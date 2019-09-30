Приключения ихтамнетов на Севере. Что россияне забыли в Норвегии?

В Норвегии были зафиксированы российские спецназовцы, высадившиеся на ее материковую часть.

Гибридные аппетиты России продолжают шириться и, как я неоднократно отмечал, Арктическая зона Кремля под особым вниманием. Или, вернее сказать, прицелом, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, стало известно, что бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Российские «белые человечки» проводили разведку местности, изучали важные объекты инфраструктуры», – пишет военно-политический обозреватель.

Проблема в том, что информация о появлении российского спецназа публикуется в норвежских масс-медиа, а вот в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались, но и не опровергли, что лишь добавляет масла в огонь. Ведь выходит, что де-факто силовые структуры Норвегии могут знать об этом факте, но стремятся не предавать его огласке, опасаясь непредсказуемой реакции РФ.

«Отмечу, что Норвегия, как и любая другая страна, относящаяся к Арктическому совету, находиться в зоне риска появления на своей территории гибридных представителей российских силовых структур, уже давно попирающих все нормы международного права», – отмечает Коваленко.

Кроме того, в свете данных событий совсем по иному следует взглянуть на историю с ЧП на уникальной российской подводной лодке АС-12 «Лошарик». Ведь согласно одной из версий, «Лошарик» и его экипаж, состоявший из офицеров морского спецназа России, на самом деле должен был выполнить секретную операцию или же осуществить подготовку к ее проведению. В частности, речь шла о проведении диверсионной операции в водах Норвегии.

«Ведь в 1991 году уже имел место случай с минированием нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей, которое провела команда боевых пловцов Балтийского флота, которых к месту проведения минирования доставило гидрографическое судно «ГС-301». Что интересно, экипаж «ГС-301» состоял из 15 человек», – подчеркивает Коваленко.

А потому, в свете нынешних событий и трагедии с «Лошариком», обвитой завесой тайны, но миссия, которого вполне могла иметь агрессивный характер, Норвегии явно грозят серьезные неприятности. Неприятности в виде «человечков» в белых маскхалатах, но без опознавательных знаков.

«И если кто-то возмущенно воскликнет «Не посмеют! Норвегия член НАТО!», я отвечу – очень даже может быть и посмеют. Почему? Да хотя бы потому, что гибридные операции Россия реализует всегда там, где этого меньше всего кто-то ожидает», – отмечает Коваленко.

Разбирая повестку сегодняшнего дня, появление российских «зеленых человечков» ожидается где угодно, в Беларуси, странах Балтии, и даже рассматривается вариант обострения в Нагорном Карабахе, но никто не ожидает удара по Норвегии. Так же само как никто не ожидал в 2014 удара по Украине.

«И именно по причине парадоксальности и аховости описываемой ситуации, подобного рода гибридная операция не исключена», – подытожил Коваленко.