Горе исполнители российских фейков. Меняются темы, но не меняются методички

Похоже, российские пропагандисты решили развернуть полномасштабную информационную войну против Яворовского полигона, осуществляя фейковые вбросы, манипуляции и информационно-психологические операции, призванные не только дискредитировать международное сотрудничество ВСУ и партнеров по НАТО, но и отношения с нашими ближайшими соседями. При этом, в данной информационной войне играют немаловажную роль украинские, так называемые, СМИ, в частности «Страна.UA» и др., пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Напомню, что в конце августа именно через «Страна.UA» происходил вброс материала «Пьяные, жадные и ленивые. Американский полковник назвал украинских военных главной проблемой Яворовского учебного центра» которое ссылаясь, якобы, на блог подполковника ВС США, начальника «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина» (JMTG-U) Роберта Трейси, раскрывала ужасные и нелицеприятные подробности об украинских военных. В итоге оказалось, что блог фейковый и не имеет к полковнику никакого отношения, хотя это было понятно с первого взгляда, но только не журналистам «Страна.UA», – пишет военно-политический обозреватель.

Сегодня же, опять же, при пособничестве украинских СМИ, в частности «Страна.UA», произошел наброс в виде материала «Во Львове сообщили, что польский военный убил украинского солдата. Позже СМИ заявило о хакерской атаке», опубликованный в 12:12 и ссылающийся на публикацию ресурса «Ратуша».

Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Пред 1 из 4 След

«При этом, на сайте «Ратуша» информации подобного рода нет, а администрация заявила о попытке взлома ресурса и временном техобслуживании сайта. Между тем, эту историю тут же подхватили другие ресурсы, публикующие даже фото убитого. Правда, тоже фейковое», – отмечает Коваленко.

Например, ресурс «Соцпортал» в 12:20 опубликовал статью «В Яворові польський військовий застрелив українського армійця» в которой разместил фото с места преступления. Но, вот ведь дела, фото размещенное «Соцпорталом» оказалось весьма протухшим, ибо сделано оно было 1 января 2018 года в Одессе у разрушенного здания на Среднефонтанской улице. Но, именно это фото, полуторагодичной давности стало прилагаться российскими пабликами и сайтами, освещая тему этого «убийства».

К 13:15 официальный сайт «Національної поліції» опубликовал опровержение данного фейка. Но волну уже было не остановить, и сеть буквально бурлила как фейковым набором текстов, так и псевдо-фотографией с места преступления.

«А вот теперь, самое интересное – к чему все эти дикие старания российской пропаганды и аффилированных ею ресурсов?», – подчеркивает Коваленко.

Публикация фейка. Публикация фейка. Публикация фейка. Публикация фейка. Пред 1 из 4 След

Дело в том, что вчера, 24 сентября, Украина и Польша подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран и «избежание ксенофобских настроений». По сути, этот документ можно назвать «антиксенофобским» и он как кость в горле у российской пропаганды, играющей именно на межнациональных спорах и конфликтах.

«Именно поэтому, фейк об убийстве военнослужащего ВСУ, был густо замешан на польской теме, дабы не только в очередной раз нанести информационный удар по Яворово, но и задеть национальные ноты, особенно после инцидента с избиением украинца в Польше. Разумеется, тоже произошедшего не случайно накануне подписания упомянутого выше документа», – отмечает Коваленко.

Украина и Польша сейчас находятся как никогда близко друг от друга, в решении спорных исторических вопросов, которыми Российская Федерация регулярно пользуется для внесения раздора и конфронтации между нашими странами.

«Радует лишь то, что методы у пропагандистов не меняются. Методы, в виде осуществления наброса через подконтрольные СМИ типа «Страна.UA», а так же использовании подложным фото и видеоматериалов, либо ссылок на несуществующие статьи, ресурсы», – подчеркивает Коваленко.

«Скучно девочки. И пора вас стегать за такую нелепую халтуру», – подытожил он.