тогдашний генпрокурор Виталий Ярема договорился, что сепаратисты покинут здание ДОГА, и отменил его штурм. Чем все закончилось, известно», – отмечает Горелов.

Особенно тревожная ситуация с городом Счастье – здесь находится Луганская ТЭС, от которой запитаны многие населенные пункты. Думаю, всем жителям Луганщины памятны практически ежедневные отключения света четырехлетней давности – тогда электростанцию постоянно обстреливали боевики, и персонал буквально на ходу устранял повреждения.

«И вот намечается отвод войск – в том числе в Счастье. О том, что город имеет стратегическое значение говорит хотя бы тот факт, что бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук вспоминал, как ему предлагали 20 миллионов долларов, чтобы подразделение сдало Счастье боевикам. Изменение ситуации в городе угрожает Луганщине энергетическим коллапсом, поэтому разведение войск может привести не к мирному урегулированию, а к новому витку напряженности в регионе», – подчеркнул Горелов.

«Самое печальное, если Счастье повторит судьбу Дебальцево – города, который, напомню, по Минским соглашениям должен быть под контролем Украины», – отмечает он.

Материальный аспект

«Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны линии разграничения платят за воду», – говорил глава МИД Вадим Пристайко.

Звучит логично – раз платят за услугу, то ее надо предоставлять. Однако, к примеру, гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай утверждает, что за воду оплачена лишь незначительная часть, а долги той же «ЛНР» за электроэнергию, которую ей поставляла Украина, вообще достигают астрономических сумм.

«Так, на сентябрь 2019 года Алчевский металлургический комбинат должен более 870 млн грн, а общая суммарная неуплата только промышленных предприятий «ЛНР» за электричество превышает 1,5 млрд грн. И это еще не все – по словам Грицая, Украина три года бесплатно поставляла электроэнергию в ОРЛО, и теперь долг за услугу составляет 5 млрд грн! За чей счет обеспечивалась «отдельная территория»? Вопрос риторический», – отмечает Горелов.

Что ж, давайте будем предоставлять услуги оккупированным территориям, но пусть они для начала рассчитаются по накопившимся долгам. Или обнулим все, что висит тяжким бременем?

«Пообещали восстановить выплату пенсий. Вроде как благородно – будет оказана помощь социально незащищенным людям. Однако опять же – за чей счет? На подконтрольной Украине территории пожилым людям тоже живется несладко, и вот деньги, которые могли быть направлены на увеличение их пенсий, отправятся на повышение уровня жизни людей в «ЛДНР», – подчеркнул Горелов.

Тем более что там абсолютное большинство получает, назовем ее так, «оккупационную пенсию». И это тоже ложится на налогоплательщиков Украины, которых и так становится все меньше.

«То есть платить за реализацию мирных инициатив все равно придется нам», – отмечает Горелов.

Моральный аспект

Тем временем на подконтрольной Украине части Донбасса наблюдается тенденция к возвращению людей, которые в 2014 году активно поддерживали пророссийских сепаратистов. В то время сторонники Украины оказались здесь в явном меньшинстве, и многие были вынуждены покинуть родные дома.

«Нет причин обольщаться, что за пять лет ситуация коренным образом изменилась. Проукраинских сил и сейчас меньше, чем сторонников русского мира», – отмечает Горелов.

Просто теперь сторонники отделения свои шумные сборища устраивают не на площадях, а в соцсестях и мессенджерах. Но голову поднять всегда готовы. А возвращение из России единомышленников еще больше подогревает их.

Многие верят, что «формула Штайнмайера» поспособствует восстановлению семей, которые оказались разделены линией разграничения.

«Но это может привести также к наплыву сепаратистов с оккупированной территории и ползучей оккупации всей территории Донбасса. Тем более что «официальные лица» террористических формирований постоянно заявляют о своей цели взять под контроль Донецкую и Луганскую области в их административных границах», – подчеркнул Горелов.

Выбора нет

И, наконец, последнее. То над чем бились в Киеве, и в Москве, и в Минске. «Формула Штайнмайера» все-таки принята, и местные выборы на оккупированных территориях должны состояться. Да, в соответствии с украинским законодательством и, как утверждает президент Зеленский, «не под дулом автомата», но их результаты легко предсказать.

«Учитывая, что проукраинские силы в ОРДЛО находятся в безоговорочном меньшинстве, можно не сомневаться, – на выборах там победят местные князьки типа «мэра» Луганска Манолиса Пилавова или их ставленники. А значит, формула Штайнмайера просто придаст легитимность нынешним оккупационным «элитам», – подытожил Горелов.