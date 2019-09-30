Награда для коллаборациониста. Специалиста «ДНР» направили в Калмыкию

На фоне событий скандала сотрясающего Киев и Вашингтон, на оккупированном Донбассе происходят не менее интересные события, дающие прекрасную иллюстрация подноготной «русского мира».

История с российским чиновничьим настоящим Трапезникова – это чуть ли не единичное исключение из правил. Обычно отставные боевики въезжают в Россию либо вперед ногами, либо прямиком в тюрьму, либо с постоянной угрозой оказаться и в гробу, и за решеткой, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Первые последствия испорченного «трампофона»

«Разразившийся на уходящей неделе громкий скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, безусловно, напрямую затронет перспективы мирного урегулирования на Донбассе», – пишет обозреватель.

Во-первых, все это напрочь затмило первый американский визит главы украинского государства с его выступлением на Генассамблее ООН включительно. То есть никакого прорыва в международном внимании к проблемам и вызовам российско-украинской войны, увы, не произошло.

Во-вторых, о присоединении Вашингтона к нормандскому формату пока не может быть и речи, о чем Трамп четко дал понять Зеленскому во время их личной встречи. Тем более что нынешняя атака демократов на хозяина Белого дома с инициированием процедуры импичмента уже привела к отставке спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, являвшегося главным американским переговорщиком с Кремлем.

Ну а, в-третьих, сама стенограмма разговора с жалобами Зеленского Трампу на западных участников «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона – явно не пойдет впрок. Особенно накануне предстоящей встречи всех троих с Путиным, которая до сих пор планировалась на октябрь.

Новый «боевой калмык» Трапезников

Впрочем, пока весь мир следил за новыми скандальными перипетиями с участием Трампа, на российских просторах произошло одно незначительное, на первый взгляд, событие, также имеющее непосредственное отношение к оккупированному Донбассу.

«Все дело в том, что уже год как пропавший со всех радаров бывший «и. о. главы «ДНР» Трапезников весьма неожиданно реинкарнировался в Калмыкии. 26 сентября городское собрание столицы этой российской республики Элисты избрало его новым градоначальником по предложению главы Калмыкии Бату Хасикова», – отмечает Полищук.

«Городу нужен настоящий антикризисный менеджер», – с такими словами внес кандидатуру Трапезникова руководитель администрации Хасикова Чингис Бериков, а элистинские депутаты утвердили донецкого коллаборанта в мэрской должности почти единогласно. Конечно, калмыков понять можно – предыдущий мэр Элисты Окон Нохашкиев проворовался настолько, что против него даже завели уголовное дело за кражу более 2,2 млн руб. с личных счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей.

«Но вернемся к личности нового «боевого калмыка» Трапезникова, а всего лишь год назад – одной из ключевых фигур в российской оккупационной администрации в ОРДО. В довоенное время данный ныне 39-летний персонаж возглавлял Торговый дом «Укоопвнешторг», до этого работал замглавы Петровского райсовета Донецка и одновременно популяризировал футбольный клуб «Шахтер» с позиции руководителя фан-клуба донецкой команды», – подчеркивает Полищук.

Вообще работу менеджером ФК «Шахтер» он начал в 2001 г., когда еще был студентом Донецкой государственной академии строительства и архитектуры, посему при еще живом Захарченко считался неким «тайным агентом влияния» интересов бывшего хозяина Донбасса Ахметова в «руководстве «ДНР».

«Пиком его коллаборантской карьеры стала первая неделя сентября 2018-го, когда в период между ликвидацией Захарченко и воцарением Пушилина исполнял обязанности «главы республики» именно Трапезников как один из «вице-премьеров «ДНР», – отмечает Полищук.

Но удержаться на этом посту так и не смог. То ли помешал путинский помощник Сурков, пожелавший видеть в неостывшем кресле собственного кума Захарченко еще одного своего протеже Пушилина, то ли ФСБ, держащая над Трапезниковым «крышу», не стала за него с Сурковым особо воевать, то ли сыграли свою роль оба вышеупомянутых фактора вместе взятые. Теперь же на примере калмыкского трудоустройства бывшего временного главаря всея ОРДО Лубянка всем показала, что для своих ценных агентов у нее всегда найдется свежая работенка с каким-нибудь важным заданием на новом месте службы.

Украинские варианты будущего для боевиков

«Правда, история с российским чиновничьим настоящим Трапезникова – это чуть ли не единичное исключение из правил. Обычно отставные боевики въезжают в Россию либо вперед ногами, либо прямиком в тюрьму, либо с постоянной угрозой оказаться и в гробу, и за решеткой», – подчеркивает Полищук.

Есть еще один вариант «уйти в отставку» – прикинуться городским сумасшедшим. Но это исключительно для избранных и узнаваемых медиаперсонажей, таких как тот же «легендарный» Гиркин-Стрелков, который, судя по всему, также ежедневно и даже ежечасно боится за свою шкуру, чтобы вдруг не оказаться повешенным на какой-то стройке или отравленным «чаем» где-нибудь в забегаловке.

«Зато как выглядят украинские варианты будущего для боевиков, можно было наблюдать на минувшей неделе в результате нескольких задержаний СБУ. Так, 25 сентября стало известно, что сотрудники украинских спецслужб провели спецоперацию в отношении одного из чинов «таможенного комитета «ЛНР», выманив того на контролируемую Украиной территорию Луганщины, где его спокойно арестовали», – отмечает Полищук.

А 27 сентября контрразведка СБУ сообщила, что в Запорожье был задержан бывший сотрудник украинского МВД, проводивший масштабные финансовые операции для нужд «народной милиции ЛНР» (как известно, под таким названием-прикрытием дислоцирован в ОРЛО 2-й армейский корпус ВС РФ). Теперь этому коллаборанту-«кассиру» светит до 15 лет тюрьмы.

«Наконец, всегда остается возможность сдаться в рамках специальной программы украинских спецслужб «Тебя ждут дома». Всего за четыре последних года так поступили не много, но и не мало – по данным департамента контрразведки СБУ, с августа 2015-го по август 2019-го добровольно сдались украинским правоохранителям 383 члена НВФ «ЛНР» – «ДНР». Причем сейчас эта программа является единственным шансом для бывших террористов отделаться минимальными наказаниями за свою деятельность, но только в том случае, если они не оказались виновны в военных преступлениях», – подытожил Полищук.